Đại tướng Tô Lâm: Cà Mau cần tập trung phát triển kinh tế biển

Tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần này có nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân..., cùng với sự tham dự của 351 đại biểu chính thức.

Báo cáo về kết quả nhiệm kỳ vừa qua, ông Lê Quân – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV được xây dựng trong bối cảnh khá thuận lợi, nên chọn phương án tăng trưởng khá cao (GRDP tăng 7 – 7,5%); tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện gặp không ít khó khăn tác động bất lợi, đến cuối nhiệm kỳ có 13/20 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt.

Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Đa số các chỉ tiêu chủ yếu về tăng trưởng kinh tế, xã hội đạt ở mức khá trong khu vực; diện mạo đô thị, nông thôn thay đổi rõ nét, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên… mục tiêu đến năm 2020 trở thành tỉnh phát triển khá của vùng ĐBSCL cơ bản đạt.

Năm 2019, chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh đạt 91,6%, xếp thứ 3/63 tỉnh, thành phố; đứng đầu các tỉnh khu vực ĐBSCL.

Tổng sản phẩm (GRDP theo giá so sánh) tăng bình quân gần 7%/năm; quy mô nền kinh tế ước đạt hơn 60 ngàn tỷ đồng, tăng gấp 1,35 lần so với năm 2015; GRDP bình quân đầu người đạt gần 51 triệu đồng/người (tương đương 2.182 USD), tăng gần 1,3 lần so năm 2015; năng suất lao động xã hội giai đoạn 2016 - 2020 tăng bình quân 5,7%/năm.

Ông Lê Quân – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau thông qua tóm tắt Báo cáo chính trị.

Bên cạnh đó, sản xuất ngư, nông, lâm nghiệp tăng hơn 5% (chỉ tiêu Nghị quyết tăng 4%), cao hơn mức bình quân chung cả nước (2,7%). Cơ cấu lại ngành nông nghiệp đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; nhiều mô hình sản xuất hiệu quả được nhân rộng.

Thuỷ sản tiếp tục khẳng định vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn, diện tích nuôi tôm thâm canh 8.720 ha, diện tích nuôi tôm quảng canh cải tiến 150 ngàn ha; tổng sản lượng thủy sản 5 năm đạt 2,7 triệu tấn, bình quân tăng 3,7%/năm (Nghị quyết đề ra 2,8 triệu tấn, bình quân tăng 3,9%/năm).

Đến cuối năm 2020, bình quân toàn tỉnh Cà Mau đạt 16,2 tiêu chí/xã; có 42/82 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 51% tổng số xã, tăng 30% so năm 2015.

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo – Phát triển", Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI đã đề ra một số chỉ tiêu đến năm 2025, như: Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) giai đoạn 2021 - 2025 bình quân tăng 6,5 - 7%/năm; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 77 triệu đồng (tương đương 3.320 USD); tổng vốn đầu tư xã hội bình quân hàng năm giai đoạn 2021 - 2025 chiếm từ 30 – 32% GRDP; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân 6,5%/năm; tỷ lệ đô thị hóa đạt 31%.

Bên cạnh đó, tỷ lệ lao động khu vực ngư, nông, lâm nghiệp giảm còn 40%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60% trở lên, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 27% trở lên; giải quyết việc làm bình quân giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 40.000 người/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều (theo chuẩn mới) hàng năm giảm 0,5%, đến cuối nhiệm kỳ còn không quá 1%;…

Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an hy vọng Cà Mau đẩy mạnh phát triển kinh tế biển.

Theo đó, định hướng đến năm 2030, kinh tế tiếp tục tăng trưởng nhanh và bền vững. Quy mô nền kinh tế tăng gấp 1,5 lần; GRDP bình quân đầu người, phấn đấu tương đương với bình quân chung của cả nước.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Đại tướng Tô Lâm biểu dương và ghi nhận những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cà Mau trong nhiệm kỳ qua; đồng thời thống nhất cao với những nội dung của các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại tướng Tô Lâm cho rằng, Cà Mau có vị trí rất quan trọng cả về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, là tỉnh cực Nam, là địa đầu thiêng liêng của Tổ quốc, nơi giàu truyền thống cách mạng và là căn cứ địa của Trung ương Cục miền Nam trong cuộc kháng chiến "thần thánh" chống ngoại xâm của dân tộc.

"Cà Mau cần tập trung rà soát, bổ sung quy hoạch để khai thác, phát huy tốt các tiềm năng, lợi thế của tỉnh; tăng cường liên kết vùng, kết nối với các tỉnh trong khu vực vàTP.HCM; gắn phát triển tỉnh trong tổng thể phát triển vùng và trong vai trò một "cực tăng trưởng" của vùng ĐBSCL. Tỉnh cần tập trung đầu tư, đẩy mạnh phát triển kinh tế biển. Tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, thích ứng với biến đổi khí hậu", Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh.

Cũng theo Đại tướng Tô Lâm, Cà Mau cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, an ninh nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia; đảm bảo giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, chiến lược, chủ trương của Đảng, Nhà nước về tăng cường quốc phòng, an ninh đối với cán bộ, đảng viên, cấp ủy, chính quyền các cấp trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.