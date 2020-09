Du lịch Đà Nẵng sau dịch Covid-19: "Du khách phải an tâm"

Vắng khách dù đã hoạt động trở lại

Sau thời gian ngưng hoạt động vì tình hình dịch Covid-19, đến nay, các điểm du lịch, khu di tích, danh lam thắng cảnh trên địa bàn Đà Nẵng đã được phép mở cửa đón du khách trở lại. Tuy nhiên, lượt khách đến tham quan tại các nơi vẫn còn rất thưa thớt.

Các điểm du lịch tại Đà Nẵng vắng khách dù đã hoạt động trở lại.

Ghi nhận của PV Dân Việt tại danh lam thắng cảnh Ngũ Hành Sơn (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) mặc dù hoạt động đón khách trở lại đã được triển khai từ ngày 21/9 vậy nhưng khách tham quan tại đây vẫn rất ít, nhiều hàng quán quanh khu danh thắng vẫn trong tình trạng "cài then".

Theo bà Phùng Thị Đúng (chủ quầy bán hàng lưu niệm khu vực thắng cảnh), dù khu danh lam đã được mở cửa trở lại nhưng hầu như không có khách.

"Mở cửa cho vui vậy thôi chứ không có ai mua cả, nhiều hộ kinh doanh ở đây cũng trả mặt bằng rồi", bà Đúng than thở.

Danh lam thắng cảnh Ngũ Hành Sơn (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) vắng lặng.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Hiền – Trưởng ban quản lý di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn cho hay: "Trải qua 2 đợt dịch, lượt khách tham quan tại di tích giảm mạnh. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn phải chuẩn bị công tác phục vụ du khách chu đáo và đảm bảo an toàn công tác phòng dịch. Chúng tôi sẽ từng bước xây dựng điểm đến an toàn trong mắt du khách".

Các cửa hàng chỉ biết lau chùi, dọn dẹp.

Khác với vẻ đông đúc, nhộn nhịp trước kia, tại Bảo tàng Nghệ thuật Điêu khắc Chăm (quận Hải Châu, Đà Nẵng) giờ đây vắng lặng bởi "bóng ma" Covid-19 đi qua.

Bảo tàng Nghệ thuật Điêu khắc Chăm (quận Hải Châu, Đà Nẵng).

"Mở cửa trở lại nhưng một ngày lượng khách đến tham quan chỉ đếm trên đầu ngón tay, có những ngày không có ai đến cả. Nếu cứ như vậy sẽ rất khó đối với những người làm du lịch như chúng tôi. Với tình hình du lịch Đà Nẵng trong tình hình bình thường mới như hiện nay, tôi mong du khách sẽ yên tâm chọn Đà Nẵng là điểm đến du lịch trong thời gian tới", ông Trần Đình Hà, Phó Giám đốc Bảo tàng Nghệ thuật Điêu khắc Chăm chia sẻ.

Đà Nẵng đã an toàn

Ngày 25/9, Sở Du lịch TP.Đà Nẵng đã tổ chức họp phổ biến hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19 trong hoạt động du lịch trên địa bàn TP.Đà Nẵng sẵn sàng đón du khách trở lại.

Tại buổi họp, ông Cao Trí Dũng – Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.Đà Nẵng cho biết, ngày 25/9 tròn 28 ngày Đà Nẵng không có ca mắc Covid-19 mới trên cộng đồng. Thời gian qua, cộng đồng ngành du lịch của TP.Đà Nẵng đã "ngưng thở" một thời gian rất dài để chờ đợi sự kiện này.

"Có thể nói rằng TP.Đà Nẵng đã an toàn và sẵn sàng đón du khách trở lại. Sẵn sàng khôi phục các hoạt động giúp doanh nghiệp và người lao động vượt qua khó khăn", ông Dũng nói.

Theo ông Dũng, chưa bao giờ ngành du lịch TP.Đà Nẵng và ngành du lịch cả nước phải đứng trước một thách thức to lớn, tác động nặng nề và ảnh hưởng lâu dài do dịch bệnh Covid -19 như vậy và Đà Nẵng là một trong những địa phương hiếm hoi của cả nước thực hiện việc xét nghiệm trên diện rộng (gần 30% dân số thành phố).

"Sau khi kết thúc 28 ngày không có ca nhiễm mới, chúng ta tự tin nói rằng, Đà Nẵng đã an toàn. Trong tháng 9, Hiệp hội Du lịch đã triển khai chương trình "Người Quảng Nam – Đà Nẵng đi du lịch Quảng Nam – Đà Nẵng" và đã có một số đơn vị lữ hành công bố rất mạnh mẽ chương trình này", ông Dũng cho biết thêm.

Đại diện Hiệp hội Du lịch cũng thông tin, sẽ tiếp tục mở rộng ra thị trường miền Trung – Tây Nguyên.

"Hiện, Hiệp hội đang chuẩn bị, phối hợp kêu gọi các doanh nghiệp lữ hành cùng tham gia chương trình phục hồi du lịch lần 2 trong giai đoạn này. Cụ thể các hoạt động như: Tham gia tiến độ mở cửa trở lại, sản phẩm để phục vụ du khách... với thông điệp là điểm đến an toàn", ông Dũng nhấn mạnh.

Cũng theo ông Dũng, sự phục hồi lần này sẽ khó hơn nhiều so với lần trước. Do Đà Nẵng là vùng dịch nên du khách sẽ ngần ngại, "chúng ta nói an toàn, nhưng khách phải an tâm".

"Chúng tôi hết sức ủng hộ mục tiêu của Chính phủ và TP.Đà Nẵng về phát triển mục tiêu kép. Cho dù có phát sinh ca nhiễm mới, thì du khách cũng phải an toàn", ông Dũng nhận định.

Cùng doanh nghiệp tìm giải pháp kích cầu du lịch Phát biểu tại buổi họp, bà Trương Thị Hồng Hạnh – Giám đốc Sở Du lịch TP.Đà Nẵng cho biết, đợt bùng phát dịch Covid-19 trong tháng 7 vừa qua, được xem như đòn "chí mạng" vào ngành du lịch cũng như các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn thành phố, vốn đang chịu thiệt hại nặng nề trong đợt dịch hồi đầu năm.

Các đơn vị kinh doanh dịch vụ thực hiện ký cam kết về việc thực hiện đúng quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Giám đốc Sở Du lịch TP.Đà Nẵng cho hay, nhằm triển khai, khôi phục tổ chức các hoạt động kinh doanh du lịch trong trạng thái bình thường mới, đảm bảo thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa duy trì hoạt động kinh tế, trong thời gian Sở Du lịch sẽ triển khai 3 giải pháp chính.

Cụ thể, tổ chức phổ biến triển khai thực hiện hướng dẫn các phòng chống dịch trong trạng thái bình thường mới, để đảm bảo giữ gìn môi trường du lịch an ninh, an toàn cho người lao động cũng như khách du lịch.

"Chúng tôi triển khai kế hoạch truyền thông về điểm đến Đà Nẵng phù hợp với từng giai đoạn. Bên cạnh đó, hỗ trợ, phối hợp với Hiệp hội Du lịch thành phố và các hội thành viên để triển khai liên kết tất cả các nhà cung ứng dịch vụ phục vụ du lịch trên địa bàn thành phố, từ đó đưa ra những gói sản phẩm phù hợp với xu hướng, tâm lý khách trong giai đoạn bình thường mới này. Để thu hút du khách đến với Đà Nẵng trong thời gian đến", bà Hạnh chia sẻ.

Cũng theo bà Hạnh, Sở Du lịch đã xây dựng những hướng dẫn và quy trình về phòng chống dịch đối với hoạt động kinh doanh lữ hành, hoạt động lưu trú và hoạt động tại các điểm du lịch đến các cơ sở dịch vụ du lịch trên địa bàn trong trạng thái bình thường mới.

"Sở Du lịch TP.Đà Nẵng muốn nâng cao biện pháp phòng chống dịch trong thời điểm hiện nay ở mức cao hơn, để góp phần bảo vệ sức khỏe, an toàn cho người lao động và du khách khi đến tham quan tại thành phố", bà Hạnh nói.

Lãnh đạo Sở Du lịch Đà Nẵng cũng lưu ý, để tạo sự an toàn và yên tâm cho du khách khi đến với thành phố, đề nghị các doanh nghiệp trước khi hoạt động kinh doanh trở lại phải ký cam kết phòng chống dịch Covid-19.

"Đề nghị Hiệp hội Du lịch, các hội thành viên, tích cực tuyên truyền hướng dẫn phòng chống dịch, đánh giá nguy cơ lây nhiễm cũng như quy trình phục vụ du khách trong giai đoạn hiện nay, tạo điều kiện để doanh nghiệp thực hiện tốt nhất các biện pháp phòng, chống dịch. Đồng thời, Hiệp hội Du lịch thành phố nghiên cứu thêm những chương trình dịch vụ hấp dẫn hơn, liên kết các Hiệp hội du lịch của các địa phương để hình thành các gói sản phẩm kích cầu phù hợp, trong giai đoạn sắp tới. Sở Du lịch sẽ nỗ lực tích cực cùng các doanh nghiệp để tìm những giải pháp phù hợp thích ứng với từng giai đoạn, góp phần phát triển mạnh mẽ ngành du lịch thành phố", bà Hạnh nhấn mạnh.