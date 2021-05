Sáng 31/5, UBBC TP.Đà Nẵng đã tổ chức công bố danh sách 52 đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo UBBC TP.Đà Nẵng, dù trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp song thành phố đã có các phương án kiểm soát dịch tốt, bảo đảm công tác bầu cử trên địa bàn toàn thành phố được tiến hành đúng quy định, dân chủ.

Tại các tổ bầu cử, lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, kiểm tra y tế, hướng dẫn cử tri bầu cử theo các quy định về phòng, chống Covid-19, bảo đảm an toàn cho các cử tri. Các lực lượng vũ trang bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng, chống cháy nổ trên địa bàn toàn thành phố. Sự nỗ lực trong công tác tổ chức đã giúp cho hơn 749.647/750.418 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,90%.

Đà Nẵng công bố danh sách 52 đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Đình Thiên

Theo đó, danh sách 52 đại biểu HĐND gồm: ông Đoàn Ngọc Hùng Anh (SN 1968), Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng, bà Lê Kim Anh (1972) Phó trưởng Phòng Nội vụ quận Liên Chiểu; ông Võ Công Chánh (1971), Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng; ông Lê Trung Chinh (1969), Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, ông Đoàn Ngọc Chung (1970), Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP.Đà Nẵng; ông Huỳnh Bá Cử (1964) Phó Trưởng Ban Pháp chế, HĐND TP. Đà Nẵng;

Ông Lê Hồng Cương (1967), Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng; ông Nguyễn Lê Mậu Cường (1982), Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng; ông Nguyễn Mạnh Dũng (1987), Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng; ông Lê Văn Dũng (1980), Trưởng phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông, Sở Giao thông vận tải TP.Đà Nẵng;

Ông Phan Văn Dũng (1966) Phó Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng; ông Trương Minh Hải (1976) Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP.Đà Nẵng; bà Lê Thị Mỹ Hạnh (1977), Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng; ông Đoàn Xuân Hiếu (1981), Phó Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng; ông Huỳnh Huy Hòa (1979), Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng,;

Bà Lê Thị Như Hồng (1972), Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.Đà Nẵng; ông Vũ Quang Hùng (1969), Bí thư Quận ủy Hải Châu; ông Nguyễn Văn Hùng (1981), Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng; ông Nguyễn Minh Huy (1983), Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Hải Châu; bà Hoàng Thị Thu Hương (1973), Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng; ông Lê Tùng Lâm (1973), Bí thư Quận ủy Thanh Khê; bà Phan Thị Thúy Linh (1978), Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ;

Ông Phan Thanh Long (1975), Trưởng Ban Pháp chế, HĐND TP.Đà Nẵng; ông Trần Thắng Lợi (1976), Bí thư Quận ủy Sơn Trà; ông Trần Tuấn Lợi (1975), Chủ nhiệm đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng; ông Trần Vũ Duy Mẫn (1980), Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động TP.Đà Nẵng; bà Lê Thị Hồng Minh (1975), Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Sơn Trà; ông Lê Văn Nghĩa (1975), Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu; ông Lê Phú Nguyện (1978), Chánh Văn phòng UBND huyện Hoàng Sa;

Bà Phan Thị Tuyết Nhung (1981) Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách - HĐND TP.Đà Nẵng; ông Nguyễn Thanh Phúc (1968), Giám đốc Công ty TNHH Nhà Máy Bia HEINEKEN Việt Nam - Đà Nẵng; bà Nguyễn Thị Phượng (1974), Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.Đà Nẵng; ông Phạm Nam Sơn (1972), Bí thư Huyện ủy Hòa Vang; ông Trần Phước Sơn (1972), Bí thư Quận ủy Liên Chiểu; ông Đoàn Duy Tân (1972), Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng;

Ông Nguyễn Thành Tiến (1970), Trưởng Ban Đô thị, HĐND TP.Đà Nẵng; ông Võ Tín (1969), Phó Chỉ huy trưởng Nghiệp vụ - Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng; Thượng tọa Thích Huệ Vinh (1960), Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Ngũ Hành Sơn; ông Huỳnh Bá Thành (1965) Trưởng ban Tuyên giáo - Phong trào - Hội Cựu chiến TP.Đà Nẵng; ông Trần Nguyễn Minh Thành (1982), Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Đà Nẵng;

Bà Nguyễn Thị Anh Thảo (1987), Phó Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng; ông Ngô Xuân Thắng (1969), Chủ tịch UBMTTQVN TP.Đà Nẵng; bà Nguyễn Thị Anh Thi (1976), Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn; ông Nguyễn Mạnh Toàn (1971), Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng; bà Cao Thị Huyền Trân (1983), Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP.Đà Nẵng; ông Lương Nguyễn Minh Triết (1976), Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng;

Ông Lê Minh Trung (1976), Phó Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng; ông Lương Công Tuấn (1977), Chánh Thanh tra TP.Đà Nẵng; ông Nguyễn Đình Tuấn (1972), Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Đà Nẵng; ông Trần Lê Tuấn (1973), Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng; ông Nguyễn Đình Khánh Vân (1983); Chủ tịch Hội Nông dân TP.Đà Nẵng và ông Đinh Vui (1975), Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Đà Nẵng.