Đại hội điểm Hội Nông dân huyện Lạc Thủy: Xây dựng mẫu hình người nông dân thời kỳ CNH - HĐH

Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Lạc Thuỷ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.



Hội Nông dân huyện Lạc Thuỷ hoàn thành đạt và vượt 12 chỉ tiêu nhiệm kỳ 2018 - 2023

Trong 1,5 ngày (10/5 -11/5), Hội Nông dân huyện Lạc Thuỷ đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đây là đơn vị được Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình lựa chọn tổ chức đại hội điểm Hội Nông dân cấp huyện để rút kinh nghiệm, tiếp tục chỉ đạo đại hội Hội Nông dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Lạc Thủy có ông Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Ban Dân Vận Tỉnh uỷ, Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình; lãnh đạo Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Lạc Thuỷ; đại diện Hội Nông dân các huyện, thành phố và 135 đại biểu ưu tú đại diện cho trên 11.000 hội viên, nông dân trên địa bàn huyện.

Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Nông dân huyện Lạc Thuỷ đã thực hiện đạt và vượt 12/12 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ XI. Các cấp Hội Nông dân đã tuyên truyền cho 66.444 lượt hội viên về chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước, các chính sách liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, kết nạp 511 hội viên mới, tổ chức 10 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho 620 cán bộ cơ sở và chi hội.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Lạc Thuỷ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ảnh: Tuệ Linh.

Các cấp Hội Nông dân tổ chức đào tạo dạy nghề cho 884 nông dân, cung ứng 2.780 tấn phân bón trả chậm, xây dựng 7 nhà mái ấm nông dân, vận động 40.681 hộ hội viên đăng ký gia đình văn hóa, trong đó số hộ đạt gia đình văn hóa là 38.668 hộ.

Hội Nông dân huyện Lạc Thuỷ có 17.284 hộ hội viên đạt hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Trong xây dựng nông thôn mới, Hội đã vận động hội viên nông dân hiến 26.944m2 đất làm đường giao thông nông thôn, làm mới 32,5km đường giao thông nông thôn, đóng góp gần 1 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới...

Bà Đỗ Thị Thướng, hội viên Hội Nông dân xã Thống Nhất, huyện Lạc Thủy là một trong những hội viên điển hình trong thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi. Năm 2022, bà Thướng được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022".

Với sự đồng hành của các cấp Hội, đời sống vật chất, tinh thần của hội viên, nông dân không ngừng được cải thiện, thu nhập ngày càng tăng. Đến hết năm 2022, thu nhập bình quân đạt 72,4 triệu đồng/người/năm. Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện năm 2022 còn 10%; trong đó tỷ lệ hộ hội viên, nông dân nghèo còn 7,1%.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Lạc Thuỷ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ảnh: Phạm Hoài.

Với những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Nông dân huyện Lạc Thuỷ đã vinh dự nhận Cờ Thi đua của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018-2023.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND huyện Lạc Thuỷ đã tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Hội Nông dân huyện Lạc Thủy cần xây dựng mẫu hình người nông dân thời kỳ CNH, HĐH

Đại hội đã bầu 23 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Lạc Thuỷ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; bầu 13 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng chí Hoàng Quốc Đạt tái cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Lạc Thuỷ nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ông Bùi Đức Hinh (đầu tiên từ phải qua trái), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Lạc Thủy nhiệm kỳ 2023 -2028. Ảnh: Tuệ Linh.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Lê Văn Thạch - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình đã ghi nhận và đánh giá cao và chúc mừng những kết quả đạt được của Hội Nông dân huyện Lạc Thủy trong nhiệm kỳ qua.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình đề nghị các cấp Hội Nông dân huyện Lạc Thủy tích cực tuyên truyền, vận động tập hợp đông đảo các tầng lớp nông dân tham gia vào tổ chức Hội, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hành động cho hội viên nông dân, giúp nông dân có kiến thức, kinh nghiệm và khả năng tiếp thu khoa học công nghệ mới áp dụng vào sản xuất, kinh doanh; nhằm xây dựng mẫu hình người nông dân thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Cùng với đó, các cấp Hội sáng tạo trong việc lãnh đạo tổ chức thực hiện các phong trào thi đua tham gia phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới mà trọng tâm là tổ chức có hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, là phong trào trọng tâm xuyên suốt của hội. Thông qua đó giúp nông dân phát triển kinh tế, làm giàu, tạo việc làm, nâng cao đời sống.

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn, ông Lê Văn Thạch (người đầu tiên từ bên trái sang), Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình tặng Cờ thi đua cho Hội Nông dân huyện Lạc Thuỷ. Ảnh: Phạm Hoài.

Mặt khác, Hội Nông dân huyện Lạc Thuỷ cần tích cực tham mưu, chủ động phối hợp, hợp tác chặt chẽ với các ban, ngành, doanh nghiệp đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ, tư vấn giúp nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nhằm khai thác hiệu quả các tiềm năng thế mạnh của địa phương trong phát triển kinh tế; từng bước chuyển dịch tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp theo hướng phát huy thế mạnh của từng vùng, hướng mạnh đến xây dựng thương hiệu sản phẩm, sản phẩm OCOP 4 sao, sản phẩm quốc gia 5 sao.

Hội cần thực hiện tốt vai trò là cầu nối, tham gia xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nông dân và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Nguyễn Văn Hải, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hòa Bình tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018 – 2023. Ảnh: Tuệ Linh.

Phát huy vai trò trung tâm, nòng cốt của Hội, đẩy mạnh các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới; vận động nông dân tích cực tham gia các phong trào bảo vệ môi trường, sản xuất sạch, an toàn thực phẩm, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội ở nông thôn.

"Ngay sau đại hội, tôi đề nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Lạc Thủy xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết, phân công nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch để tuyên truyền sâu rộng trong các cấp Hội. Qua đó, cụ thể hóa và sớm đưa nghị quyết đại hội vào thực tiễn cuộc sống", Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình Lê Văn Thạch nhấn mạnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hòa Bình và huyện Lạc Thủy chụp ảnh với Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Lạc Thuỷ khóa mới. Ảnh: Tuệ Linh.