Đà Nẵng: Thêm 3 ca nghi mắc Covid-19, đều liên quan đến vũ trường New Phương Đông

Trường hợp 1, BN N.T.N (Nữ, SN 1989) trú Mai Lão Bạng, Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng. BN là nhân viên vũ trường New Phương Đông.



BN sống cùng mẹ và con trai. Ngày 16-30/4, BN đi làm về lúc 2h30 sáng và ngủ đến chiều. Đến 19h, BN đến làm việc tại New Phương Đông. BN rất ít đi ra ngoài, nếu cần mua gì sẽ nhờ 1 bạn Grab bike quen để đi mua giúp.

Phun khử khuẩn tại khu vực xung quanh vũ trường New Phương Đông.

Trường hợp 2, BN H.H.L (Nam, SN 1997) trú An Thượng 32, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. BN là lao động tự do.

BN sống cùng 2 bạn. Từ 22h ngày 28/4 đến 2h ngày 29/4, BN đi xe máy cùng nhóm bạn ở cùng phòng và bạn tên T, Th và P (bệnh nhân không nhớ địa chỉ và SĐT) đến vũ trường New Phương Đông Đà Nẵng.

Từ 29/4 đến 30/4, BN ở tại phòng cùng bạn. Nhóm bạn cùng BN đặt Shiper đem đồ ăn đến, nhận thức ăn tại cổng phòng và không đi đâu.

20h ngày 1/5, BN đi xe máy đến nhà anh M.H.T tại địa chỉ 211/25D đường Đống Đa, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng để nhậu cùng nhóm bạn.

Trường hợp 3, BN N.T.A.M (Nam, SN 1996) trọ tại An Thượng 32, P. Mỹ An. Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng (ở cùng H.H.L). BN là lao động tự do

Từ 22-27/4, BN chủ yếu ở phòng trọ, đặt đồ ăn qua ứng dụng gọi đồ ăn.

Từ 22h ngày 28/4 đến 2h ngày 29/4, BN cùng bạn đi đến vũ trường New Phương Đông chơi.

20h ngày 1/5, BN nhậu cùng nhóm bạn. 2h ngày 2/5, BN đi ăn quán bún thịt nướng trên đường Nguyễn Văn Linh (không nhớ địa chỉ).

Buổi chiều hàng ngày từ 18h đến 19h, BN đi tập gym tại phòng tập gym Ngọc Tâm số 31 Ngô Thì Sĩ, P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng.