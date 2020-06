Đại tá Lê Hồng Nam nhận quyết định làm Giám đốc Công an TP.HCM

Sáng 30/6, tại trụ sở Công an TP.HCM đã diễn ra buổi lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Thượng tướng Lê Quý Vương - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ. Buổi lễ có sự tham dự của ông Trần Lưu Quang - Phó Bí thư thường trực Thành Ủy TP.HCM, ông Ngô Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND TP, các lãnh đạo của cục nghiệp vụ Bộ Công An, Ban Tổ chức Thành Ủy TP.HCM, Đảng Ủy, Ban Giám đốc Công an TP cùng nhiều đơn vị.

Buổi lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, thừa lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an, đại tá Lê Minh Thảo - Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ công tác chờ đến tuổi nghỉ hưu đối với Trung tướng Lê Đông Phong - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP.HCM.

Đồng thời, đại tá Lê Minh Thảo cũng công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm đại tá Lê Hồng Nam đảm nhận chức vụ Giám đốc Công an TP.HCM.

Sau lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ, các đồng chí lãnh đạo, đại biểu đã dự lễ ra mắt và tham quan Trung tâm chỉ huy Công an TP.HCM. Đây là trung tâm chỉ huy thông minh, hiện đại với hệ thống trang thiết bị tối tân, nhằm đáp ứng yêu cầu công tác giữ vững an ninh quốc gia, bảo vệ trật tự an ninh xã hội, an toàn giao thông... trên địa bàn TP.HCM trong tình hình mới.

Cũng trong sáng cùng ngày, Công an TP.HCM tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm.