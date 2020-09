Đại tá Cao Đăng Hưng, Phó Giám đốc Công an TP.HCM được phong hàm Thiếu tướng

Chiều 1/9, tại trụ sở Công an TP.HCM đã diễn ra lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước về phong hàm cấp tướng đối với sĩ quan công an nhân dân.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ. Tham dự buổi lễ còn có các lãnh đạo UBND TP.HCM, Ban Giám đốc Công an TP.HCM cùng nhiều đại diện của các phòng ban nghiệp vụ thuộc Công an TP.HCM.

Tại buổi lễ, Đại tướng Tô Lâm thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước đã trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Cao Đăng Hưng.

Đại tướng Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Tô Lâm chúc mừng và mong muốn khi nhận hàm thiếu tướng, đồng chí Hưng tiếp tục phát huy các phẩm chất tốt đẹp của người công an nhân dân, giữ vững đạo làm tướng, luôn là một lãnh đạo, chỉ huy giỏi, luôn là người đầy tớ trung thành của nhân dân để tận tụy phục vụ nhân dân.

Thiếu tướng Cao Đăng Hưng phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Cao Đăng Hưng cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Thành Ủy - UBND TP.HCM, Đảng Ủy - Ban Giám đốc Công an TP.HCM… đã ghi nhận, tin tưởng, đánh giá cao và phong cấp bậc hàm mới cho mình. Thiếu tướng Cao Đăng Hưng cho biết sẽ không ngừng học hỏi, phấn đấu, dù ở cương vị nào cũng gương mẫu, phát huy tối đa năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao…

Đạị tướng Tô Lâm chụp hình lưu niệm cùng Thiếu tướng Cao Đăng Hưng và nhiều lãnh đạo UBND TP.HCM, Công an TP.HCM.

Thiếu tướng Cao Đăng Hưng sinh năm 1966, quê huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Trước đây, Thiếu tướng từng giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Quản trị, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, Bộ Công an.

Ngày 20/8/2018, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP.HCM.

Trước đó, ngày 18/7, Bộ Công an đã công bố quyết định của Chủ tịch nước thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng cho ông Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.