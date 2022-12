Đắk Lắk: Phát hiện cơ sở sản xuất mỹ phẩm quy mô lớn không rõ nguồn gốc

Ngày 28/12/2022, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ - Công an huyện Ea Kar phối hợp Đội Quản lý thị trường số 3 – Cục quản lý thị trường tỉnh Đăk Lăk, Công an xã Ea Đar kiểm tra cơ sở sản xuất mỹ phẩm của bà N. T. M. D (thôn 7, xã Ea Đar, huyện Ea Kar) phát hiện số lượng lớn mỹ phẩm như kem dưỡng da, dầu gội thảo dược, kem chống nắng, kem trị nám, kem trị mụn… và nhiều chai, thùng, can nhựa chứa đựng các chất lỏng, bột, dung dịch, tem nhãn bao bì nhãn mác của nhiều loại mỹ phẩm, máy móc dùng để sản xuất mỹ phẩm.

Tại thời điểm kiểm tra chủ cơ sở không xuất trình được giấy phép đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm cũng như giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số hàng hóa trên.

Hình minh họa

Làm việc với cơ quan công an, bà M.T.M.D cho biết, cơ sở sản xuất mỹ phẩm của bà D không có giấy phép hoạt động. Từ khoảng tháng 3/2022, bà D xây dựng cơ sở nhà xưởng rồi sau đó nhập máy móc và tìm mua nguyên liệu giá rẻ được đóng trong các chai, can, thùng với số lượng lớn không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội Facebook.

Sau đó đem về sử dụng máy móc pha chế, sang chiết, đóng gói sang dán nhãn mác "Mỹ phẩm Mỹ Duyên Organic" gồm các sản phẩm mỹ phẩm như: Kem chống nắng "Make up Suncream", kem "White skin cream", kem "Phục hồi VIP" , "Detox thanh lọc", bộ sản phẩm "Skin pell", kem Craem Melasma", kem "Bee Venom Essence", "dầu gội thảo dược"...

Sau đó, bà D đăng bán trên mạng xã hội Facebook, Zalo. Khách hàng chủ yếu phụ nữ kinh doanh mỹ phẩm online, các cơ sở làm đẹp, spa và khách hàng lẻ ở nhiều tỉnh, thành khác nhau.

Hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản, niêm phong và thu giữ các thùng hàng, nguyên liệu sản xuất, chai lọ, bao bì, nhãn mác, máy móc tại cơ sở trên để phục vụ công tác xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.