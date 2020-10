Đà Nẵng cấm người dân ra đường, xử lý hình sự nếu không di dời chống bão số 9

Sáng 27/10, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã ký ban hành văn bản yêu cầu từ 20h đêm 27/10, người dân không ra khỏi nhà cho đến khi có thông báo mới.

Bên cạnh đó, bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (kể cả trong khu công nghiệp, công nghệ cao) nghỉ làm việc trong ngày mai (28/10) trừ các lực lượng làm nhiệm vụ và các trường hợp đặc biệt.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cũng yêu cầu các thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố tổ chức kiểm tra tình hình triển khai công tác ứng phó với thiên tai theo Quyết định phân công ngày 26/10 của Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố nhằm bảo đảm công tác ứng phó bão số 9 an toàn cao nhất cho người dân và lực lượng ứng cứu, khi bão đến tất cả phải tránh trú an toàn; đảm bảo an toàn cho nơi di dân đến, chỉ ra ngoài làm nhiệm vụ và ứng cứu khi có lệnh của người có thẩm quyền.

Ông Huỳnh Đức Thơ còn lưu ý các đơn vị liên quan, tuyệt đối không để người ở lại trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản, trên tàu, thuyền neo đậu, trong các lán trại công trình đang xây dựng bắt đầu từ 18h ngày 27/10. Đồng thời yêu cầu người dân rời khỏi các khu vực có nguy cơ cao về sạt lở đất, đá. Ai không chấp hành thì tiến hành cưỡng chế và xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.

Người dân Đà Nẵng thuê cẩu đưa thuyền lên phố tránh bão số 9 sáng 27/10. Ảnh: Đình Thiên

Trong một diễn biến liên quan công tác ứng phó với cơn bão số 9, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP.Đà Nẵng đã điều động các lực lượng tham gia cùng chính quyền địa phương, giúp người dân chèn chống nhà cửa, di dời người và tài sản ở các khu vực trũng thấp đến nơi an toàn.

Ngoài ra, Bộ CHQS TP.Đà Nẵng cũng đã phối hợp, hiệp đồng với các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia ứng cứu người dân khi có lệnh. Bên cạnh đó, Bộ CHQS TP.Đà Nẵng cũng huy động 100% bộ đội thường trực, lực lượng Dân quân tự về cùng thực hiện nhiệm vụ và lực lượng dự bị động viên khẩn cấp ở các địa phương đã nhận thông báo và sẵn sàng cơ động khi có lệnh.

Theo kế hoạch, trước 12h trưa nay (27/10) các đơn vị thuộc Bộ CHQS TP.Đà Nẵng sẽ hoàn chỉnh mọi công tác chuẩn bị ứng phó bão số 9.

Về phía Bộ Tư lệnh Quân Khu 5, Trung tướng Nguyễn Long Cáng - Tư lệnh Quân khu 5 đã tổ chức cuộc họp và yêu cầu các đơn vị duy trì nghiêm các kíp trực chỉ huy, trực ban, trực tác chiến, tăng cường kíp trực phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, rà soát các phương án sử dụng lực lượng, phương tiện, vật chất hậu cần.

Trung tướng Nguyễn Long Cáng cũng yêu cầu các đơn vị, rà soát, dự kiến các khu vực trọng điểm có nguy cơ sạt lở, sẵn sàng di chuyển bộ đội, kho tàng để bảo đảm an toàn. Các cơ quan, đơn vị điều chỉnh kế hoạch huấn luyện, diễn tập phù hợp với tình hình thực tiễn; tạm thời dừng thi công các công trình; tăng cường lực lượng tuần tra, canh gác ở các vị trí trọng yếu như kho tàng, trạm, xưởng; kiểm tra, chằng chống kỹ hệ thống kho tàng, nhà ở của bộ đội.

Đồng thời, Tư lệnh Quân khu 5 còn yêu cầu các Bộ CHQS các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với Bộ CHBĐ Biên phòng, các cơ quan, ngành chức năng và các đơn vị của Bộ đứng chân trên địa bàn vừa chủ động phòng, chống dịch bệnh vừa tham gia phòng, chống bão hiệu quả tại các địa phương mà đơn vị mình đóng quân

Trong một động thái liên quan, hiện UBND TP.Đà Nẵng cũng đã có công điện ứng phó với bão số 9 với yêu cầu các địa phương, đơn vị triển khai ngay phương án sơ tán các hộ dân, sinh viên, công nhân sống trong các nhà trọ, nhà tạm, nhà không kiên cố, nhà khu vực ven biển, các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, nước biển dâng do bão đến nơi an toàn trước 15h ngày 27/10. Dự kiến TP.Đà Nẵng sẽ sơ tán hơn 140.000 người dân.

Theo dự báo của các cơ quan khí tượng, thủy văn, đến chiều tối 27/10, bão số 9 sẽ bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên, vùng gần tâm bão sức gió mạnh nhất cấp 12-13 (115-150km/giờ), giật cấp 15, sóng biển cao từ 8-10m; biển động dữ dội. Đây là cơn bão rất mạnh, di chuyển nhanh, phạm vi ảnh hưởng rất rộng, sức tàn phá lớn.