Đắk Nông: Mở rộng điều tra đường dây "Huyền thoại bóng đá" lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Đối tượng Nguyễn Quang Ngọc tại cơ quan điều tra

Trước đó Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt tạm giam Nguyễn Quang Ngọc (SN 1995, trú tại xã Ea Nam, huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán trái phép tài khoản ngân hàng. Quá trình điều tra, Cơ quan công an đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Liên (SN 1986, trú tại xã Krông Jing, huyện MĐrắk, tỉnh Đắk Lắk); Ngô Trường Quang Huy (SN 1998, trú thị trấn Ea D'răng, huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk) và Phạm Thị Kim Thoa (SN 1996, trú tại xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) cùng về hành vi trên.

Liên quan đến đường dây này, cơ quan điều tra còn ra quyết định truy nã đối tượng Tsai Tuan Phong (SN 1997), quốc tịch Trung Quốc.

Theo kết quả điều tra bước đầu, Nguyễn Quang Ngọc và các đối tượng trên đã sử dụng hơn 200 tài khoản ngân hàng để nhận, chiếm đoạt số tiền khoảng 34 tỷ đồng của hơn 30 người trên phạm vi toàn quốc (Đắk Lắk, TP.Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đắk Nông....), trong đó Ngọc hưởng lợi trên 500 triệu đồng, Phong hưởng lợi khoảng 33,5 tỷ đồng. Riêng tại tỉnh Đắk Nông, đường dây này đã lôi kéo 17 người chơi, chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu giữ 511,4 triệu đồng, 5 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay, nhiều sim điện thoại, 45 hồ sơ mở tài khoản của những người đã bán tài khoản cho Ngọc, đồng thời phong tỏa 3 tài khoản ngân hàng nhận tiền của các bị hại với số tiền trên 500 triệu đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý các đối tượng liên quan.