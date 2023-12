Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam: Sẽ tập trung 3 khâu đột phá, đổi mới phương thức hoạt động, chỉ tiêu cụ thể

Đồng chí Lương Quốc Đoàn- Chủ tịch BCH Trung ương Hội NDVN phát biểu tại buổi Gặp mặt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại Cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trước thềm diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023- 2028. Ảnh: Đức Quảng.

Chất lượng, cán bộ Hội Nông dân các cấp được nâng lên rõ rệt

Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023- 2028 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 25 đến 27/12/2023 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).



Thông tin tới cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang làm việc tại Cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đồng chí Lương Quốc Đoàn- Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH Trung ương Hội NDVN, Thủ trưởng Cơ quan vui mừng cho biết: Cho đến nay, công tác tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Nông dân các cấp (nhiệm kỳ 2023-2028) đã thành công tốt đẹp. Trong đó, toàn bộ Đại hội cấp cơ sở (chi, tổ Hội) cho đến cấp xã, huyện đều đã hoàn thành theo đúng chương trình, kế hoạch để ra với sự phấn khởi, tự hào của các cán bộ, hội viên nông dân cả nước.

Riêng với Đại hội Đại biểu Hội Nông dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đồng chí lãnh đạo Thường trực Trung ương Hội NDVN đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo từ sớm và trực tiếp đã duyệt nội dung các Đại hội. 100% Đại hội cấp tỉnh đều đồng chí lãnh đạo trong Thường trực Trung ương Hội NDVN dự, chỉ đạo (riêng đồng chí Chủ tịch BCH Trung ương Hội NDVN Lương Quốc Đoàn dự, chỉ đạo 15 Đại hội cấp tỉnh).

Một nội dung quan trọng và nổi bật được đồng chí Chủ tịch BCH Trung ương Hội NDVN Lương Quốc Đoàn thông tin, đó là về công tác nhân sự của hệ thống Hội. Theo đó, trong nhiệm kỳ này đã có đổi mới rất mạnh mẽ trong công tác nhân sự với chất lượng cán bộ là lãnh đạo Hội ND các cấp được nâng lên rõ rệt. Nhiều đồng chí là Giám đốc Sở, từ các ngành, Bí thư Huyện ủy và cả Bí thư Thành ủy trực thuộc tỉnh đã về nhận công tác và được Đại hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bên cạnh đó, lượng lượng lãnh đạo Hội ND các cấp cũng được "trẻ hóa" hơn rất nhiều và có bước chuyển biến mạnh mẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo các phong trào hoạt động của Hội. Tại một số địa phương, Đảng đoàn Hội NDVN cũng đã phối hợp, cho ý kiến trực tiếp với cấp ủy tỉnh, thành phố về nhân sự là Chủ tịch Hội ND cấp tỉnh.

"Chúng ta có thể khẳng định, chưa bao giờ có sự thành công trong công tác tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Nông dân các cấp như lần này. Cho đến nay, từ cấp tỉnh đến các cấp cơ sở, đều chưa nhận được phản ánh, kiến nghị nào, có liên quan vấn đề về nhân sự, về nguyên tắc tổ chức cũng như các quy định khác theo Điều lệ của Hội. Đặc biệt, năng lực, đội ngũ, chất lượng cán bộ các cấp của Hội đã được nâng lên, có sự khác biệt so với các nhiệm kỳ trước nhờ sự làm việc bài bản trong công tác tổ chức, chỉ đạo. Vì thế, vị thế của Hội, niềm tin về Hội của cán bộ, hội viên và phong trào của Hội được nâng lên rõ rệt"- đồng chí Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh.





Ngày 14/12, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức họp báo thông tin về Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023- 2028 với sự tham dự của đại diện hơn 50 cơ quan báo chí. Ảnh: Phạm Hưng

Đại hội VIII sẽ hướng tới những chỉ tiêu cụ thể, đột phá

Về công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ VIII, đồng chí Lương Quốc Đoàn cho biết: Căn cứ Chỉ thị số 16- CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023- 2028, Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội NDVN đã chỉ đạo từ sớm trong ban hành các kế hoạch, hướng dẫn việc tổ chức Đại hội bài bản, chặt chẽ.

Theo đó, cho đến nay, công tác chuẩn bị Đại hội đã cơ bản hoàn tất, Đại hội sẽ có sự tham dự của 1.000 đại biểu chính thức được bầu từ Đại hội cấp tỉnh, các đại biểu đương nhiên là Ủy viên BCH Trung ương Hội khóa VII, đại biểu chỉ định, trong đó, số lượng, cơ cấu, thành phần bao gồm đầy đủ đại biểu của 54 dân tộc.

Về công tác chuẩn bị Văn kiện, đến nay công tác chuẩn bị dự thảo Văn kiện Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Hội NDVN khóa VII trình Đại hội VIII đã hoàn tất và trình Ban Bí thư. Quá trình chuẩn bị Văn kiện được thực hiện công phu, bài bản, qua nhiều vòng, nhiều bước, là kết quả tập hợp hoạt động của trong suốt nhiệm kỳ 5 năm qua. Nội dung Văn kiện được đăng tải rộng rãi trên Báo điện tử Dân Việt, Cổng thông tin điện tử của Trung ương Hội NDVN và đã nhận được hàng nghìn ý kiến tham gia góp ý tâm huyết.

Theo đồng chí Lương Quốc Đoàn, nội dung dự thảo Văn kiện ngoài nêu lên những kết quả, thành tích nổi bật, đã nhìn thẳng vào những tồn tại, hạn chế của nhiệm kỳ khóa VII. Từ đó, trong Văn kiện trình Đại hội VIII sẽ đưa vào các giải pháp, chỉ tiêu rất hoạt động rất cụ thể, không đưa vào các chỉ tiêu chung chung, không có nguồn lực, nhân lực thực hiện; chỉ tiêu của Hội Nông dân phải gắn với lợi quyền cụ thể của người nông dân.

Trên cơ sở đó, trong nhiệm kỳ Đại hội VIII lần này, Hội NDVN sẽ đề ra 3 khâu đột phá, đó là: Đổi mới mạnh mẽ phương thức tập hợp, đoàn kết nông dân; Tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp; Đẩy mạnh hỗ trợ nông dân ứng dụng công nghệ thông tin, tham gia chuyển đổi số.

Về khâu đột phá đầu tiên, đồng chí Lương Quốc Đoàn cho biết, yêu cầu về đổi mới phương thức hoạt động, tập hợp, vận động quần chúng nhân dân trong giai đoạn này cần phải có sự thay đổi mạnh mẽ. Trên thực tế cho thấy, nông dân bây giờ đã có sự thay đổi, đã khác trước rất nhiều, nông dân không còn thuần nông hoàn toàn, mà có sự pha trộn giữa các giai tầng ngay trong một gia đình, trong từng thôn, xóm, bản. Ngay bản thân người nông dân cũng có sự phân tầng khác nhau, khi một bộ phận nông dân vượt hẳn lên để trở thành những nông dân có thu nhập hàng chục, hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Những nông dân như thế, họ có suy nghĩ, có tầm nhìn vượt lên hẳn.

Hay ngay trong địa bàn nông thôn, cũng không còn thuần nông như trước, bây giờ rất khó tìm ra những xã thuần nông hoàn toàn, mà ở đó có sự pha trộn giữa các giai tầng, gồm có cả nông dân, công nhân, trí thức, cán bộ hưu trí... Thậm chí, có cả sự pha trộn giữa giai cấp công nhân và nông dân, có sự phân tầng trên địa bàn nông thôn với sự xuất hiện của các HTX, các ông chủ tích tụ ruộng đất, các trang trại, hợp tác xã, có những "công nhân nông nghiệp".





Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn phát biểu tại Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ VIII với chủ đề "Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế trong nông nghiệp" ngày 12/10/2023 tại Hà Nội.

Vì thế, đổi mới trong hoạt động vận động, tập hợp, tuyên truyền nông dân phải là bước đột phá đầu tiên trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn đã phấn khởi thông tin: BCH Trung ương Hội NDVN đã trình Bộ Chính trị dự thảo Nghị quyết về ban hành Đề án "Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội NDVN đáp ứng yêu cầu cách mạng trong tình hình mới" đã được Bộ Chính trị thông qua. Có thể nói, đây là Nghị quyết lịch sử của Hội NDVN khi lần đầu tiên Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội.

Một điểm nổi bật trong hoạt động của nhiệm kỳ vừa qua, đó là Hội NDVN đã trực tiếp tham gia, góp ý xây dựng chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn như Nghị quyết số 26- NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong phần tổ chức thực hiện, lần đầu tiên đã đề cập đến nhiệm vụ của Hội NDVN trong việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết.

"Trong giai đoạn tới, Cơ quan Trung ương Hội NDVN sẽ thực hiện vai trò kiểm tra, giám sát; đánh giá tổng kết hoạt động, để từ đó để đề xuất ban hành các cơ chế, chính sách là chính, làm cơ sở cho hoạt động của toàn bộ hệ thống Hội. Trong 3 năm qua, chúng ta đã rất tích cực thực hiện chính sách đó. Nhiệm kỳ vừa qua, cụ thể là trong 3 năm trở lại đây, Hội NDVN đã đề xuất với Chính phủ rất nhiều cơ chế, chính sách và chưa bao giờ trong các Nghị quyết, Quyết định của Chính phủ giao nhiệm vụ trực tiếp cho Hội Nông dân Việt Nam nhiều như thế. Cụ thể, như phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi; về hoạt động củng cố, đổi mới tổ chức cơ sở Hội trong sạch, vững mạnh đã được đưa vào chương trình mục tiêu quốc gia như phong trào xây dựng nông thôn mới. Đây là tiền đề, là cơ sở để các cấp Hội căn cứ vào đó triển khai hoạt động".

Về khâu đột phá thứ hai, theo Chủ tịch Lương Quốc Đoàn, đến nay Đề án Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đã được hoàn thiện, các Bộ, ngành đã cho ý kiến góp ý và hiện đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành. Đây chính là cơ sở để giúp hoạt động của các cấp Hội đi vào thực chất, hiệu quả.