The Opus One nối dài thành công của “liên minh” BĐS Việt Nam - Nhật Bản

Ngày 28/8/2024, tại Công viên Ánh sáng (Vinhomes Grand Park, TP Thủ Đức) sẽ diễn ra Lễ ra quân dự án The Opus One "You are One - We are One". Dự kiến sẽ có gần 3.000 khách mời tham dự sự kiện, bao gồm: đại diện Tập đoàn SAMTY, Vinhomes, Ngân hàng, Khối kinh doanh Tự doanh và hệ thống đại lý phân phối sản phẩm Vinhomes. Tại sự kiện, Vinhomes sẽ giới thiệu các giá trị khác biệt của The Opus One cùng chính sách bán hàng với nhiều ưu đãi chưa từng có cho dòng sản phẩm Top 1 này.