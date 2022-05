Đâm chết bạn nhậu vì bị chê lười làm

Ngày 8/5, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Quang Trung (SN 1981, trú tại thôn Xuân Lễ, xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội) để điều tra về tội "Giết người", quy định tại khoản 1 (Điều 123 - Bộ luật Hình sự 2015)

Theo tài liệu điều tra, khoảng 19h30' ngày 26/4, Nguyễn Quang Trung cùng anh N.V.C (SN 1988, ở thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, TP.Hà Nội) và một số người khác đến uống bia tại quán bia Hưng Liên ở ngõ 31, đường Ngô Miễn, phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên.

Ảnh minh họa.

Trong cuộc nhậu, anh C. nói với Trung là “lười làm việc, toàn để người khác làm hộ” nên hai bên xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. Trung dùng cốc thủy tinh trên bàn ném nhưng anh C dùng tay đỡ được. Lúc này, anh Ngô Văn Hưng chủ quán bia chạy ra can ngăn, đẩy Trung vào khu bếp còn anh C cầm ghế nhựa, cốc thủy tinh ném về phía Trung.

Đỉnh điểm, Trung đã lấy 1 con dao bầu nhọn có sẵn trong khu bếp truy đuổi và đâm một nhát vào ngực của anh C. Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu sau đó, nhưng do vết thương quá nặng, anh C. đã tử vong.