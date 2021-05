Đà Nẵng: Tổ chức xét nghiệm Covid-19 cho tài xế taxi và xe công nghệ

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đề nghị các đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp danh sách tài xế taxi và tài xế xe công nghệ để tổ chức xét nghiệm.



Theo Chủ tịch UBND thành phố, hiện nay trong nhân dân đang thiếu cảnh giác về dịch bệnh, có những trường hợp bị sốt nhưng chỉ coi là sốt thông thường. Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Sở Y tế khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn những trường hợp có biểu hiện ho, sốt cần đến ngay cơ sở y tế để xét nghiệm và đề nghị các tiệm thuốc tây không được bán thuốc ho, thuốc sốt nếu không có toa của bác sĩ.

Xem xét tạm dừng những cuộc họp không cần thiết. Những cuộc họp cần thiết thì giảm quy mô hoặc tổ chức họp trực tuyến và phải đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Ông Chinh yêu cầu tăng cường quản lý, kiểm tra công tác phòng chống dịch tại âu thuyền Thọ Quang và các chợ.

Tính riêng từ 14h ngày 5/5 đến 14h ngày 6/5, Đà Nẵng ghi nhận 4 ca mắc Covid-19 tại cộng đồng (Bộ Y tế chưa công bố), gồm: 1 bệnh nhân (BN) là F1 của BN 2982 là nhân viên New Phương Đông (địa chỉ tại đường Bùi Dương Lịch, Sơn Trà); 1 BN là F1 của BN 2982, là nhân viên New Phương Đông (địa chỉ tại đường Mai Lão Bạng, Q.Hải Châu); 2 BN có địa chỉ lưu trú gần New Phương Đông.

Liên quan đến BN 2982 và BN 2989, trong kỳ báo cáo phát hiện 23 trường hợp F1, cộng dồn là 100 F1; kết quả xét nghiệm có 74 trường hợp âm tính, 25 trường hợp chưa có kết quả, 1 trường hợp dương tính (BN 2989). Hiện Đà Nẵng đang thực hiện cách ly tại cơ sở y tế 17 trường hợp, cách ly tại cơ sở cách ly tập trung 83 trường hợp.

Để khoanh vùng dập dịch Covid-19, Đà Nẵng đã phong toả khu vực tổ 35, 36 P.Thuận Phước xung quanh khu vực New Phương Đông và phong toả chung cư 12T3 đường Bùi Dương Lịch (Q.Sơn Trà). Ngành chức năng TP đang tiếp tục tiếp nhận, tổng hợp các thông tin về BN Covid-19 và tiếp tục rà soát lấy mẫu xét nghiệm tại các điểm nóng.