Chiều 2/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh và Đoàn công tác đã đến thăm, động viên gia đình 3 cán bộ, chiến sĩ Đội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã hy sinh khi tham gia chữa cháy tại quán karaoke ISIS 231 bờ sông Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy. Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thắp nén hương, bày tỏ sự tiếc thương đối với thượng tá Đặng Anh Quân (đội trưởng) Đội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chia sẻ mất mát với gia đình thượng tá Đặng Anh Quân (đội trưởng) Đội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm động viên vợ thượng tá Đặng Anh Quân - chị Nguyễn Thị Hiền. Thượng tá Đặng Anh Quân hy sinh để lại mẹ già, vợ và 2 con nhỏ. Bộ trưởng Bộ Công an động viên các con của anh Quân và dặn dò phải chăm ngoan, học giỏi, nghe lời mẹ và bà. "Nếu các con muốn theo con đường và sự nghiệp của bố thì cứ nói... nhưng trước tiên phải cố gắng học xong lớp 12", ông Tô Lâm dặn con trai của người cán bộ hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ trước đó 1 ngày. Sau đó, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã đến thăm, động viên gia đình thượng úy Đỗ Đức Việt ở Phú La (Hà Đông, Hà Nội).

Clip: Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đến thăm, động viên gia đình thượng úy Đỗ Đức Việt ở Phú La (Hà Đông, Hà Nội), chiều 2/8.

Thượng úy Đỗ Đức Việt, một người lính trẻ, sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống trong lực lượng công an nhân dân. Việt học giỏi và ước mơ trở thành người chiến sĩ cứu hỏa đã trở thành hiện thực khi anh thi đỗ vào trường Đại học Phòng cháy chữa cháy. Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đến thăm, động viên gia đình thượng úy Đỗ Đức Việt ở Phú La (Hà Đông, Hà Nội).

Thượng úy Việt từng được bạn bè yêu mến, lấy cảm hứng và chân dung để xây dựng hình tượng nhân vật chàng lính cứu hỏa trẻ trong phim truyền hình. Việt là người năng nổ, hay tham gia công tác tuyên truyền PCCC cho các em học sinh ở trường, rất tâm huyết với công tác PCCC. Việt năm nay mới tròn 24 tuổi, chưa kịp lập gia đình. Việt còn hứa với mẹ cuối năm nay sẽ cưới vợ. Trong ảnh: Bộ trưởng Tô Lâm chia sẻ, động viên bố của thượng úy Đỗ Đức Việt.

Tới thăm, động viên gia đình hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc ở phường Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ sự mất mát to lớn mà gia đình đang phải trải qua...

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh bày tỏ xúc động trước tinh thần quả cảm, không sợ nguy hiểm của các chiến sĩ cảnh sát PCCC khi làm nhiệm vụ. Theo chia sẻ của gia đình, hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc thiệt thòi hơn chúng bạn khi bố mất sớm, hai mẹ con nương tựa vào nhau trong sự đùm bọc yêu thương của gia đình nội, ngoại. Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn song Phúc chịu khó học hành, phấn đấu được đứng trong hàng ngũ Công an nhân dân.





Trước đó, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với 3 CBCS Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã dũng cảm hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ Trung tá lên Thượng tá đối với đồng chí Đặng Anh Quân, Đội trưởng; truy thăng cấp bậc hàm từ Trung uý lên Thượng úy đối với đồng chí Đỗ Đức Việt, cán bộ và truy thăng cấp bậc hàm từ Binh nhì lên Hạ sỹ đối với đồng chí Nguyễn Đình Phúc, chiến sỹ nghĩa vụ.Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cũng truy tặng bằng khen đối với Thượng tá Đặng Anh Quân; Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc, cùng thuộc Đội Cảnh sát Phòng Cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an quận Cầu Giấy; mức tiền thưởng cho mỗi chiến sĩ là 20 triệu đồng.