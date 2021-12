Huế: Bắt giữ xe khách vận chuyển 3 cá thể cầy hương và nhiều hàng lậu

Ngày 31/12, Công an TP.Huế cho biết, lực lượng thuộc đơn vị vừa bắt giữ xe khách vận chuyển 3 cá thể cầy hương và nhiều hàng lậu.

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 29/12, tại đường Lý Thái Tổ (phường An Hòa, TP.Huế), lực lượng Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP.Huế phát hiện xe ô tô 16 chỗ biển số 75H-7776 do ông Nguyễn Văn Hoàng (SN 1963, trú tại phường Vỹ Dạ, TP.Huế) điều khiển đang vận chuyển nhiều hàng hóa và động vật có dấu hiệu vi phạm.

3 cá thể cầy hương được phát hiện trên xe khách do ông Nguyễn Văn Hoàng điều khiển. Ảnh: C.Q.

Qua kiểm tra, trên xe có 200 gói thuốc Hero, 48 chai rượu nhãn hiệu nước ngoài và 3 cá thể cầy hương. Trong số 3 cá thể cầy hương, 1 cá thể nặng khoảng 2,8kg, 1 cá thể nặng khoảng 5kg và 1 cá thể nặng khoảng 3,8kg.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Hoàng không xuất trình được hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng và 3 cá thể cầy hương.

Công an thu giữ số hàng lậu trên xe khách do ông Nguyễn Văn Hoàng điều khiển. Ảnh: C.Q.

Theo lời khai của ông Hoàng, số hàng hóa và động vật trên được ông vận chuyển từ cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) về Huế.

Hiện Công an TP.Huế đã tạm giữ số hàng hóa, riêng 3 cá thể cầy hương đã được cơ quan công an bàn giao cho Hạt Kiểm lâm TP.Huế xác minh, xử lý theo thẩm quyền.