Ninh Bình: Nông dân tham quan HTX sản xuất, tiêu thụ nông sản an toàn, thu 600 triệu đồng/ha/năm

Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ nông sản an toàn xã Khánh Thành (huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) hiện có diện tích đất sản xuất 76,2ha, doanh thu 600 triệu đồng/ha/năm. Năm 2024, Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ nông sản an toàn xã Khánh Thành là 1 trong 63 HTX tiêu biểu toàn quốc 2024, do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam bình chọn.