Đà Nẵng: Nữ sinh viên bị lừa "cú đúp" do tin lời công an giả và luật sư ảo

Một nữ sinh viên đại học tại Đà Nẵng đã chuyển tiền cho đối tượng giả danh công an nhằm "chứng minh sự trong sạch". Tuy nhiên, sau khi biết mình bị lừa, thay vì đến cơ quan Công an trình báo thì nữ sinh viên lại lên mạng nhờ "luật sư" tư vấn đòi lại tiền, sau đó rơi vào bẫy của vị "luật sư ảo" này.

Ngày 27/12 Công an TP Đà Nẵng cho hay, đã tiếp nhận thêm nột vụ lừa đảo hy hữu qua mạng. Cụ thể, khoảng 15 giờ ngày 25/12, chị D.T.M.D (20 tuổi), là sinh viên của một trường đại học tại Đà Nẵng, tạm trú tại phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0886.280.962, đầu dây bên kia, đối tượng tự xưng là cán bộ Công an và thông báo chị D liên quan đến 01 vụ án mà cơ quan Công an đang điều tra. Người này đề nghị, để chứng minh mình không liên quan đến vụ án, chị D phải chuyển tiền vào tài khoản của cơ quan chức năng để niêm phong. Do quá hoảng sợ và bị thao túng tâm lý, chị D sau đó chuyển 03 lần với tổng số tiền 29,2 triệu đồng đến số tài khoản 3701296819 của Ngân hàng VPbank, chủ tài khoản là "CT TNHH Dau Tu Shark Crydto". Đáng nói, sau khi trấn tĩnh lại tinh thần, chị D biết mình bị lừa đảo, tuy nhiên thay vì đến cơ quan Công an trình báo, chị này lại lên mạng tìm và nhờ trang facebook "Luật sư Kim Huệ" tư vấn lấy lại tiền bị lừa. Sau khi tư vấn cũng như giới thiệu các bước làm hồ sơ, "Luật sư Kim Huệ" đề nghị chị D chuyển 03 lần với tổng số tiền 11,7 triệu đồng đến số tài khoản 41751797 của ngân hàng ACB, tên tài khoản là "Nguyen Thi Xuan Bang". Sau khi chuyển tiền, chị D không còn cách nào liên lạc được với vị "luật sư mạng" nữa nên mới đến cơ quan Công an trình báo. Xuất hiện hàng loạt các trang "luật sư ảo". Trước đó, khoảng 12 giờ 15 phút ngày 04/12, chị B.T.M (55 tuổi), trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê bị đối tượng giả danh Công an lừa đảo chiếm đoạt 2 tỷ đồng. Qua 02 vụ việc kể trên cho thấy, với hình thức lừa đảo này, các đối tượng đã lợi dụng tâm lý hoang mang, lo sợ của người dân khi bị cơ quan chức năng thông báo liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật. Chúng sử dụng các ứng dụng gọi điện thoại giả mạo danh nghĩa cơ quan chức năng, tiến hành theo từng bước như thu thập thông tin cá nhân, đe dọa liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật, yêu cầu chuyển tiền phục vụ công tác điều tra… Nhan nhản các trang mạo danh cơ quan chức năng, các công ty luật… giới thiệu có thể “lấy lại tiền bị lừa đảo”, người dân cần hết sức tỉnh táo trước những thủ đoạn nêu trên. Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân, đặc biệt là các nạn nhân đã bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng tuyệt đối không nghe theo, không liên hệ với các đối tượng đăng tải trên website, fanpage, tài khoản mạng xã hội quảng cáo dịch vụ "tiếp nhận hồ sơ", "hỗ trợ lấy lại tiền bị treo", "thu hồi tiền lừa đảo"..., đặc biệt là không chuyển tiền cho các đối tượng trên để được hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ. Khi bị lừa đảo dưới mọi hình thức, người dân cần trực tiếp đến các cơ quan Công an để trình báo hoặc gửi đơn, thư theo đường bưu chính về các vụ việc lừa đảo mà mình là nạn nhân để được tiếp nhận, giải quyết. Tham khảo thêm Liên tiếp bắt giữ các đối tượng tham ô tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Quảng Trị

