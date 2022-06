Đắk Lắk: Cha dùng kéo đâm thủng ruột con

Ngày 24/6, tin từ Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng Phùng Văn Nguyên (50 tuổi, trú tại xã Krông Á, huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk).

Công an đọc lệnh bắt tạm giam đối với Nguyên. Ảnh: Công an cung cấp.

Ông Nguyên bị bắt giam để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án là anh Phùng Văn Quang (24 tuổi) là con trai của Nguyên.

Thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 4/2/2022, sau khi đi đám ma về, Nguyên ngồi ăn cơm, uống rượu một mình. Lúc này, Quang cũng vừa đi chơi về đến nhà.

Nguyên bị giam giữ để điều tra về hành vi giết người. Ảnh: Công an cung cấp.

Thấy Quang, ông Nguyên chửi lớn về việc Quang không đi vãi phân lúa. Lúc này Quang nói lại “tại sao khi nào bố say cũng chửi vợ con thế?”.

Lập tức, Nguyên đã vào nhà lấy một cây kéo dài 18cm rồi chạy ra ngoài sân đâm Quang một nhát vào bụng. Lúc này, mọi người trong nhà chạy đến can ngăn và đưa Quang đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng.

Tuy nhiên, Quang bị thủng ruột non, thủng đại tràng với tỷ lệ thương tật 70%. Sau một thời gian tiếp nhận hồ sơ từ Công an huyện M’Đrắk để điều tra, đến nay Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã có đủ căn cứ để bắt tạm giam Nguyên.