Đà Nẵng dồn sức khôi phục du lịch trong năm 2021

Chiều 12/1, Sở Du lịch Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2021.

Năm 2020 là một năm vô cùng khó khăn của ngành du lịch Việt Nam nói chung và ngành du lịch Đà Nẵng nói riêng. Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng trực tiếp đến các chỉ tiêu tăng trưởng về du lịch, nguồn thu ngân sách, kéo theo sự sụt giảm của các ngành thương mại, giao thông, xây dựng, kinh doanh bất động sản..., gây thiệt hại nặng nề cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ, du lịch.



Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch phát biểu tại Hội nghị.

Theo bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch, năm 2020, số lượt khách do cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt hơn 2,7 triệu lượt, giảm 63,2% so cùng kỳ năm 2019, trong đó khách quốc tế giảm 75,4%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và lữ hành ước đạt hơn 13 ngàn tỷ đồng, giảm 38,8% so với cùng kỳ năm 2019.

"Trong năm qua, Sở Du lịch Đà Nẵng vừa triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và vừ thực hiện khôi phục hoạt động du lịch. Sở đã phối các đơn vị tổ chức 2 chương trình kích cầu du lịch "Danang Thank You 2020"; chủ trì, phối hợp Quảng Nam, Thừa Thiên Huế tổ chức "Ba địa phương - Một điểm đến, nhiều trải nghiệm"; tổ chức thành công Lễ hội Chào năm mới 2021 với nhiều gói dịch vụ, chương trình du lịch, các sản phẩm hấp dẫn phục vụ du khách", Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng thông tin.

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, trong thời gian qua, dịch bệnh Covid-19 đã tác động rất lớn đến ngành dịch vụ, du lịch, dẫn đến sự sụt giảm mạnh về lượng khách và ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, khu, điểm du lịch trên địa bàn thành phố. Trong bối cảnh đó, ngoài các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và khôi phục hoạt động du lịch đã nêu trên, Sở đã ban hành và triển khai Kế hoạch nguồn nhân lực năm 2020; theo đó đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức gần 30 lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho hơn 1.500 học viên; triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2021 - 2025.

Đà Nẵng đang dồn lực khôi phục du lịch trong năm 2021.

Tại Hội nghị, Sở Du lịch cũng triển khai một số phương hướng nhiệm vụ trong năm 2021, trong đó, phấn đấu số lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ năm 2021 tăng 85-86% so với năm 2020 (ước đạt hơn 5 triệu lượt), trong đó khách quốc tế tăng 37-38% (ước đạt gần 970 ngàn lượt); doanh thu dịch vụ lưu trú và lữ hành tăng 85-86% so với năm 2020 (ước đạt hơn 8 ngàn tỷ đồng).

Ngoài ra, tập trung triển khai công tác phòng, chống dịch trong hoạt động du lịch, phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành, địa phương hướng dẫn và kiểm tra việc duy trì thực hiện thường xuyên các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại tất cả các cơ sở dịch vụ phục vụ du lịch trên địa bàn thành phố để góp phần giữ gìn điểm đến an toàn.

Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng, tham mưu quy hoạch, định hướng phát triển du lịch; Triển khai kế hoạch khôi phục hoạt động du lịch và kích cầu năm 2021, trong đó tập trung thu hút khách du lịch nội địa; Triển khai phương án đón và phục vụ khách quốc tế trong trạng thái bình thường mới khi chính phủ cho phép; Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch truyền thông, xúc tiến quảng bá điểm đến Đà Nẵng giai đoạn 2021-2022, Kế hoạch liên kết hợp tác phát triển du lịch...

Đặc biệt, chuẩn bị các sản phẩm du lịch mới như: Chương trình "Đêm Đà Nẵng", Bãi biển đêm Mỹ An; Du lịch đường thủy nội địa: chuẩn hóa đội tàu, đầu tư điểm dừng chân; Đầu tư, nâng cấp Phố Du lịch An Thượng (hoàn thành giai đoạn 1 và triển khai đầu tư giai đoạn 2)…