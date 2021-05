Đắk Nông: Gia tăng sự cố lưới diện do thời tiết cực đoan

Công nhân Điện lực Krông Nô (PC Đắk Nông) khắc phục sự cố lưới điện do giông lốc

Theo số liệu thống kê trong 5 tháng đầu năm 2021, toàn PC Đắk Nông xảy ra 305 vụ sự cố, giảm 81 vụ so với cùng kỳ năm 2020. Nguyên nhân sự cố chủ yếu do mưa giông, sét là 100 vụ (chiếm 33,5% tổng số lần sự cố), trong đó có 51 lần sự cố thoáng qua và 49 lần sự cố kéo dài.

Theo đánh giá, với số lần sự cố và tần suất sự cố xảy ra trên địa bàn, ngoài các nguyên nhân do giông sét kèm theo lốc xoáy dẫn đến sự cố đứt chì, rơi FCO, cây ngoài hành lang gãy ngã đổ vào đường dây, bung dây buộc cổ sứ, hỏng sứ, vỡ sứ, sứ bị phóng điện… thì tình trạng sự cố lưới điện còn xảy ra do động vật xâm phạm (84/tổng số vụ) và người dân vi phạm hành lang an toàn lưới điện, diều vướng gây đứt dây điện…

Mặc dù PC Đắk Nông đã rất cố gắng xây dựng kế hoạch và phương thức cấp điện hợp lý cũng như có nhiều giải pháp hữu hiệu chủ động trong công tác phòng tránh, ứng phó, chuẩn bị sẵn sàng cung ứng điện trong mùa mưa, giảm thiểu sự cố trên lưới điện, song có những thời điểm Công ty vẫn phải ngừng cung cấp điện đến khách hàng vì các lý do như: cắt điện phục vụ công tác thi công, sửa chữa bảo dưỡng và cải tạo lưới điện, đấu nối các công trình điện trọng điểm và đặc biệt là do tình hình thời tiết xấu, giông sét và gió lốc mạnh ảnh hưởng đến sự cố lưới điện nên công tác xử lý sự cố gặp nhiều khó khăn.

Kiểm tra vệ sinh bảo dưỡng các thiết bị ngăn lộ 173/Đắk Nông

Để khắc phục tình trạng sự cố lưới điện, PC Đắk Nông đã triển khai hàng loạt giải pháp như: triển khai lắp đặt dây chống sét trên các đoạn đường dây thuộc các xuất tuyến có mật độ giông sét cao, đồng thời triển khai nhiều công trình đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện như: xây dựng mới và cải tạo nâng tiết diện dây dẫn các đoạn đường dây trung áp liên lạc giữa các xuất tuyến trung áp; lắp đặt bổ sung, thay thế các thiết bị phân đoạn, các thiết bị liên lạc khép vòng lưới điện trung áp và lắp đặt ống bọc cách điện Silicol tại các vị trí sứ đỡ và lèo dây cho các đường dây trung áp sử dụng dây dẫn trần; thay thế các cách điện đứng hoặc cách điện treo, FCO, chống sét van… tại các vị trí bị hư hỏng hoặc vận hành lâu năm không đảm bảo chất lượng.

Qua theo dõi số liệu cho thấy, sau khi lắp đặt chống sét trên các đường dây thường xuyên xảy ra sự cố do giông sét đã phát huy hiệu quả rõ rệt, các vụ sự cố do nguyên nhân giông sét đã giảm nhiều. Việc lắp đặt chống sét van cho các tuyến đường dây là khá rõ rệt, giảm suất sự cố lưới điện là giảm tổn thất điện năng và nâng cao hiệu quả vận hành lưới điện. Bên cạnh hiệu quả mang lại, qua thực tế đưa vào vận hành có một số hạn chế như chống sét van đường dây chỉ có tính chất bảo vệ cục bộ nên khi sét đánh vào đường dây tại những vị trí không lắp đặt chông sét van thì vẫn có thể xả ra sự cố. Khi sự cố pha trên cùng làm đứt bộ Disconector dẫn đến dây thoát sét rớt xuống pha dưới gây sự cố, khó khăn trong việc thí nghiệm định kỳ và bộ đếm sét để ngoài trời lâu ngày dễ bị hư hỏng.

Nhờ triển khai thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt, trong 5 tháng đầu năm 2021, các chỉ số MAIFI, SAIFI, SAIDI đã giảm so với cùng kỳ, cụ thể chỉ số SAIFI (số lần mất điện trung bình của lưới điện phân phối) giảm 0,85 lần; MAIFI (số lần mất điện thoáng qua trung bình) tăng 0,3 lần, SAIDI (thời gian mất điện trung bình giảm 82,93 phút so với cùng kỳ năm 2020.

Từ nay đến cuối năm, PC Đắk Nông sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra hiện trường sự cố; ghi nhận các thông tin tại hiện trường, từ đó phân tích, đánh giá đối với cụ thể từng sự cố. Định kỳ kiểm tra ngày đêm lưới điện để đánh giá tổng quan và chi tiết hiện trạng lưới điện, đề xuất các giải pháp khắc phục, đề xuất các đơn vị xử lý các điểm tồn tại có nguy cơ gây sự cố trên lưới điện. Với những nỗ lực của đơn vị, CBCNV PC Đắk Nông quyết tâm tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ mà Công ty đã đề ra nhằm giảm thiểu sự cố, nâng cao chất lượng cung cấp điện trên địa bàn.