Đà Lạt: 3 đối tượng ngang nhiên thu tiền của du khách khi đến đồi Đa Phú săn mây

Ngày 14/2, đại diện Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Lạt cho biết, đơn vị đang tiếp tục phối hợp với Công an phường 7 (TP.Đà Lạt) để làm rõ và xử lý 3 người có hành vi thu tiền bất hợp pháp khi các du khách đến tham quan và săn mây tại đồi Đa Phú.

Trước đó, qua tin báo của người dân và du khách, nhiều người đến đồi Đa Phú để săn mây thì bị một số đối tượng thu tiền giữ xe.

Đồi Đa Phú là địa điểm ưa thích của nhiều nhiếp ảnh gia, du khách đến săn mây, chụp ảnh, tham quan. Ảnh: CTV.

Sau khi nhận được tin báo, ngày 13/2, Công an phường 7 đã tổ chức kiểm tra, phát hiện 3 người gồm: Nguyễn Anh Quốc (39 tuổi) cùng Nguyễn Anh Hải và Nguyễn Anh Việt (cùng ở đường Cao Bá Quát, phường 7, TP.Đà Lạt) đang đón đường du khách lên tham quan và chụp hình săn mây tại đồi Đa Phú.

Tại đây 3 người này đã tự nhận giữ xe máy miễn phí cho du khách, nhưng sau khi khách ra về thì bị yêu cầu phải trả 50.000 đồng thì mới được lấy xe.

Nhiều du khách phản ánh bị thu tiền giữ xe khi đến đồi Đa Phú săn mây. Ảnh minh họa: CTV.

Làm việc với cơ quan chức năng, Nguyễn Anh Quốc khai nhận đã thu tiền của du khách từ ngày 6/2 cho đến ngày bị bắt quả tang. Việc thu tiền của du khách hoàn toàn tự phát, chưa được cơ quan chức năng cho phép.

Công an phường 7 đã lập biên bản và chuyển hồ sơ lên Công an TP.Đà Lạt để xử lý về hành vi thu tiền bất hợp pháp của khách du lịch. Theo điểm c, khoản 4, điều 6, Nghị định 45/2019, hành vi trên sẽ bị phạt từ 3 đến 5 triệu đồng.