Ngày 23/7, tin từ Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã tạm giam Nguyễn Văn Lực (23 tuổi, trú phường Thành Nhất, TP.Buôn Ma Thuột). Đối tượng bị bắt để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Lực bị công an bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo kết quả điều tra, Lực là một thợ sơn. Ngày 14/7, nhóm thợ của Lực được ông Trần Đăng Hùng (trú tại phường Tân An, TP.Buôn Ma Thuột) thuê đến sơn sửa lại nhà.

Nhờ vậy, Lực đã để ý và biết được mã số ổ khóa cổng cũng như quy luật sinh hoạt của gia đình ông Hùng.

Đối tượng được bàn giao cho Công an TP.Buôn Ma Thuột xử lý. Ảnh: Công an cung cấp.

Do đó, khoảng 23h30 ngày 20/7, Lực đi xe máy đến nhà ông Hùng. Đối tượng mở khóa cổng rồi đột nhập vào phòng khách lấy trộm 1 chiếc điện thoại và 1 chiếc đồng hồ đeo tay rồi bỏ đi.

Thế nhưng khoảng nửa tiếng sau, Lực lại tiếp tục quay lại nhà ông Hùng. Lúc này, đối tượng tiếp tục phòng khách và tìm thấy, lấy đi 3 máy tính xách tay.

Thấy việc đột nhập, trộm tài sản quá dễ dàng, nên sau khi trở về, khoảng 2 giờ sau, Lực lại tiếp tục quay lại nhà ông Hùng lần thứ 3.

Lần này, Lực đột nhập vào phòng ngủ lấy 1 chiếc điện thoại. Bị ông Hùng phát hiện, truy đuổi, Lực đã nhanh chân chạy trốn.

Sau 24 giờ tiếp nhận tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Tân An đã nhanh chóng điều tra làm rõ, bắt giữ Lực. Đối tượng hiện đã được bàn giao cho Công an TP.Buôn Ma Thuột xử lý theo quy định.