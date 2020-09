Đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát bị bắt: Hải phòng là miền đất hứa để mua bán trái phép hóa đơn GTGT?

Như Dân Việt đã thông tin, chiều tối 8/9, các lực lượng chức năng của Công an TP Hải Phòng đã tổ chức tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với ông Ngô Văn Phát (SN 1964, quê quán tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) – một đại gia có tiếng trong lĩnh vực xăng dầu Việt Nam.

Ông Ngô Văn Phát bị bắt vì hành vi buôn bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với trị giá lên đến hơn 5.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trước ông Ngô Văn Phát, chỉ trong một năm qua, rất nhiều vụ án liên quan đến mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng đã được phát hiện ở Hải Phòng.

Cụ thể, giữa tháng 5/2020, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an huyện An Dương bắt giữ Đào Thu Hồng, SN 1982, ở xã Đồng Thái, An Dương đang bán hóa đơn GTGT trái phép cho Phạm Văn Dương, SN 1972, ở xã An Đồng, An Dương; thu giữ 4 bộ dấu, 8 hóa đơn GTGT, 12 quyển hóa đơn cùng nhiều tang vật có liên quan, doanh số khoảng 1.000 tỷ đồng.

Tiếp đến ngày 1/7/2020, Phòng Cảnh sát kinh tế bắt giữ Ngô Thị Phượng, SN 1985, ở xã Quảng Thanh, Thủy Nguyên, đang thực hiện hành vi bán 2 hóa đơn GTGT cho Vũ Văn Ánh, ở huyện Thủy Nguyên.

Mở rộng điều tra, đơn vị bắt giữ Nguyễn Đình Hiếu, SN 1979, ở phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, là Giám đốc Công ty CP kinh doanh vật tư và thiết bị vận tải Gia Nguyễn, Công ty CP sản xuất thương mại và dịch vụ Cầu Kiền, Công ty TNHH sản xuất và thương mại tổng hợp Gia Nguyễn.

Quá trình xác minh, cơ quan chức năng cho biết, từ năm 2014 đến nay, Nguyễn Đình Hiếu dùng hết khoảng 10.000 hóa đơn, với doanh số khoảng gần 3.000 tỷ đồng.

20h tối 8/9, cơ quan CSĐT Công an Hải Phòng phong tỏa tư gia của đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát. (Ảnh: Giang Chinh)



Cũng trong tháng 7/2020 (ngày 9/7), tại văn phòng Công ty Suvinco Việt Nam ở số 32 lô 11B Lê Hồng Phong, phường Đằng Hải, Hải An, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các cơ quan chức năng bắt quả tang Nguyễn Thị Lương, SN 1994, ở Thư Trung, Đằng Lâm, Hải An, bán hóa đơn GTGT cho Vũ Bích Loan, SN 1979, ở đường 208 xã An Đồng, An Dương.

Qua đấu tranh, lực lượng Công an phát hiện đối tượng cầm đầu là Nguyễn Văn Sức, SN 1981, ở số 280 Trường Chinh, phường Lãm Hà, quận Kiến An. Nguyễn Văn Sức trực tiếp thành lập hoặc thuê thành lập 15 công ty phục vụ việc mua bán trái phép hóa đơn GTGT với tổng doanh số bán hàng, dịch vụ khống khoảng 5.000 tỷ đồng.

Trước đó, vào tháng 12/2019, thông tin từ Công an Hải Phòng cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế trực thuộc Công an Thành phố phối hợp với đơn vị chức năng đã bắt quả tang Đinh Thị Huyền (28 tuổi, ngụ phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng) cùng chồng là Bùi Minh Tiến (34 tuổi) đang thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Tại thời điểm bị bắt giữ, lực lượng công an thu 104 triệu đồng, 2 hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty TNHH dịch vụ Nguyễn Lê Phát (ở Hải Dương) xuất bán cho Công ty TNHH Phạm Tải (do Huyền lập ra) cùng một số tang vật liên quan.

Theo điều tra ban đầu, Đinh Thị Huyền đã lập ra 7 "công ty ma" (do nhiều người đứng tên làm giám đốc) rồi thuê Nguyễn Thị Phương Cúc và Vũ Thị Như Ý làm kế toán để viết hóa đơn, bảo quản con dấu... Căn cứ tài liệu điều tra, Công an thành phố Hải Phòng xác định 7 “công ty ma” do Huyền điều hành có doanh số bán hóa đơn giá trị gia tăng là hơn 2.500 tỷ đồng.

Trước đó nữa, tháng 11/2019, Thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP. Hải Phòng) cho biết, đơn vị này đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật đối các đối tượng trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT với giá trị hàng nghìn tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra, đường dây trên do Vũ Trần Hùng (sinh năm 1958, ở thôn Đình Ngọ xã Hồng Phong, huyện An Dương, TP. Hải Phòng) điều hành. Từ năm 2010 đến nay, Hùng đã thành lập và mua lại 7 công ty gồm: Hoàng Thanh, Nam Anh, Trường Thành, Hùng Vũ, Nhân Chính, Đức Chang, Kim Ngân để thực hiện việc mua bán trái phép hóa đơn với doanh số bán ra trên 2.200 tỷ đồng...