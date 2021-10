Đà Nẵng: Lốc xoáy bất ngờ, nhiều nhà dân bị tốc mái

Tối 27/10, ông Nguyễn Chí Trí – Chủ tịch UBND xã Hòa Khương (huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) cho biết, cơn lốc xoáy xảy ra vào chiều cùng ngày trên địa bàn đã khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, rất may không gây thiệt hại về người.

"Lốc xoáy đã xảy ra vào khoảng 15 giờ chiều cùng ngày, khiến 4 ngôi nhà của người dân thôn Phú Sơn Tây (xã Hòa Khương) bị tốc mái hoàn toàn, 16 căn nhà khác bị thiệt hại nhẹ như: bay tôn mái hiên… Ngoài ra cũng có vài cây trụ điện bị ngã đổ", ông Trí thông tin.

Lốc xoáy xuất hiện chiều 27/10, khiến nhiều nhà dân bị tốc mái tại xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng. Ảnh: CTV

Theo Chủ tịch UBND xã Hòa Khương, ngay sau khi sự việc xảy ra, địa phương đã cử lực lượng xuống hỗ trợ bà con dọn dẹp và thống kê thiệt hại.

Chiều cùng ngày, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự TP.Đà Nẵng đã có công điện về triển khai ứng phó với mưa lớn, cảnh báo lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại thành phố.

Theo đó, UBND các quận, huyện thông báo cho nhân dân tình hình mưa lớn để chủ động ứng phó; rà soát phương án sơ tán bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, đặc biệt là tại các khu dân cư ở những vùng trũng, thấp, vùng ven sông suối, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét...

Nhiều nhà bị tốc mái hoàn toàn. Ảnh: CTV

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan chỉ đạo triển khai phương án phòng, chống ngập úng đô thị, khơi thông cống rãnh thoát nước.

Các ban quản lý, chủ đầu tư các công trình đang thi công sẵn sàng triển khai phương án phòng, chống mưa lớn cho các công trình và các biện pháp phòng, chống ngập úng, khơi thông dòng chảy cho các khu dân cư do công trình đang thi công dở dang.

Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Đà Nẵng, Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng và các địa phương, đơn vị quản lý các hồ chứa nước thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước các hồ chứa để kịp thời xử lý các sự cố, bảo đảm an toàn công trình.

Từ sáng 27/10, Đà Nẵng có mưa to trên diện rộng. Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, trong đêm 27/10, mây đối lưu liên tục tồn tại, phát triển trên gây mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông cho huyện Hòa Vang và các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, Hải Châu, Thanh Khê, Cẩm Lệ. Trên vùng biển thành phố có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh.