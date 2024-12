Đà Nẵng: Khởi tố nhóm đối tượng cướp tài sản và bắt giữ người trái pháp luật

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Quân (19 tuổi), trú xã Hòa Sơn; Trịnh Công Tịnh (21 tuổi), trú xã Hòa Phong và Lê Tấn Phát (20 tuổi), trú xã Hòa Liên, cùng huyện Hòa Vang để điều tra về các hành vi: "Cướp tài sản" và "Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật".

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hòa Vang nhận được đơn tố cáo của anh Võ Trần H.V (trú xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang) về việc bị một nhóm đối tượng bắt giữ, hành hung, cướp tài sản.

Qua quá trình điều tra cơ quan công an xác định, khoảng 20 giờ ngày 19/8/2024, Lê Tấn Phát cùng Nguyễn Minh Quân, Trịnh Công Tịnh và Bùi Minh Phúc (17 tuổi), trú xã Hòa Sơn ngồi uống nước tại đường Thăng Long (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Tại đây, Phát rủ Quân, Tịnh và Phúc cùng đi lên xã Hòa Phú để tìm Võ Trần H.V để đòi nợ và được cả nhóm đồng ý.

Cả 4 đối tượng đi trên 02 xe máy đến cổng thôn Hòa Phát (xã Hòa Phú), khi phát hiện V điều khiển xe máy chạy ngang qua, nhóm đối tượng lập tức đuổi theo và đạp vào xe khiến V ngã xuống đường rồi tiến hành móc túi quần lấy điện thoại của V và cưỡng ép bế V lên xe của Phúc và Tịnh để chở đi.

03 trong số 04 đối tượng bị khởi tố. Ảnh: CACC

Cả nhóm quay lại cầu trên đường vành đai, tại đây, Phát cầm mũ bảo hiểm đánh nhiều cái vào đầu V vì không đòi được nợ. Sau đấy Phát và các đối tượng chở V đến quán nước trên đường Thăng Long tiếp tục nói về chuyện trả nợ. Khoảng 1 tiếng sau, nhóm của Phát thả V ra rồi cả nhóm giải tán đi về. Ngay sau sự việc xảy ra, Võ Trần H.V đã làm đơn tố cáo gửi đến Cơ quan Công an Hòa Vang.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hòa Vang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Quân, Trịnh Công Tịnh, Lê Tấn Phát để điều tra về các hành vi "Cướp tài sản" và "Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật". Riêng Bùi Minh Phúc do không có mặt tại địa phương nên cơ quan điều tra yêu cầu đối tượng đến cơ quan Công an đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.