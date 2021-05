Đà Nẵng: Chủ quán cơm mắc Covid-19 chưa rõ nguồn lây

Trong đó, đáng chú ý trường hợp nam BN L.Q.D (BN 4132) sinh năm 1979, trú Tổ 15 phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ. BN bán cơm gà tại quán cơm gà Lộc Ký số 272 Cách mạng tháng 8, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ.



Từ 30/4-7/5, buổi sáng hàng ngày BN chỉ đi chợ Cẩm Lệ mua rau (mua nhiều người khác nhau không cố định), mua rau củ của quầy tại góc ngã 3 chợ đường Nguyễn Văn Huyên rồi về quán cơm, không đi đến nơi nào khác.

Ngày 8/5, quán cơm nghỉ bán, bệnh nhân chỉ ở nhà, không đi đâu. Từ 9-10/5, có 2 buổi trưa BN đi xem câu cá dưới chân cầu Nguyễn Tri Phương (tại đây có khoảng 5 -6 người câu cá, BN có giữ khoảng cách với họ). Trong 2 buổi đi xem câu cá, BN có ghé mua nước dừa tại 1 quán trên đường Nguyễn Văn Huyên, quận Cẩm Lệ (đối diện hàng ăn uống chợ Cẩm Lệ).

Đà Nẵng ghi nhận 12 ca mắc Covid-19 mới.

Tối 11/5, BN đến chơi tại nhà anh T (đường Trường Sa, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn). Tại đây BN tiếp xúc với anh T, T.Q.T (đường Phan Tòng, phường Hòa Hải), anh Đ (đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) và anh S (đường Kim Đồng, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn).

Trưa 12/5, BN có đi xem câu cá dưới chân cầu Nguyễn Tri Phương. BN có ghé mua nước dừa tại 1 quán trên đường Nguyễn Văn Huyên, quận Cẩm Lệ (đối diện hàng ăn uống chợ Cẩm Lệ).

Ngày 13-14/5, BN sốt, mệt mỏi nên chỉ ở nhà, không đi đâu.

Sáng 15/5, BN đến Trạm Y tế phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ lấy mẫu xét nghiệm diện rộng cho những người buôn bán nhỏ trên địa bàn quận Cẩm Lệ, gửi đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Đà Nẵng cho kết quả nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2. Cùng ngày BN được Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ lấy mẫu xét nghiệm lần 2 gửi đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Đà Nẵng cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

11 trương hợp mắc Covid-19 còn lại, cụ thể:

Trường hợp 1, nam, BN L.M.P (BN 4119) sinh năm 2008, trú đường Hải Phòng, tổ 6 phường Tam Thuận, Quận thanh Khê. BN là học sinh lớp 7/3 Trường Trung học Cơ sở Hoàng Diệu.

Trường hợp 2, nam, BN T.N.K (BN 4120) sinh năm 2015, trú đường Hà Huy Tập, Hòa Khê, quận Thanh. BN là học sinh mầm non trường Mẫu giáo Ngôi sao xanh, số 122 Huỳnh Ngọc Huệ, Thanh Khê.

Trường hợp 3, nam, BN T.V.B (BN 4121) sinh năm 1998, trú Tân Hội, Tuy Phước, Bình Định. Địa chỉ công tác tại Bình An, Thăng Bình, Quảng Nam,

Trường hợp 4, nữ, BN P.T.V ( BN 4122) sinh năm 197, trú Tổ 25 Đặng Duy Tá, Hòa Minh, quận Liên Chiểu. Buôn bán tại nhà,

Trường hợp 5, nữ, BN V.T.T (BN 4123) sinh năm 1987, trú đường Chu Cẩm Phong, Hoà Hải, Ngũ Hành Sơn. BN là tạp vụ thẩm mỹ AMIDA.

Trường hợp 6, nữ, BN T.T.T (BN 4124) sinh năm 1996, trú Tổ 18, Hoà Hải, Ngũ Hành Sơn. BN là kỹ thuật viên thẩm mỹ viện AMIDA.

Trường hợp 7, nữ, BN V.T.B.H (BN 4126) sinh năm 1985, trú đường Lê Hữu Trác, An Hải Đông, Sơn Trà. BN là nhân viên y tế của công ty CP VINATEX Đà Nẵng.

Trường hợp 8, nữ, BN T.N.A ( BN 4127) sinh năm 1981, trú đường Lê Hữu Trác, An Hải Đông, Sơn Trà. BN là thợ may Công ty may Lolem 50 Đinh Liệt, Hòa An, Cẩm Lệ.

Trường hợp 9, nam, BN L.Q.T (BN 4128) sinh năm 1985, trú đường Thanh Thủy, Hải Châu. BN là nhân viên công ty điện lạnh – điện gia dụng Mai Anh, địa chỉ 85 Nguyễn Thái Học.

Trường hợp 10, nam, BN N.V.L (BN 4130) sinh năm 2015, trú đường An Dương Vương, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn. BN là học sinh trường mầm non Đô Rê Mon.

Trường hợp 11, nữ, BN Đ.T.B.N (BN 4131) sinh năm 1996, trú đường Đống Đa, Phường Thuận Phước, quận Hải Châu. BN là chuyên viên văn phòng công chứng số 1 tại 18B Phan Đình Phùng, quận Hải Châu.