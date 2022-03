Đại tướng Phan Văn Giang: Nơi gian khó, hiểm nguy, có nhiều sự cống hiến, hy sinh của tuổi trẻ

Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: V.T

Sáng nay 24/3, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tổ chức lễ tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu, gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2021.

Năm nay có 10 gương mặt trẻ tiêu biểu, 36 gương mặt trẻ triển vọng toàn quân được lựa chọn. Đây là những điển hình ưu tú nhất, đại diện cho hàng trăm ngàn đoàn viên, thanh niên trong toàn quân trên các lĩnh vực: huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu, học tập, nghiên cứu khoa học, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ cứu nạn, báo chí tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và làm nhiệm vụ quốc tế.



Đó là Trung úy Lương Văn Lợi, Đội trưởng Đội Phòng, chống ma túy và tội phạm (Đồn Biên phòng Keng Đu, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) đã trực tiếp tham gia và phối hợp với các lực lượng tuần tra, kiểm soát đường biên, cột mốc, địa bàn khu vực biên giới do đơn vị phụ trách, góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Anh trực tiếp phát hiện, bắt giữ và tham gia phối hợp với các lực lượng điều tra, xử lý 11 vụ án ma túy; vận động, thu hồi 22 khẩu súng tự chế; nắm chắc thông tin quan trọng để bắt và tham mưu xử lý nhiều vụ đánh bạc, khai thác gỗ trái phép.

Hay Thượng úy Nguyễn Tiến Duy, Trưởng ngành hàng hải, Tàu 016-Quang Trung, Lữ đoàn 162, Vùng 4, Quân chủng Hải quân là tấm gương điển hình của tuổi trẻ hải quân về tinh thần xung kích, trách nhiệm, chủ động học tập, nghiên cứu, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Vừa qua, tham gia Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) 2021 tại Liên bang Nga, Nguyễn Tiến Duy tự tin thể hiện bản lĩnh, trình độ, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành xuất sắc nội dung thi... góp phần vào thành tích chung của đội kỹ năng hàng hải.



Thay mặt Quân ủy trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, biểu dương thành tích đạt được của tuổi trẻ toàn quân và các gương mặt trẻ tiêu biểu, triển vọng toàn quân được lựa chọn trong năm 2021, là đại biểu ưu tú trong hàng ngàn điển hình tiên tiến của thanh niên quân đội, góp phần tô thắm hình ảnh và phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.



"Có thể thấy ở đâu có hoạt động quân sự - quốc phòng, ở đó có hoạt động của tuổi trẻ quân đội. Càng ở những nơi khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, càng có nhiều sự cống hiến, hy sinh của tuổi trẻ, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Quân đội" - Đại tướng nhấn mạnh.

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng đề nghị các gương mặt trẻ tiêu biểu, gương mặt trẻ triển vọng được vinh danh hôm nay cần phát huy kết quả đạt được, luôn ý thức sâu sắc, hành động đúng mực trong giải quyết mối quan hệ giữa vinh dự và trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ, tuyệt đối không được thỏa mãn dừng lại; tiếp tục phấn đấu giữ vững vai trò hạt nhân, nòng cốt trong các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ Quân đội; tiếp tục nghiên cứu tìm tòi, sáng tạo những mô hình mới, cách làm hay và hiệu quả.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thăng quân hàm sĩ quan trước thời hạn từ cấp đại úy lên thiếu tá cho đại úy Trần Minh Tuyên (phó trưởng phòng kỹ thuật công nghệ, nhà máy Z183); từ cấp thượng úy lên đại úy đối với 2 quân nhân là thượng úy Hồ Trà Việt Linh (phó tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, Lũ đoàn 1, Bộ tư lệnh 86) và thượng úy Nguyễn Thị Hồng Anh (phòng thời sự truyền hình, Trung tâm phát thanh - truyền hình Quân đội); từ cấp trung úy lên thượng úy với trung úy Lương Văn Lợi (đội trưởng đội phòng chống ma túy và tội phạm, đồn biên phòng Keng Đu, Nghệ An). Đồng thời, tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp và phong quân hàm đại úy với thạc sĩ Lưu Đức Phong, trưởng phòng nền tảng số (Viettel).