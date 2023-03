Đà Nẵng thanh tra về phòng chống tham nhũng tại BQL các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên

Quyết định này căn cứ theo Quyết định số 334 của Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2023.

Được biết, Đoàn Thanh tra gồm 3 thành viên, do ông Trần Hà, Trưởng phòng Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng làm Trưởng đoàn và thời hạn thanh tra là 45 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.



Năm 2022, liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Công an TP.Đà Nẵng đã khởi tố 4 vụ án về tội đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ khi thi hành công vụ đối với 13 bị can và đề nghị xử lý hành chính đối với 3 trường hợp.

Cụ thể, 4 vụ án gồm: vụ ông Nguyễn Văn Phong, cựu công chức Sở LĐ-TB-XH TP.Đà Nẵng. Số tiền tham nhũng trong vụ án là 79 triệu đồng, đã thu hồi hơn 40 triệu đồng. Ngày 26/8/2022, TAND đã xét xử và tuyên án Nguyễn Văn Phong 3 năm tù về tội nhận hối lộ. Liên quan đến vụ án này, ngành chức năng cũng đề nghị xử lý hành chính 3 trường hợp là chuyên viên của Sở LĐ-TB-XH.

Vụ thứ 2 là vụ ông Đàm Quang Hưng, cựu Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, nhận hối lộ, đã khởi tố 3 người, trong đó có 2 người bị khởi tố về tội "Đưa hối lộ" và 1 người về tội "Nhận hối lộ". Số tiền tham nhũng phát hiện 500 triệu đồng, đã thu hồi 300 triệu đồng.

Thanh tra Đà Nẵng công bố Quyết định thanh tra về Phòng chống tham nhũng tại Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên. Ảnh: TTĐN

Vụ thứ 3 là vụ tham ô tài sản tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng, cơ quan công an đã khởi tố 3 bị can, trong đó có Giám đốc Tôn Thất Thạnh. Dố tiền tham nhũng tại vụ án này được phát hiện hơn 6,3 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng đã khởi tố 5 bị can, trong đó có giám đốc Nguyễn Quang Trung. Giá trị tài sản thiệt hại tính đến ngày 28.10 là 20 tỷ đồng. Giá trị tài sản đã tạm giữ, thu hồi là 196 tỷ đồng và 1 căn nhà.

Ngoài ra, vào ngày 8/12/2022, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng cũng ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Thiên Sinh (44 tuổi, nguyên Phó chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ) và Võ Thành Quý (36 tuổi, nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Cẩm Lệ) để điều tra tội danh nhận hối lộ liên quan công tác nạo vét bùn hệ thống cống thoát nước năm 2021 trên địa bàn quận.

Theo Thanh tra Chính phủ, năm 2019, TP.Đà Nẵng xếp hạng 43/63 tỉnh, thành về công tác phòng chống tham nhũng. Đến năm 2020, TP. Đà Nẵng đã cải thiện công tác này và xếp vị trí 26/63 tỉnh, thành. Vào năm 2021, TP.Đà Nẵng lọt vào top 20 tỉnh, thành về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.