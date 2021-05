Đại diện Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng lên tiếng: “Từ đáy lòng, chúng tôi thành thật xin lỗi!"

Vụ việc làm lây nhiễm Covid-19 cho nhiều người liên quan đến Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng (TP.HCM) gây xôn xao dư luận những ngày qua.

PV báo Dân Việt có cuộc trò chuyện qua điện thoại với bà mục sư Võ Xuân Loan, người phụ trách Hội thánh, để ghi nhận thêm ý kiến từ chính người trong cuộc.

Đã khai báo y tế tại sân bay

Cuộc trò chuyện của chúng tôi với bà Võ Xuân Loan phải liên tục gián đoạn do các nhân viên y tế đến thăm khám, và tiêm thuốc theo phác đồ điều trị. Giọng bà yếu ớt, mệt mỏi.

Bà liên tục "dạ" rồi mới kèm theo câu trả lời. Khi được ngỏ ý rằng bà không cần "dạ" khi xưng hô, bà Loan nói: "Xưa nay tôi nói chuyện với người khác đều như vậy, kể cả với những bạn trẻ!".

Bà Võ Xuân Loan, Mục sư phụ trách Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng, ảnh chụp trước năm 2020. Ảnh từ Facebook nhân vật

Bà mục sư Loan kể, ngày 20/4, bà có đến Hà Nội tham gia 1 khóa huấn luyện do Hội thánh tổ chức. Sau khóa học, bà bay về TP.HCM.

Tại sao bà không khai báo y tế sau khi trở về từ Hà Nội?

- Trong thời gian ở Hà Nội, tôi khỏe mạnh, bình thường. Tôi đã khai báo y tế tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Vì nghĩ rằng mình đã khai báo y tế tại sân bay nên tôi không khai báo thêm nữa.

Đến ngày 2/5, tôi có dự tiệc cưới của người quen. Trở về nhà, tôi vẫn thấy khỏe mạnh, bình thường.

Bà đã bị sốt có đúng không?

- Cháu ngoại của tôi bị sốt. Cháu bé được chuẩn đoán bị sốt siêu vi, phải nằm lại bệnh viện Nhi đồng 1 để điều trị. Tôi cũng phụ giúp sóc bé.

3 ngày sau, tôi trở về nhà, thấy mình bị sốt. Tôi nghĩ do mình lây bệnh từ cháu ngoại vì trước đó, con gái và con rể cũng bị lây sốt.

Ở nhà, tôi uống Efferalgan 500, uống VitaminC và nấu nước xông. Sau đó thì thấy hết sốt, cơ thể khỏe mạnh trở lại nên không nghĩ mình có liên quan đến Covid-19.

Vậy bà đã phát hiện nhiễm Covid-19 như thế nào?

- Có 2 tín hữu của Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng đi khám ở Bệnh viện Nhân dân Gia định và phát hiện dương tính với Covid-19.

Ngay trong đêm đó (ngày 26/5), UBND phường gọi điện báo sẽ xuống lấy mẫu xét nghiệm. Tôi đã chuẩn bị và sẵn sàng hợp tác để lấy mẫu kiểm tra dịch bệnh.

Cũng ngay trong đêm, cơ quan y tế đưa gia đình tôi đến một điểm tập trung, đợi ngày hôm sau đi cách ly ở huyện Củ Chi. Đêm đó, tôi thấy trong người rất mệt, khó thở.

Khi đến Củ Chi, các bác sĩ thấy tình trạng của tôi nặng nên đưa xe cấp cứu chở ngược về Bệnh viện Bệnh nhiệt đới (TP.HCM) để điều trị.

Một buổi sinh hoạt dịp lễ Giáng sinh của hội thánh Truyền giáo Phục Hưng năm 2020.

Trong tháng 5, Hội thánh có nhóm họp lại không thưa bà?

2 tuần đầu tháng 5, khi TP.HCM vẫn chưa có công văn cấm nhóm họp trên 20 người thì Hội thánh vẫn nhóm họp.

Sau ngày Lễ Mẫu thân (ngày 9/5), TP.HCM có công văn yêu cầu không tập trung quá 20 người. Hội thánh đã chấp hành, chỉ nhóm lại chưa đến 20 người.

2 tuần cuối cùng của tháng 5, khi dịch bệnh có dấu hiệu diễn biến phức tạp, Hội thánh chuyển qua nhóm online.

Khi đó, chỉ có 7 người có mặt tại Hội thánh. Họ gồm những người phụ trách kỹ thuật, nhạc công, người hướng dẫn chương trình. Vì thế, nói Hội thánh cố tình vi phạm các quy định về phòng, chống dịch bệnh là chưa chính xác.

Không gian nhóm của Hội thánh như thế nào, thưa bà?

- Phòng nhóm của chúng tôi nhỏ, khá chật. Chiều ngang 3,5m và dài 10m, không có cửa sổ. Phòng nhóm có 2 máy lạnh.

Chúng tôi không che giấu thông tin

Có thông tin cho rằng, ông bà và Hội thánh đã giấu thông tin dịch tễ khi cơ quan chức năng đến làm việc, có phải vậy không?

- Tôi vẫn không biết mình đã giấu thông tin gì và khai thiếu sót ở những thông tin nào. Chúng tôi không có mục đích gì để giấu giếm thông tin cả.

Khi cơ quan chức năng đến điều tra, họ hỏi đến đâu tôi đều trả lời đầy đủ. Tôi không đi đâu các dịp tết, lễ trong năm. Tôi có đi chợ dân sinh gần nhà và đến nhà con gái để bế cháu. Ở chợ, tôi ngồi trên xe máy để mua hàng rồi về nhà chứ không dừng xe lâu, không tháo khẩu trang…

Nhưng có thông tin mẹ của bà không hợp tác?

- Mẹ tôi năm nay đã gần 90 tuổi. Người già khó tính, thường làm theo ý muốn của mình. Ngay cả việc đưa bà đi khám bệnh, gia đình phải thuyết phục rất nhiều.

Mẹ tôi vì nhìn thấy cảnh vợ chồng con gái mình bị đưa đi trong đêm đã rất hốt hoảng. Có thể, việc bà hoảng sợ, không chịu đi cùng với cơ quan y tế lúc đó đã khiến cán bộ cơ quan chức năng cho rằng, gia đình chúng tôi không hợp tác, chống lại công vụ.

Nhưng cũng ngay trong đêm đó, em trai tôi đã thuyết phục và cùng đưa mẹ tôi đi cách ly theo đúng quy định.

3 Khu vực hẻm 415 và 456 Nguyễn Văn Công (Q.Gò Vấp) bị phong tỏa vì liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng. Ảnh IT

Hội thánh đã phản ứng như thế nào khi biết có tín hữu dương tính với Covid-19?

- Sau khi biết mình có kết quả dương tính, chính tôi đã nhắn tin kêu gọi các tín hữu ra khai báo y tế và đi cách ly.

Vợ chồng tôi được đưa đi ngay trong đêm (26/5) nên không kịp chuẩn bị gì. Tôi đã nhờ cô thư ký của Hội Thánh cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng.

Tôi nghe cô thư ký kể lại, do máy tính bị lỗi nên lúc đầu chỉ in được 2 trang đầu của danh sách tín hữu. Cô này phải khởi động lại máy vi tính để in tiếp 2 trang sau và cung cấp tiếp cho cơ quan chức năng.

Bà Võ Xuân Loan (thứ 2 từ phải qua), tham gia phát quà cho người nghèo ngay trước trụ sở hội thánh trú đóng

Chúng tôi không phải tín đồ sống bất chấp pháp luật

Trước đó, Hội Thánh có quan tâm tới công tác phòng dịch tại địa điểm nhóm không?

- Hồi bùng phát dịch, đích thân tôi lên Trung tâm y tế phường 3 (Quận Gò Vấp) để nhờ cơ quan chức năng xịt khử khuẩn không gian phòng nhóm, căn nhà tôi sinh sống và cả con hẻm nơi Hội Thánh trú đóng.

Hội thánh cũng thường xuyên mua các loại dung dịch sát khuẩn, khẩu trang để cung cấp cho tín hữu khi đến nhóm.

Hội thánh cũng cấp phát hơn 2.000 khẩu trang và quà (gồm dầu ăn, mì gói, nước tương và nước sát khuẩn) cho những người bán vé số thường lui tới con hẻm.

Người nghèo nhận phần quà gồm mì gói và khẩu trang

Bà suy nghĩ gì về những điều diễn ra vừa qua?

- Những ngày điều trị tại đây, tôi rất biết ơn các y bác sỹ đã chăm sóc tận tình để đến giờ này, tôi có thể trò chuyện được. Những ngày nằm trên giường bệnh, rất nhiều việc đã xảy ra mà bây giờ tôi vẫn chưa biết nó "rơi" xuống từ đâu.

Tôi bình tĩnh suy xét từng việc làm của bản thân và những người xung quanh có liên quan để tìm ra nguyên nhân. Tôi vẫn chưa hết bất ngờ.

Trong thư xin lỗi gởi đến các cơ quan chức năng, đến quý tín hữu và bà con nhân dân TP.HCM, đại diện Hội thánh cho rằng sẽ khắc phục những hậu quả xảy ra. Vậy, hướng khắc phục mà Hội thánh nhắc tới trong thời gian tới là như thế nào, thưa mục sư?

- Trước mắt, Hội thánh sẽ chi trả toàn bộ chi phí y tế, chi phí cách ly… của các tín đồ trong Hội thánh, cũng như tất cả các trường hợp có liên quan tới tín đồ của Hội thánh.

Nghĩa là những cá nhân nào vì tiếp xúc với tín hữu của Hội thánh mà phải đi cách ly hay phải chữa trị, chúng tôi sẽ chi trả toàn bộ chi phí.

Trong khả năng của mình, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cùng khắc phục hậu quả.