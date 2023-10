Đại sứ Yaron Mayer hiện đang có mặt tại Israel khi bất ngờ xảy ra cuộc tấn công của lực lượng Hồi giáo Hamas vào Israel và Israel thẳng tay không kích Dải Gaza để trả đũa. Về tình hình người Việt tại Israel, Đại sứ Mayer cho biết hiện có nhiều người Việt tại đây. Ông nói: "Chính quyền Israel chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với các công dân Việt Nam và không hề có sự phân biệt đối xử nào. Cho đến hiện tại, thật sự may mắn khi các sinh viên, học sinh và khách tham quan người Việt Nam chưa phải chịu bất kì tổn hại nào".

Đại sứ Mayer khẳng định: "Công dân Việt Nam sẽ được hỗ trợ về mặt y tế hoặc những trợ giúp khác. Sân bay vẫn đang hoạt động và các chuyến bay vẫn đang diễn ra. Và tất nhiên, Đại sứ quán Việt Nam tại Tel Aviv cũng đang làm việc với các cơ quan có thẩm quyền tại Israel. Bộ Ngoại giao Israel sẵn sàng hỗ trợ những người cần trợ giúp.

"Chúng tôi chào đón người Việt đến thăm đất nước chúng tôi, dù là du khách hay sinh viên đến học tập" - Đại sứ nói thêm.

Thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã chủ động triển khai nhiều biện pháp bảo hộ công dân, bao gồm: (i) đăng thông báo lên trang mạng xã hội chính thức của Đại sứ quán, khuyến cáo, hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho công dân, cung cấp thông tin liên lạc trong trường hợp cần thiết; (ii) cử cán bộ trực, giữ liên lạc thường xuyên với các đầu mối cộng đồng người Việt Nam tại Israel để liên tục cập nhật thông tin; (iii) phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại và các đoàn ngoại giao ở địa bàn để cùng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân. Cho đến nay, tình hình công dân Việt Nam, bao gồm cộng đồng người Việt Nam tại Israel, cán bộ đi công tác và khách du lịch Việt Nam vẫn an toàn.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình, giữ liên lạc thường xuyên với cộng đồng người Việt, xây dựng các kế hoạch bảo hộ công dân phù hợp với diễn biến xung đột, bảo vệ an toàn cho công dân Việt Nam.

Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam tạm thời không tới các khu vực xảy ra xung đột. Công dân Việt Nam ở địa bàn cần theo dõi sát tình hình; chủ động tiến hành các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cần thiết; tuân thủ nghiêm các quy định của chính quyền địa phương, không tụ tập đông người và hạn chế đi lại; liên hệ ngay với Đại sứ quán Việt Nam tại Israel khi cần được trợ giúp.

Công dân Việt Nam cần giúp đỡ có thể liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Israel theo số điện thoại 972-50-818-6116 và +972-52-727-4248, +972-50-994-0889 hoặc Tổng đài Bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao tại số điện thoại +84 981 84 84 84./.