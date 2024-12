Quyết liệt tháo gỡ khó khăn cho các công trình điện trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Tham dự buổi làm việc, phía Tỉnh ủy Bình Phước có Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tôn Ngọc Hạnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh. Phía EVNSPC có Chủ tịch Hội đồng thành viên Lê Văn Trang, Tổng giám đốc Nguyễn Phước Đức, Phó Tổng giám đốc Đoàn Đức Hưng và lãnh đạo một số đơn vị, ban chuyên môn của EVNSPC.

EVNSPC dành nguồn lực lớn đầu tư cấp điện cho tỉnh Bình Phước

Báo cáo của EVNSPC cho biết, Bình Phước là địa phương có tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm cao. Riêng 11 tháng năm 2024, sản lượng điện năng tiêu thụ đạt 3,388 tỷ kWh, tăng 12,44% so với cùng kỳ. Dự báo năm 2024, sản lượng điện năng tiêu thụ toàn tỉnh sẽ đạt 3,655 tỷ kWh, tăng 11,91 % so với năm 2023.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa EVNSPC với Tỉnh ủy Bình Phước.

Những năm qua, để đảm bảo cung cấp điện đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng trưởng cao, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và đời sống sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Phước, EVNSPC đã dành nguồn lực lớn đầu tư, xây dựng các công trình lưới điện. Riêng giai đoạn 2021 – 2025, EVNSPC đầu tư khoảng 3.170 tỷ đồng triển khai các công trình lưới điện trên địa bàn. Tuy nhiên, quá trình triển khai các dự án điện gặp rất nhiều khó khăn, thách thức trong khâu quy hoạch, bố trí quỹ đất chưa đồng bộ; vướng mắc trong giải phóng mặt bằng… Thực trạng này đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ của đa số công trình. Đáng nói, có những dự án, công trình chậm tiến độ, kéo dài nhiều năm, dẫn đến một số trạm biến áp và tuyến đường dây 110kV luôn phải vận hành ở trạng thái phụ tải cao, tiềm ẩn nguy cơ sự cố lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác vận hành và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên toàn tỉnh.

Trước thực trạng đó, từ tháng 7/2024, Tổng công ty đã trực tiếp có các buổi làm việc, báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Phước. Từ đó đến nay, nhờ sự quan tâm vào cuộc chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự hỗ trợ từ các sở, ban, ngành địa phương và sự chia sẻ, đồng hành của người dân, EVNSPC đã hoàn thành, đóng điện thành công 04 công trình lưới điện gồm: TBA 110kV Bình Long, TBA 110kV Đồng Phú, TBA 110kV Chơn Thành, TBA 110kV Lộc Ninh. Dự kiến, từ nay đến cuối năm sẽ đóng điện thêm 5 công trình lưới điện 110kV.

Công trình nâng công suất trạm biến áp 110kV Đồng Phú vừa đóng điện, đưa vận hành vào ngày 30/11/2024.

Ngoài ra, hiện EVNSPC đang triển khai 12 công trình lưới điện 110kV trên địa bàn như: Phân pha dây dẫn đường dây 110kV từ 177 Bình Long 2 - 175 Mỹ Phước; Lộ ra 110kV từ Trạm 220kV Chơn Thành (4 mạch); TBA 110kV Tân Hưng và Đường dây 110kV NR đấu nối TBA 110kV Tân Hưng; Lộ ra 110kV từ trạm 220kV Phước Long (2 mạch); Lộ ra 110kV từ trạm 220kV Phước Long (4 mạch); Đường dây 110kV trạm 220kV Bến Cát - trạm 220kV Chơn Thành; Trạm 110kV Phú Riềng và Nhánh rẽ đấu nối trạm 110kV Phú Riềng…

Đáng nói, nhiều dự án trên đang gặp khó khăn, vướng mắc; nếu không được giải quyết kịp thời sẽ ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành, cũng như công tác đảm bảo cung cấp điện trên địa bàn tỉnh năm 2025 và những năm tiếp theo. Đặc biệt, đối với thành phố Đồng Xoài, hiện đang được cấp điện duy nhất từ trạm 110kV Đồng Xoài, nếu Trạm biến áp này có vấn đề, sẽ ảnh hưởng, có thể gây gián đoạn cấp điện diện rộng trên toàn thành phố. Do vậy, vấn đề cấp thiết là phải tháo gỡ các khó khăn, giúp sớm hoàn thành công trình đấu nối với nguồn từ Trạm biến áp 110kV Phú Riềng để đảm bảo cấp điện ổn định, an toàn liên tục và lâu dài cho thành phố.

Cam kết đồng hành để tháo gỡ các vướng mắc

Phát biểu tại buổi làm việc, đoàn công tác EVNSPC cảm ơn Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bình Phước và các sở, ban, ngành đã quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ để EVNSPC, Công ty Điện lực Bình Phước thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện và triển khai thực hiện đầu tư các công trình lưới điện trên địa bàn tỉnh trong suốt thời gian qua.

Theo dõi thông số vận hành tại trạm biến áp 110kV Lộc Ninh 2x63 MVA vừa đóng điện ngày 27/11/2024.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang cho biết, Bình Phước là một trong những tỉnh có mức tăng trưởng điện nóng thời gian qua, riêng năm 2024, mức tăng trưởng điện dự kiến đạt 11,91%. Trước tình hình đó, EVNSPC đã cân đối nguồn vốn để đầu tư các công trình điện trên địa bàn. Tuy nhiên, quá trình triển khai các dự án gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, ảnh hưởng lớn đến tiến độ các dự án cũng như công tác cung cấp điện.

Trong năm 2024, với sự vào cuộc quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ngành địa phương, Tổng công ty Điện lực miền Nam đã và sẽ hoàn thành đóng điện 9 công trình, góp phần tăng công suất đặt lưới 110kV lên khoảng 250MVA, cơ bản đáp ứng cấp điện cho mùa khô năm 2025. Tuy nhiên, với 12 công trình đang triển khai, nếu không kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, để hoàn thành trong năm 2025 (trong đó có 8 công trình cần hoàn thành trong 6 tháng đầu năm 2025) thì việc cung cấp điện trong những tháng cuối năm 2025 và những năm tiếp theo sẽ gặp rất nhiều thách thức; bởi hiện nay, nhiều trạm biến áp, đường dây 110kV trên địa bàn tỉnh Bình Phước đang vận hành trong tình trạng luôn đầy và quá tải, ông Lê Văn Trang nhấn mạnh.

Chủ tịch HĐTV EVNSPC Lê Văn Trang kiến nghị tỉnh Bình Phước việc ký quy chế phối hợp để tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các công trình điện trên địa bàn.

Lãnh đạo EVNSPC đặc biệt trăn trở và chia sẻ, khi thời gian qua ngành Điện đã đầu tư toàn khu vực miền Nam 05 trạm biến áp 500kV, thì tỉnh Bình Phước có hẳn một Trạm biến áp 500kV Chơn Thành. Đây là lợi thế vô cùng to lớn trong việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, chất lượng lâu dài cho sự phát triển của tỉnh. Tuy nhiên, đến nay, tỉnh Bình Phước vẫn chưa khai thác được lợi thế này, mà phải kết nối từ nguồn của các tỉnh lân cận, do các công trình kết nối với Trạm biến áp này của tỉnh Bình Phước đã triển khai nhiều năm nhưng đến nay đang có nhiều vướng mắc, khó khăn kéo dài. Do đó rất cần sự quan tâm đặc biệt của tỉnh và các sở, ban, ngành cùng tháo gỡ, để có mặt bằng triển khai thi công, đưa các công trình này sớm đóng điện, đi vào vận hành, khai thác triệt để lợi thế này.

Chủ tịch HĐTV EVNSPC Lê Văn Trang cũng mong muốn và đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Phước, các sở, ban, ngành tiếp tục đồng hành cùng ngành Điện một cách quyết liệt hơn nữa, với việc triển khai ký quy chế phối hợp giữa EVNSPC với UBND tỉnh trong việc lựa chọn một số công trình trọng điểm, để hai bên chủ động phối hợp, hỗ trợ, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn, cùng quyết tâm đảm bảo tiến độ, thời gian hoàn thành nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII nhiệm kỳ 2025-2030, qua đó giúp ngành Điện thực hiện nhiệm vụ "Điện đi trước một bước", đáp ứng đủ điện phục vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm tới.

EVNSPC cũng kiến nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Phước tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương phối hợp đưa các công trình điện vào danh mục các công trình trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2025 – 2030; xem xét chấp thuận Tổng công ty Điện lực miền Nam đồng hành cùng tỉnh đầu tư hạ tầng lưới điện 110kV và trung hạ thế cung cấp điện theo quy hoạch các khu công nghiệp, khu kinh tế, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Tôn Ngọc Hạnh cam kết đồng hành cùng ngành Điện quyết liệt tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các công trình điện.

Ghi nhận sự nỗ lực, tích cực rất lớn của EVNSPC, PC Bình Phước trong thời gian qua, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Tôn Ngọc Hạnh khẳng định, nhiệm kỳ tới, nhu cầu sử dụng điện của tỉnh Bình Phước sẽ cao hơn nữa, bởi định hướng của tỉnh là phát triển Bình Phước thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Phát triển công nghiệp không thể không có điện; các doanh nghiệp, nhà đầu tư lớn chắc chắn không về Bình Phước nếu để thiếu điện. Do đó, quy hoạch về điện và sự phát triển điện trên địa bàn tỉnh cần phải được chú trọng và đẩy mạnh trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Tỉnh ủy Bình Phước đề nghị các sở, ban, ngành nghiên cứu, đồng hành cùng ngành Điện triển khai việc ký quy chế phối hợp, lựa chọn đưa vào danh mục những công trình trọng điểm hoàn thành để chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ của tỉnh nhiệm kỳ tới; qua đó phối hợp chặt chẽ, quyết liệt hơn trong việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; nghiên cứu cách làm của các tỉnh, thành phố khác để áp dụng phù hợp; đồng thời phối hợp với ngành Điện rà soát lại từng công trình, dự án, đánh giá các vướng mắc và đề xuất giải pháp phù hợp, cụ thể, để sớm đưa các công trình vào vận hành, phát huy hiệu quả, chống lãng phí, đảm bảo an ninh năng lượng.

"Tỉnh ủy Bình Phước cam kết chỉ đạo ráo riết, đồng hành cùng ngành Điện để công tác cung cấp điện trên địa bàn tốt hơn, hiệu quả hơn, phục vụ các công trình trọng yếu cũng như sự phát triển của tỉnh", bà Tôn Ngọc Hạnh khẳng định.