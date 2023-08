Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh An Giang lần thứ X: Thảo luận sôi nổi dự thảo Văn kiện

Tham dự ngày làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh An Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 có ông Phạm Minh Hùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, phụ trách phía Nam; ông Lê Ngọc Thắng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; ông Nguyễn Văn Nhiên, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh An Giang và 249 đại biểu chính thức, đại diện cho 102.000 cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh.

Đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, cùng các sở, ban, ngành tỉnh An Giang tham dự ngày làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh An Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028, chiều 1/8. Ảnh: Hồng Cẩm

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh An Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028 sẽ diễn ra trong 2 ngày (ngày 1 và 2/8), tại hội trường tỉnh An Giang.

Góp ý thiết thực vào dự thảo Văn kiện

Trong ngày làm việc thứ nhất, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh An Giang đã dành nhiều thời gian thảo luận, đóng góp ý kiến vào các nội dung: Dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam, dự thảo Điều lệ Hội NDVN (sửa đổi, bổ sung); các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh An Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ảnh: Hồng Cẩm

Tại các tổ thảo luận, các đại biểu thống nhất cao với Dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII; dự thảo Điều lệ Hội NDVN (sửa đổi, bổ sung); các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Các đại biểu tham gia thêm, bổ sung một số ý kiến, như: chính sách bảo vệ nông dân trước vấn nạn phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả; vấn đề môi trường nông thôn; chính sách hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho chi hội trưởng, chi hội phó Chi hội nông dân; tăng cường nguồn vốn hỗ trợ nông dân; hạ chỉ tiêu về xây dựng tổ hợp tác hoạt động hiệu quả thành HTX để nâng cao chất lượng HTX; tăng chính sách thu hút doanh nghiệp về địa phương đầu tư nhà máy chế biến nông sản; nâng mức hỗ trợ cho chi hội trưởng, chi hội phó phù hợp với tình hình thực tế....

Đại biểu Đại hội biểu quyết bầu đoàn chủ tịch, thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu... Ảnh: Hồng Cẩm

Cụ thể, đại biểu Cao Thanh Sơn (Sở Tư Pháp tỉnh An Giang) nêu ý kiến: "Hiện nay tình trạng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả vẫn còn, nông dân không thể thẩm định được nên dẫn đến "tiền mất tật mang" mất mùa, mất tiền. Chính vì vậy cần có chính sách quyết liệt, xử lý mạnh tay các cơ sở, doanh nghiệp làm ăn gian dối, vi phạm pháp luật để bảo vệ nông dân...".

Đại biểu Phạm Văn Thêm (Hội Nông dân xã Tân Lợi, TX Tịnh Biên) bày tỏ: "Theo dự thảo báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh, nhiệm kỳ 2018 - 2023 toàn tỉnh thành lập mới 528 HTX, rà soát, giải thể 242 HTX hoạt động không hiệu quả. Vậy chỉ có khoảng 50% HTX hoạt động có hiệu quả. Để nâng cao chất lượng hoạt động của HTX trong nhiệm kỳ tới, theo tôi nên hạ chỉ tiêu tổ hợp tác hoạt động hiệu, nâng lên thành HTX hoạt động hiệu quả".

Đại biểu Cao Thanh Sơn (người áo xanh) tham gia ý kiến tại Đại hội. Ảnh: Hồng Cẩm

Còn đại biểu Nguyễn Thành Lil (Hội Nông dân xã Long An, huyện Chợ Mới) phát biểu: "Tôi nhất trí với dự thảo văn kiện mà Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh lần thứ X đã xây dựng; báo cáo đã có sự đầu tư chuẩn bị chu đáo, bố cục hoàn chỉnh theo hướng dẫn của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, thể hiện các chủ đề có trọng tâm, trọng điểm trong từng phần đều có đánh giá khái quát về kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Tuy nhiên, bản thân có đề xuất, kiến nghị nên nghiên cứu xây dựng chính sách hỗ trợ cấp thẻ BHYT cho các chi hội trưởng và chi hội phó Chi hội nông dân; tăng cưởng chính sách thu hút các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy chế biến nông sản, nhằm nâng cao chất lượng, đảm bảo khâu bảo quản nông sản và ổn định đầu ra cho nông dân".

Đại biểu Phạm Văn Thêm tham gia ý kiến đóng góp về chỉ tiêu thành lập HTX nông nghiệp. Ảnh: Hồng Cẩm

Đại hội cũng đã bầu Đoàn Chủ tịch, thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội; thông qua quy chế và chương trình Đại hội; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa IX trình Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội nghe trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VIII); dự thảo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); dự thảo báo cáo chính trị lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa IX trình Đại hội.

Đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Hồng Cẩm

Ngoài ra, tại ngày làm việc thứ nhất, Đại hội đã chia tổ thảo luận, gợi ý thảo luận, tham gia ý kiến vào các nội dung: Dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII; dự thảo Điều lệ Hội NDVN (sửa đổi, bổ sung); các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028 ; quán triệt một số nội dung cần thiết trong Đại hội chính thức.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Hồng Cẩm

Ngày mai (ngày 2/8), Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh An Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra chính thức với việc tiến hành, hoàn thành nhiều Chương trình, nội dung quan trọng về nhân sự và Văn kiện....