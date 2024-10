Đặc quyền tận hưởng chuỗi bộ sưu tập “chuẩn 5 sao” của cư dân The Opus One

Nắm rõ "khẩu vị" này, The Opus One - dự án Top 1 tại Đại đô thị đáng sống bậc nhất Sài Gòn Vinhomes Grand Park, đã giới thiệu ra thị trường những bộ sưu tập "chuẩn 5 sao", kiến tạo không gian sống hoàn hảo dành riêng cho giới tinh hoa.

Độc bản, khan hiếm và trải nghiệm thượng lưu

Báo cáo phân tích tài sản toàn cầu năm 2024 của Knight Frank vừa qua đã hé lộ, tốc độ tăng trưởng của giới siêu giàu tại Việt Nam lên đến 30% trong giai đoạn 2023 - 2028, dẫn đầu thế giới và đứng thứ 5 tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Với khối tài sản lớn, nhu cầu nhà ở của giới thượng lưu cũng có sự khác biệt rõ nét so với số đông.

Những dự án BĐS có vị trí, thiết kế và tiện ích độc bản luôn nằm trong mục tiêu săn lùng của giới tinh hoa

Không chỉ tập trung vào mục tiêu tài chính dài hạn và xây dựng sự giàu có bền vững để đảm bảo an toàn trong tương lai, giới nhà giàu còn đặc biệt đề cao sự đẳng cấp, tinh tế, tính ứng dụng và phù hợp của không gian sống, nhằm hưởng thụ trọn vẹn cuộc sống ở hiện tại. Theo đó, những dự án BĐS hạng sang hội tụ những giá trị hiếm có về vị trí, thiết kế và tiện ích luôn nằm trong mục tiêu được săn đón.

Thực tế thị trường TP HCM cho thấy, các cá nhân và gia đình thu nhập cao có xu hướng rời bỏ những khu vực đông đúc và quá tải hạ tầng tại các quận trung tâm để kiếm tìm không gian sống riêng tư, thoáng đãng, đẳng cấp giữa thiên nhiên trong lành. Một trong những điểm đến an cư lý tưởng chính là Vinhomes Grand Park.

Đại đô thị sở hữu hệ sinh thái hoàn chỉnh của Vingroup trải dài trên vùng sinh thái rộng lớn lên đến 271ha, được bao bọc bởi sông Tắc và sông Đồng Nai. Chỉ trong vòng 5 năm, đã có đến hơn 60.000 cư dân đa quốc tịch chuyển đến đây sinh sống, hình thành nên một cộng đồng cư dân văn minh, năng động.

Đáng chú ý, dự án cuối cùng được ra mắt tại Đại đô thị đáng sống bậc nhất Sài Gòn là The Opus One hiện đang là mục tiêu săn lùng của giới tinh hoa vì sở hữu những giá trị độc tôn hiếm có được mang lại bởi các bộ sưu tập "chuẩn 5 sao" về hạ tầng, thiết kế kiến trúc và tiện ích.

Những bộ sưu tập "chuẩn 5 sao" gây choáng ngợp của The Opus One

Bộ sưu tập đầu tiên mà The Opus One sở hữu là các công trình tiện ích của đại đô thị, đến từ vị trí "trung tâm trong lòng trung tâm" Vinhomes Grand Park. Theo đó, bao bọc xung quanh The Opus One, chỉ trong vòng 1-10 phút đi bộ là TTTM Vincom Mega Mall, đại công viên 36ha, "vũ trụ giải trí" VinWonders, quảng trường Golden Eagle, trường học Vinschool hệ Cambridge, sân tập golf 2 tầng 36 slots, toà tháp văn phòng cao 43 tầng, bệnh viện quốc tế Vinmec, các tuyến phố thương mại dịch vụ Broadway, Ginza, bến du thuyền, 7 sân tập pickleball, "cung đường ngàn hoa"....

The Opus One cách các đại tiện ích của Vinhomes Grand Park chỉ từ 1-10 phút đi bộ

Ở đây, cư dân mọi độ tuổi đều được thỏa mãn các nhu cầu từ chăm sóc sức khỏe, giáo dục đến vui chơi, giải trí, mua sắm, trải nghiệm. Bên cạnh đó, những công trình hạ tầng giao thông quan trọng bậc nhất của TP HCM và khu vực phía Nam, như đường vành đai 3, tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên, cao tốc Long Thành - Dầu Giây, sân bay quốc tế Long Thành… cũng đều bao quanh dự án, mở ra tương lai "siêu kết nối" và khả năng tăng giá không giới hạn cho The Opus One.

Bộ sưu tập tiếp theo mà The Opus One sở hữu là hệ tiện ích nội khu đẳng cấp mang đến những trải nghiệm và phong cách sống khác biệt, dành riêng cho giới thượng lưu. Dưới bàn tay kiến tạo của các kiến trúc sư tài hoa, không gian sống của cư dân The Opus One hiện lên như một resort 5 sao đúng nghĩa với thác tràn, vườn sương mù, vườn treo nhiệt đới, khu thể thao dưới nước aqua gym, hồ bơi vô cực 3 tầng và poolbar lấy cảm hứng từ những ngọn đồi khoáng đạt…

The Opus One như một ốc đảo xanh tươi, song cũng không kém phần tiện nghi khi mang tới loạt đặc quyền "giữa tầng không" với phòng gym, phòng tập thể thao, khu vực vui chơi cho trẻ em và phòng sinh hoạt cộng đồng hiện đại.

Hệ tiện ích nội khu The Opus One mang phong cách resort 5 sao

Cùng với việc đầu tư tiện ích, The Opus One còn đặc biệt chú trọng thiết kế kiến trúc để nâng tầm giá trị không gian sống. Theo đó, bộ sưu tập các thiết kế của The Opus One đã chinh phục những vị chủ nhân khắt khe nhất. Cụ thể, các tòa căn hộ sở hữu sảnh lobby thông tầng cao hơn 7m, sảnh lounge tiếp khách sang trọng như tại các khách sạn 5 sao. Hệ thống thang máy với 6-8 thang mỗi tòa, tích hợp công nghệ tối tân giúp rút ngắn thời gian chờ không quá 100 giây.

The Opus One đặc biệt chú trọng thiết kế kiến trúc để nâng tầm giá trị không gian sống

Bên trong mỗi căn hộ, chất sống 5 sao được thể hiện trong từng chi tiết nhỏ, từ việc lựa chọn các gam màu trung tính theo xu hướng mới nhất; vật liệu và nội thất được tuyển chọn từ các thương hiệu hàng đầu thế giới, như Dessmann, Hafele, Gorenji, Kohler, Grohe, Rosieres; hệ thống đèn và máy lạnh thiết kế âm trần giúp tối ưu hóa không gian sống, tạo nên một tổng thể tinh tế, sang trọng.

Những bộ sưu tập độc tôn vừa mang đến trải nghiệm sống vượt trội, vừa khẳng định vị thế và đẳng cấp khác biệt của các chủ nhân The Opus One. Lợi thế có 1-0-2 đó cũng đưa dự án Top 1 của Đại đô thị đáng sống bậc nhất Sài Gòn trở thành biểu tượng của một cuộc sống hưởng thụ đúng nghĩa mà giới nhà giàu luôn tìm kiếm.