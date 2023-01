Đại tá Đinh Văn Nơi được Chủ tịch nước thăng hàm Thiếu tướng

Mới đây, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng cấp bậc hàm cho các sĩ quan Công an Nhân dân, trong số đó có ông Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Ông Đinh Văn Nơi được thăng cấp hàm từ đại tá lên Thiếu tướng.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại một hội nghị tổ chức ngày 6/1. Ảnh: Công an Quảng Ninh

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi sinh năm 1976, quê quán phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ, trình độ tiến sĩ ngành An ninh và Trật tự xã hội.

Trước khi được Bộ Công an bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh An Giang vào tháng 6/2020, đại tá Nơi làm Phó giám đốc Công an TP.Cần Thơ, sau đó được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh An Giang.

Cuối tháng 8/2022, Bộ Công an tiếp tục điều động đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh từ ngày 1/9/2022.

Ông Nơi được biết đến là người đã trực tiếp chỉ đạo điều tra, phá nhiều vụ án nóng liên quan đến buôn lậu, xã hội đen… Ông cũng có nhiều phát ngôn đanh thép về xử lý tội phạm.

Một số vụ án lớn trên địa bàn do ông Nơi chỉ đạo triệt phá như: Đường dây mua bán ma túy, vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ do Huỳnh Trần Hùng cầm đầu; Triệt phá đường dây đánh bạc 2.000 tỉ đồng do Nguyễn Thị Thủy Liên cầm đầu; Bắt vụ vận chuyển 51kg vàng 9999 qua biên giới.

Cựu giám đốc Công an tỉnh An Giang đã từng chỉ đạo cấp dưới đăng công khai số điện thoại cá nhân của mình lên Cổng Thông tin điện tử Công an tỉnh và dùng làm số đường dây nóng. Đây là vị giám đốc Công an tỉnh đầu tiên thực hiện việc này.

Chia sẻ với báo chí, ông Nơi từng cho biết có ngày số điện thoại của ông nhận được hàng trăm tin nhắn và cuộc gọi. Nhờ những tin tức của người dân cung cấp, ông nhanh chóng nắm chắc được từng địa bàn quản lý, giúp lực lượng Công an An Giang phá được nhiều chuyên án lớn

Ông cũng từng bị một chủ một doanh nghiệp sản xuất hàng giả trên địa bàn chi 20 tỷ đồng để thuê người điều chuyển ông đi nơi khác.

Trong hơn 4 tháng giữ chức vụ giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, ông Nơi đã chỉ đạo điều tra, khám phá nhiều vụ án lớn, trong đó có các đường dây tội phạm đánh bạc qua mạng quy hàng nghìn tỷ đồng.

Theo Công an Quảng Ninh, năm 2022 đơn vị này đạt được mục tiêu phòng ngừa, kiềm chế, làm giảm tội phạm hình sự, giảm 0,7% tội phạm về trật tự xã hội so với cùng kỳ năm 2021. Kết quả điều tra, khám phá các vụ án hình sự của địa phương vượt chỉ tiêu Bộ Công an đề ra. Tỷ lệ điều tra, khám phá chung đạt 85,7%, riêng điều tra, khám phá án rất nghiêm trọng trở lên đạt 100%.

Ngày 24/12/2022, tại hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai công tác và phát động phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2023 của Công an tỉnh Quảng Ninh, ông Đinh Văn Nơi được trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì của Chủ tịch nước.