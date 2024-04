Đại diện Tập đoàn Hoành Sơn nói gì khi lấn chiếm đất ở Quảng Trị

Lý do lấn chiếm đất

Ngày 25/4, liên quan đến vụ Tập đoàn Hoành Sơn lấn chiếm đất ở Quảng Trị mà Báo Dân Việt đã phản ánh, đại diện công ty cho biết, đã dừng hoạt động tại địa điểm vi phạm và phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết vụ việc.

Ông Đinh Văn Đương – Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính Tập đoàn Hoành Sơn trả lời PV Dân Việt. Ảnh: Ngọc Vũ.

Ông Đinh Văn Đương – Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính Tập đoàn Hoành Sơn cho biết, cuối năm 2023, Tập đoàn Hoành Sơn gửi hồ sơ đến Sở KHĐT tỉnh Quảng Trị đề xuất thực hiện dự án kho bãi và điểm trung chuyển hàng hoá trên diện tích gần 5ha, tại thửa đất thuộc khoảnh 1, tiểu khu 777, thôn Mộc Đức, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, Quảng Trị.

Mục đích dự án là làm kho bãi và điểm trung chuyển hàng hoá, lưu trữ khoảng 200.000 tấn hàng hoá chủ yếu là than đá, quặng các loại. Tổng mức đầu tư dự án này trên 65 tỷ đồng, hoạt động trong 50 năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư, dự kiến bắt đầu hoạt động vào tháng 12/2025. Ngoài ra, khi có kho bãi, xe tải nặng của tập đoàn sẽ có nơi đậu đỗ, không phải đậu đỗ ngoài đường như hiện nay, gây mất an toàn.

Ông Đương cho biết, đến nay các thủ tục hành chính của dự án vẫn chưa hoàn thành. Tuy nhiên, do nhu cầu dừng đỗ xe để đảm bảo an toàn nên Tập đoàn Hoành Sơn đã san gạt 5ha đất nói trên khi chưa hoàn thành thủ tục cần thiết. Tập đoàn Hoành Sơn thừa nhận hành vi trên là sai.

Ông Đương nói rằng, khối lượng than đã đổ xuống bãi đất 5ha là do xe bị hỏng, phải tạm thời đổ xuống bãi để đưa xe đi sửa chữa. Sau khi sửa chữa xong, công ty sẽ cho máy múc than lên xe đưa đi tiêu thụ.

Giải thích việc có nhiều xe chở than đổ xuống bãi, sau đó máy móc đã san gạt số than này dàn trải ra bãi, ông Đương cho biết là do công ty thiếu quản lý dẫn đến công nhân không hiểu, làm sai.

Theo ông Đương, sau khi chính quyền địa phương có ý kiến, Báo Dân Việt phản ánh, Tập đoàn Hoành Sơn đã đưa toàn bộ phương tiện, máy móc ra khỏi bãi đất 5ha. Lán trại xây dựng trái phép trên diện tích 209m2 và khối lượng than đã đổ tại bãi, công ty sẽ tháo dỡ, di dời đi nơi khác, hoàn thành trước ngày 15/5. Công ty sẽ có giải pháp chống bụi như tưới nước tại bãi đất này. Nông dân trồng cây chè vằng nếu có thiệt hại do bụi, công ty sẽ làm việc, có biện pháp hỗ trợ.

Tập đoàn Hoành Sơn san ủi gần 5ha đất khi chưa được cơ quan chức năng cho phép. Ảnh: Ngọc Vũ.

Ông Đương cho hay, khoảng 1 tháng nữa ở nước Lào vào mùa mưa, việc khai thác, vận chuyển than đá về Việt Nam sẽ rất khó khăn.

Cùng thời điểm trên, nhu cầu sử dụng than đá phục vụ các nhà máy nhiệt điện ở nước ta vào mùa cao điểm. Các nhà máy nhiệt điện có vai trò rất lớn trong việc phát điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là vào mùa hè.

Vì vậy, Tập đoàn Hoành Sơn đang rất cần và mong muốn chính quyền địa phương tỉnh Quảng Trị sớm tạo điều kiện cho thuê đất thực hiện dự án kho bãi tập kết than.

"Khi Lào vào mùa mưa, việc khai thác than đá gặp nhiều khó khăn, khối lượng có thể đưa về Việt Nam thấp, khó đáp ứng nhu cầu than đá phục vụ trong nước. Khi có bãi tập kết, chúng tôi sẽ đưa than đá từ Lào về dự trữ, phục vụ kịp thời cho các nhà máy nhiệt điện" – ông Đương nói.

Theo Sở TNMT tỉnh Quảng Trị, dự án của Tập đoàn Hoành Sơn được xác định sử dụng đất vào mục đích thương mại, dịch vụ. Khu đất 5ha nêu trên do nhà nước quản lý nên phải thực hiện thủ tục nhà nước cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. Do đó, việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án này được thực hiện thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Ông Đương cho hay, trường hợp Tập đoàn Hoành Sơn không trúng đấu giá quyền sử dụng đất 5ha để thực hiện dự án thì tập đoàn lên phương án thuê lại hoặc hợp tác đầu tư.

Khi được cho phép thực hiện dự án, Tập đoàn Hoành Sơn sẽ xây dựng kho bãi khép kín, có mái che, nền bê tông, hệ thống lưới chắn bụi chuyên dụng có phun tưới nước, rửa xe trước khi ra khỏi bãi, bể lọc, bể lắng… và cây xanh bao quanh nhằm chống bụi, bảo vệ môi trường.

Thừa nhận vi phạm

Cũng theo ông Đương, năm 2023, Tập đoàn Hoành Sơn đã nhập 2,3 triệu tấn than đá từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế La Lay, đóng vào ngân sách tỉnh Quảng Trị 284 tỷ đồng thuế xuất nhập khẩu than đá, chưa kể thuế bảo vệ môi trường.

Dự kiến năm 2024, con số này sẽ tăng lên 3 đến 4 triệu tấn than đá, đóng góp vào ngân sách tỉnh nhiều hơn năm 2023.

"Tập đoàn Hoành Sơn thừa nhận đã chưa chấp hành tốt các yêu cầu của chính quyền địa phương, vì vậy sẽ khắc phục các vi phạm trong thời gian tới" – ông Đương nói.

Ông Đinh Văn Đương – Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính Tập đoàn Hoành Sơn cho biết, sẽ tháo dỡ, di dời lán trại và khối lượng than đã đổ xuống bãi đất gần 5ha. Ảnh: Ngọc Vũ.

Như Dân Việt đã phản ánh, ngày 12/1, UBND xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ kiểm tra, lập biên bản xử lý việc sử dụng đất trái phép của Công ty Cổ phần thương mại Hoành Sơn tại thửa đất thuộc khoảnh 1, tiểu khu 777 xã Cam Hiếu.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện công ty này đã dựng lán trại bằng trụ sắt có tôn kẽm bao quanh, mái lợp tôn xà gồ sắt với diện tích 209m2 và đã san gạt mặt bằng với diện tích khoảng 5ha khi chưa được cơ quan thẩm quyền cho phép.

UBND xã Cam Hiếu đã yêu cầu Công ty Cổ phần thương mại Hoành Sơn tự tháo dỡ lán trại, đưa toàn bộ máy móc ra khỏi công trình đang thực hiện và trả lại hiện trạng đất như ban đầu trước ngày 15/1.

Tuy nhiên, đến thời điểm ngày 19/4, Công ty Cổ phần thương mại Hoành Sơn vẫn chưa thực hiện yêu cầu của UBND xã Cam Hiếu. Công ty đã san gạt mặt bằng trên diện tích 5ha và bắt đầu chở than đến đổ tại bãi đất này.

Đáng chú ý, bãi đất nằm ở vị trí cao, khi xe, máy móc của Công ty Cổ phần thương mại Hoành Sơn hoạt động gây ra những cơn "bão bụi", ảnh hưởng đến cuộc sống nhân dân quanh vùng, đặc biệt là ảnh hưởng đến 10ha cây chè vằng của nông dân xã Cam Hiếu.