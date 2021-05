Đà Nẵng: Xét nghiệm Covid-19 tất cả nhân viên quán bar, vũ trường, karaoke, massage…

Thực hiện theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.Đà Nẵng trong bối cảnh Đà Nẵng ghi nhận nhiều trường hợp dương tính liên quan đến vũ trường New Phương Đông, sáng 7/5, các Trung tâm Y tế quận, huyện trên địa bàn thành phố đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho tất cả nhân viên làm việc tại các cơ sở dịch vụ spa, massage, quán bar, vũ trường, karaoke... trên địa bàn thành phố.

Nhân viên làm việc tại các cơ sở dịch vụ spa, massage, quán bar, vũ trường, karaoke... tại Đà Nẵng được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Ghi nhận của PV Dân Việt tại điểm lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 quận Sơn Trà (Đà Nẵng), tất cả những người đến xét nghiệm được lực lượng bảo vệ nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn để phòng tránh dịch bệnh. Nhân viên y tế hướng dẫn khai báo y tế, làm phiếu xét nghiệm, nhập thông tin mã số từng người và lấy mẫu.

Việc lấy mẫu trong bối cảnh Đà Nẵng ghi nhận nhiều trường hợp dương tính liên quan đến vũ trường New Phương Đông.

Đại diện Trung tâm Y tế quận Sơn Trà cho biết, trong sáng 7/5, đơn vị sé lấy mẫu cho khoảng 500 nhân viên làm việc tại các cơ sở dịch vụ spa, massage, quán bar, vũ trường, karaoke…trên địa bàn quận.

"Đây là những đối tượng có yếu tố nguy cơ, việc xét nghiệm nhằm phát hiện sớm những trường hợp mắc Covid-19 để khoanh vùng, xử lý kịp thời, tránh trường hợp lan rộng trong cộng đồng", đại diện Trung tâm Y tế quận Sơn Trà nói thêm.

Công tác lấy mẫu thực hiện nghiêm túc theo quy định phòng, chống dịch.

Cũng trong sáng nay (7/5), lực lượng Y học dự phòng Quân khu 5 và Tiểu đoàn 18 Binh chủng Hóa học cùng phương tiện đặc chủng được huy động phun khử khuẩn tại khu vực chợ Đống Đa (quận Hải Châu, Đà Nẵng).

Phun khử khuẩn tại khu vực chợ Đống Đa (quận Hải Châu, Đà Nẵng).

Trước đó, Sở Công Thương TP.Đà Nẵng đã có chỉ đạo tạm dừng hoạt động chợ Đống Đa để phòng, chống dịch Covid-19 từ 0h ngày 7/5 đến khi có thông báo mới. Việc tạm dừng hoạt động chợ này để hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm Covid-19, phục vụ công tác xét nghiệm và phun thuốc khử trùng tại chợ Đống Đa vì có ca dương tính Covid-19 trong cộng đồng đã từng nhiều lần đến chợ này để mua sắm.

Tính riêng từ 14h ngày 5/5 đến 14h ngày 6/5, Đà Nẵng ghi nhận 4 ca mắc Covid-19 tại cộng đồng (Bộ Y tế chưa công bố), gồm: 1 bệnh nhân (BN) là F1 của BN 2982 là nhân viên New Phương Đông (địa chỉ tại đường Bùi Dương Lịch, Sơn Trà); 1 BN là F1 của BN 2982, là nhân viên New Phương Đông (địa chỉ tại đường Mai Lão Bạng, Q.Hải Châu); 2 BN có địa chỉ lưu trú gần New Phương Đông.

Để khoanh vùng dập dịch Covid-19, Đà Nẵng đã phong toả khu vực tổ 35, 36 P.Thuận Phước xung quanh khu vực New Phương Đông và phong toả chung cư 12T3 đường Bùi Dương Lịch (Q.Sơn Trà). Ngành chức năng TP đang tiếp tục tiếp nhận, tổng hợp các thông tin về BN Covid-19 và tiếp tục rà soát lấy mẫu xét nghiệm tại các điểm nóng.