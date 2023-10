Đại biểu Quốc hội: "Thiếu thuốc, vật tư y tế do lỗi của cơ quan nhà nước" Đại biểu Quốc hội: "Thiếu thuốc, vật tư y tế do lỗi của cơ quan nhà nước"

Theo Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Ngọc Xuân (đoàn Bình Dương), thiếu thuốc, vật tư y tế không phải do lỗi của người dân mà do cơ quan nhà nước. Do đó, nhân dân cần có cơ chế bảo vệ quyền lợi chính đáng này.