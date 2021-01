Đắk Lắk: Lí do này mà hàng chục người dân vây công ty thu mua nông sản nhiều giờ liền

Tài sản dành dụm cả đời có nguy cơ mất trắng

Chiều 12/1, nhiều người dân tại huyện Cư M'Gar (Đắk Lắk) tụ tập nhiều giờ liền tại Công ty TNHH Nông sản Xuân Anh (do bà Nguyễn Thị Kim Anh làm chủ- địa chỉ thôn Tiến Phú, xã Quảng Tiến, huyện Cư M'Gar) để đòi nợ. Trước tình trạng này, để tránh nguy cơ mất an ninh trật tự trên địa bàn, công an huyện Cư M'Gar đã cử lực lượng đến hiện trường để giữ gìn trật tự.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trước đó, người dân cũng đã nhiều lần đến Công ty TNHH Nông sản Xuân Anh để đòi nợ nhưng không được. Một người dân nói với phóng viên: "Chúng tôi đã ở đây nhiều giờ liền nhưng chủ doanh nghiệp không chịu ra mặt để giải quyết nợ nần. Theo quan sát, hiện trong kho của doanh nghiệp này không còn hàng hóa gì cả, toàn bộ đã được dọn đi".

Chiều 12/1, hàng chục người dân đã đến Công ty TNHH Nông sản Xuân Anh để yêu cầu chủ doanh nghiệp trả nợ.

Chị Võ Thị Thủy (trú tại thôn Tiến Phát, xã Quảng Tiến, huyện Cư M'gar) cho biết, từ năm 2014 đến nay, chị tích góp vay mượn tiền để mua cà phê, hồ tiêu của Công ty TNHH Nông sản Xuân Anh rồi ký gửi lại công ty này, chờ giá lên để bán lấy lãi. Những năm trước, việc mua bán giữa chị và chủ doanh nghiệp này- bà Kim Anh- luôn thuận lợi nên năm nay chị đã trút gần như toàn bộ tài sản để mua hơn 100 tấn cà phê và tiêu với tổng trị giá khoảng 4,5 tỷ đồng, và ký gửi luôn cho bà Kim Anh.

Lực lượng công an đã phải đến hiện trường để giữ gìn trật tự.

Thế nhưng tối 5/1, bà Kim Anh đã gọi chị đến nói chuyện và cho biết không còn khả năng trả nợ.

"Bà ấy nói còn một căn nhà trên đường Tỉnh lộ 8, thuộc xã Quảng Tiến có giá khoảng 10 tỷ đồng nhưng đang cầm cố ngân hàng vay 5,5 tỷ đồng. Do đó, bà ấy nói tôi lo số tiền 5,5 tỷ đồng để sáng ngày 6/1 bà ấy chở tôi đi trả ngân hàng rồi lấy sổ đỏ ra. Sau đó, tôi bán căn nhà này thì sẽ gỡ được lại số tiền bà ấy nợ"- chị Thủy nói.

"Bà ấy biết rõ tôi không có khả năng xoay sở số tiền lớn như vậy nên mới nói thế. Hơn nữa, theo tôi được biết thì bà Kim Anh nói với nhiều người khác sẽ gán nợ bằng căn nhà nói trên. Sự việc xảy ra khiến tôi suy sụp hoàn toàn, mất ăn, mất ngủ và nhiều ngày nay không còn tâm trí nào để làm ăn"- chị Thủy nói thêm.

Cũng theo chị Thủy, gia đình chị có nhiều người đã tin tưởng gửi tiền mua hàng chục tấn cà phê của bà Kim Anh. Trong đó có bố ruột của chị mang 450 triệu đồng tiền mặt gửi cho đại lý Xuân Anh để mua nông sản kiếm lãi lo cho tuổi già. Tuy nhiên, hiện cả gia đình chị không ai lấy được đồng nào.

Nguy cơ vỡ nợ dây chuyền

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngoài chị Thủy, hàng chục người dân khác tại huyện Cư M'Gar cũng không lấy được tiền mua bán nông sản với Công ty TNHH Nông sản Xuân Anh. Hầu hết những người bị nợ đều là các thương lái nhỏ, họ nhận ký gửi nông sản của nông dân rồi bán lại cho Công ty TNHH Nông sản Xuân Anh.

Theo người dân, khi họ đến, chủ Công ty TNHH Nông sản Xuân Anh không chịu ra để giải quyết nợ nần.

Bà Phạm Thị Hồng (trú tại tổ dân phố Thành Công, thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’Gar), một người đang bị bà Kim Anh nợ hơn 5 tỷ đồng cho biết, trước đó bà đã làm hợp đồng bán hơn 160 tấn cà phê nhân với giá 33.500 đồng/kg cho bà Kim Anh.

Trong đó, bà Kim Anh đã xuất hóa đơn 150 tấn, với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng và hẹn trả tiền vào ngày 30/12/2020. Tuy nhiên đến nay, sau nhiều lần được hứa hẹn, bà Hồng vẫn chưa lấy được đồng nào từ bà Kim Anh.

Việc này đã khiến cho bà Hồng vô cùng khốn đốn khi hàng chục người dân kéo đến đòi nợ. "Toàn bộ số cà phê bán cho Công ty TNHH Nông sản Xuân Anh là do tôi nhận ký gửi của người dân. Sau khi nghe thông tin, nhiều người dân ồ ạt kéo đến yêu cầu tôi trả tiền nhưng tôi cũng chỉ biết hẹn lại bởi không có tiền để chi trả"- bà Hồng nói.

Nhiều người dân cho biết nếu không lấy được nợ từ bà Kim Anh, họ cũng không biết sẽ lấy tiền đâu để trả nợ cho dân.

Cũng như bà Hồng, nhiều người đang bị bà Kim Anh nợ tiền cũng đang đứng trước nguy cơ bị người dân đến đòi nợ. Nhiều người thậm chí vay nóng để mua nông sản bán cho bà Kim Anh. Theo một số người dân, trước đây vì thấy bà Kim Anh uy tín nên họ đã đặt mối quan hệ làm ăn. Ngoài những người nhận ký gửi nông sản của dân để bán lại cho bà Kim Anh, một số người khác vì tin tưởng nên thậm chí đã vay lãi nóng để có tiền mua cà phê.

Thế nhưng hiện nay hầu hết họ đều không lấy được tiền từ bà Kim Anh. Trong khi họ "dí" bà Kim Anh để đòi nợ thì phía sau, họ cũng đang bị các chủ nợ khác "dí".

Theo người dân, số tiền bà Kim Anh đang nợ có thể lên đến nhiều chục tỷ đồng.

Để có thông tin đa chiều, chúng tôi đã có cuộc làm việc với bà Nguyễn Thị Kim Anh. Bà Kim Anh khẳng định Công ty TNHH Nông sản Xuân Anh là do bà làm chủ, điều hành hoạt động và cho biết: "Trong rắc rối này, tôi đang tư tưởng không thông, thần kinh không ổn".

"Tôi kinh doanh 5-7 năm nay rồi, mua vào tiêu cao bán thấp (từ 65.000 đồng rớt còn 35.000 đồng), còn người ta gửi vào thì tiền lãi, tiền lời, tiền nóng, tiền nguội muốn xác minh thì phải lên cơ quan pháp luật"- bà Kim Anh nói.

Cũng theo bà Kim Anh, do "đùng một cái" xuất hiện tin xấu là bà vỡ nợ khiến nhiều người dồn dập đến đòi tiền khiến bà trở tay không kịp. Còn thực tế bà không có ý định lừa đảo.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trước đó bà Kim Anh đã đồng loạt hẹn người dân trả tiền vào ngày 30/12/2020.

Trả lời về việc tại sao doanh nghiệp không hẹn trả nợ giãn cách để thuận lợi hơn, bà Kim Anh cho biết: "Nếu chuyện không đổ bể, ồn ào ra thì người dân tháng nào cũng lấy lãi hết, để cái giấy nợ lại và in tiếp giấy khác. Chứ nửa chừng, đùng một cái đồn người khác (bà Kim Anh- PV) bị bể nợ thì những giấy 30/12 làm sao tôi trở tay kịp".

Được biết, hiện người dân đã đồng loạt gửi đơn đến cơ quan chức năng tố cáo bà Kim Anh có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Người dân đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn bà Kim Anh tẩu tán tài sản (nếu có).

Trưởng Công an huyện Cư M'Gar, thượng tá Trần Bình Hưng, cho biết Công an huyện đã nhận được đơn của người dân và đang cho xác minh làm rõ. Cũng theo thượng tá Hưng, trong ngày 11/1, đơn vị đã nhận được 22 lá đơn của người dân.

Được biết, ngày 12/1, Công an huyện Cư M'Gar đã mời người dân gửi đơn đến làm việc.