Đại tá Hồ Song Ân - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông được chỉ định chức vụ Đảng

Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông chỉ định Đại tá Hồ Song Ân tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại tá Hồ Song Ân, Giám đốc Công an giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Đắk Nông.

Trao quyết định và hát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Lưu Văn Trung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tin tưởng với bề dày công tác, bản lĩnh và kinh nghiệm thực tiễn, Đại tá Hồ Song Ân sẽ cùng đảng bộ Công an tỉnh đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông; tiếp tục phát huy sở trường, năng lực, nắm bắt nhanh tình hình, sâu sát cơ sở, bám sát địa bàn, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, góp phần tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đại tá Hồ Song Ân - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông bày tỏ niềm tự hào, vinh dự khi được tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Đắk Nông. Ông hứa quyết tâm sẽ cố gắng tiếp tục nỗ lực rèn luyện, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, cùng với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất vượt qua mọi khó khăn, thách thức quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội đem lại cuộc sống bình yên cho người dân.

Đại tá Hồ Song Ân (SN 1978, quê quán: Quảng Nam). Trong quá trình công tác, ông từng giữ các chức vụ tại Công an tỉnh Quảng Nam: Phó Đội trưởng thuộc Phòng An ninh kinh tế; Phó Trưởng phòng Công tác chính trị và Công tác quần chúng; Phó Trưởng Công an huyện Tiên Phước; Trưởng phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Quảng Nam. Tháng 6/2020, Đại tá Hồ Song Ân giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam. Giữa tháng 10/2024, ông nhận quyết định giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông.