Đắk Nông: Khởi tố 2 đối tượng vận chuyển hàng chục ngàn gói thuốc lá lậu

Chiều 15/3, tin từ Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Ánh Tuyết (SN 1969, trú tại tỉnh Gia Lai) và Nguyễn Đình Bảo (SN 1978, trú tại tỉnh Bình Định).

Hàng ngàn gói thuốc lá lậu được công an bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Các đối tượng bị khởi tố để điều tra về hành vi vận chuyển hàng cấm. Cơ quan công an cũng khởi tố vụ án, ra lệnh tạm giam đối với hai đối tượng trên.

Thông tin ban đầu, ngày 26/2, trong lúc tuần tra, một tổ tuần tra kiểm soát của CSGT tỉnh Đắk Nông đã phát hiện Nguyễn Thị Ánh Tuyết đang vận chuyển 45 thùng thuốc lá hiệu Hero và Jet với tổng 22.500 gói.

Theo Công an tỉnh Đắk Nông đây là vụ mua bán hàng lậu lớn nhất từ trước tới nay. Ảnh: Công an cung cấp.

Cùng ngày, tổ tuần tra này tiếp tục phát hiện Nguyễn Đình Bảo, lái xe ô tô tải vận chuyển 30 thùng thuốc lá hiệu Jet với tổng cộng 15.000 gói.

Ngay sau đó, lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông đã lập biên bản tạm giữ phương tiện cùng tang vật. Các đối tượng cùng tang vật đã được bàn giao về cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra làm rõ.

Được biết, đây là số tang vật thu giữ trong các vụ án mua bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá điếu nhập lậu lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.