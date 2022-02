Đắk Nông: Bắt quả tang nhóm đối tượng vận chuyển 10 bánh ma tuý xuyên biên giới

Trước đó, ngày 27/2 Ban chuyên án Công an tỉnh Đắk Nông bắt quả tang Giàng Seo Tú (32 tuổi, trú tại xã Quảng Hòa, huyện Đắk G’long), Dương Văn Phương (35 tuổi), Giàng A Ký (29 tuổi), đều trú tại xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức đang vận chuyển trái phép chất ma tuý.



Đối tượng vận chuyển ma tuý trái phép bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Ảnh: CACC

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 10 bánh ma tuý, 2 xe máy, 4 tài liệu di động và một số đồ vật khác có liên quan.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận mua ma tuý của một người dân tộc H'Mông (hiện đang sinh sống tại Lào, đối tượng này chưa rõ lai lịch) qua cửa khẩu Bờ Y (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) về Đắk Nông để tiêu thụ. Khi các đối tượng vận chuyển số ma tuý tại địa bàn xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil (Đắk Nông) thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Theo Công an tỉnh Đắk Nông, đường dây mua bán, vận chuyển ma tuý trên có số lượng ma tuý lớn nhất từ trước đến nay do Công an tỉnh triệt phá. Các đối tượng vận chuyển đều rất tinh vi gây không ít khó khăn cho công tác phá án.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười đã chúc mừng, thưởng nóng Ban chuyên án Công an tỉnh Đắk Nông có thành tích xuất sắc trong đấu tranh triệt phá đường dây tội phạm mua bán ma tuý xuyên quốc gia.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười chúc mừng, thưởng nóng Ban chuyên án Công an tỉnh Đắk Nông. Ảnh: CACC

Vụ việc mua bán, vận chuyển ma tuý xuyên quốc gia đang được mở rộng, điều tra để xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.