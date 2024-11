Vụ khởi tố hàng loạt cán bộ liên quan đến "đại án cây xanh", khi nào người vi phạm phải chịu trách nhiệm hình sự?

Khởi tố 11 bị can liên quan đến "đại án cây xanh"

Ngày 17/11, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, lực lượng chức năng đã khởi tố 11 bị can liên quan đến vụ án hình sự "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu, nộp ngân sách Nhà nước" xảy ra tại địa phương.

Cụ thể, trong 2 ngày 15 và 16, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã tiến hành khởi tố 11 bị can. Trong đó, 9 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" theo khoản 3, Điều 222, Bộ luật Hình sự.

Các bị can bị khởi tố bao gồm: Trần Văn Sự (52 tuổi, Trưởng ban Quản lý các công trình công cộng (QLCCTCC) huyện Tuyên Hóa); Nguyễn Hữu Kiền (53 tuổi, Trưởng ban QLCCTCC huyện Bố Trạch); Dương Thanh Hải (43 tuổi, Trưởng ban QLCCTCC huyện Quảng Trạch); Phạm Công Giáp (53 tuổi, Trưởng ban QLCCTCC TX. Ba Đồn); Trần Văn Tuyến (60 tuổi, Trưởng ban QLCCTCC huyện Quảng Ninh).

Cùng tội danh có các bị can Nguyễn Viết Sơn (52 tuổi, Trưởng ban QLCCTCC huyện Lệ Thủy); Nguyễn Văn Sỹ (45 tuổi, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất (ĐTXD&PTQĐ) TP. Đồng Hới); Nguyễn Thái Sơn (49 tuổi, Trưởng bộ phận quản lý quỹ đất và bồi thường tái định cư thuộc Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ TP. Đồng Hới); Trương Công Nguyên (42 tuổi, cán bộ Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ TP. Đồng Hới).

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can. Đó là Nguyễn Hoài Nam (48 tuổi, Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện Bố Trạch); và Đinh Xuân Tiến (60 tuổi, Giám đốc Ban QLCCTCC huyện Minh Hóa) về tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" theo khoản 3, Điều 222, Bộ Luật hình sự.

Được biết, các đối tượng bị khởi tố này liên quan đến đại án cây xanh mà lực lượng công an đang điều tra trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Hiện, vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.

Cơ quan chức năng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Viết Sơn (Trưởng ban Quản lý CCTCC huyện Lệ Thủy). Ảnh: CAQB.

Quy định về Tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng

Luật sư Hoàng Anh Sơn – Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh cho hay, theo quy định tại Khoản 1 Điều 87 Luật Đấu thầu 2023, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; trường hợp gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Khung hình phạt của tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng được quy định tại Điều 222 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017, với khung hình phạt tù thấp nhất là 1 năm, cao nhất là 20 năm tù.

Ngoài bị phạt tù, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Luật sư Sơn cho biết thêm, trong quá trình mở rộng điều tra, nếu phát hiện các trường hợp khác vi phạm quy định về đấu thầu nhưng chưa đến mức truy cứu hình sự thì căn cứ theo Điều 37 Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Cụ thể phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau mà không phải là tội phạm theo quy định tại Điều 222 Bộ luật Hình sự: Can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu; Thông thầu; Gian lận trong đấu thầu; Cản trở hoạt động đấu thầu; Vi phạm quy định của pháp luật về bảo đảm công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu;

Tổ chức lựa chọn nhà thầu khi nguồn vốn cho gói thầu chưa được xác định dẫn đến nợ đọng vốn của nhà thầu; Chuyển nhượng thầu trái phép.

Như vậy, theo luật sư Sơn, nếu người nào có hành vi vi phạm về đấu thầu không đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Vi phạm quy định trong đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" thì có thể sẽ bị phạt từ 100 triệu đồng đến 150 triệu đồng.