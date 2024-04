Đám cưới Minh Tú và chồng Tây gây "choáng" với không gian phủ đầy hoa trắng, đậm chất làng quê Việt

Hé lộ không gian đám cưới Minh Tú gây ngỡ ngàng

Chia sẻ với Dân Việt, siêu mẫu Minh Tú cho biết, cô và ông xã Chris (tên thân mật của chồng Minh Tú - PV) đã khảo sát tại trung tâm tiệc cưới tại TP HCM. Người đẹp sinh năm 1991 cũng cẩn thận kiểm tra toàn bộ quá trình chuẩn bị, lắp đặt, trang trí không gian tiệc cưới...

Siêu mẫu Minh Tú tiết lộ, vì quá hồi hộp cho sự kiện quan trọng nên cô chỉ ngủ được chưa đầy 5 tiếng. "Suy nghĩ nhiều, căng thẳng, lo lắng, bồi hồi là những cảm xúc tôi đang có. Vốn là người cầu toàn nên tôi muốn biết rõ những gì diễn ra trong quá trình chuẩn bị", người đẹp cho hay.

Cô dâu Minh Tú đón khách bằng bộ trang phục lấy cảm hứng từ lễ cưới của bố mẹ cô cách đây 43 năm.

Theo Minh Tú cho biết, cô mong muốn từng khoảnh khắc hạnh phúc của mình luôn có hình ảnh của song thân bên cạnh, đặc biệt là người cha quá cố.

Hình ảnh cô dâu Minh Tú và chồng Tây lộ diện trước giờ G. Cặp đôi chuẩn bị kỹ lưỡng để đón khách mời.

Mới đây, Minh Tú hé lộ một số hình ảnh về không gian đám cưới của mình khiến fan không khỏi trầm trồ, ngưỡng mộ. Với không gian rộng lớn, cô dâu Minh Tú và ê-kíp đã có những ý tưởng thiết kế, trang trí với màu sắc và chất liệu mang nét đẹp văn hóa Việt Nam.

Khu vực đón khách tại đám cưới Minh Tú được trang trí một vách tre đan lượn cong nhẹ bằng chất liệu tre khô màu vàng rơm. Tên của Minh Tú và chồng được dán nổi bật màu đỏ trên bề mặt và bên phải chân vách, được trang trí bởi các loại hoa quen thuộc, tạo sự gần gũi như: hoa sen, hoa chuối pháo, hoa cau...

Ngoài ra, các tiểu tiết trang trí khác trong đám cưới Minh Tú gồm: hộp trang sức, dây ngọc trai, bình gốm… là những vật phẩm và chất liệu mang âm hưởng dân gian.

Ý tưởng trang trí đám cưới Minh Tú được cô dâu và ê-kíp kết hợp một cách hài hòa giữ các chất liệu liệu gỗ, tre, mành cùng với các loài hoa như: hoa sen, hoa chuối pháo, hoa cau...

Theo người đẹp sinh năm 1991 cho biết, cô và ông xã thống nhất thực hiện vì cả hai muốn thể hiện sự trân trọng và mong muốn mang giá trị văn hóa của người Việt vào ngày trọng đại của mình.

Tiến vào bên trong khuôn viên đám cưới Minh Tú và chồng Tây là khu vực chụp ảnh của cô dâu và chú rể cùng các khác mời. Phần nền cũng được đồng bộ thiết kế với chất liệu mành trúc. Những sợi mành dài riêng rẽ được kết thành những tấm vách cao theo hướng vòm cong để tạo chiều sâu cho khu vực chụp ảnh.

Ngoài ra, khu vực này còn bày trí các loại hoa lá như: hoa sen, cát tường trắng, bách hợp trắng, đồng tiền trắng kết hợp cùng với giấy tạo hình. Theo chia sẻ của ê-kíp thực hiện trang trí đám cưới Minh Tú, các loại hoa với tông màu trắng chủ đạo bởi vì màu trắng sang trọng, đồng thời tượng trưng cho sự trong sáng và vĩnh cửu trong tình yêu.



Những sợi mành dài riêng rẽ được kết thành những tấm vách cao theo hướng vòm cong để tạo chiều sâu cho khu vực chụp ảnh.

Khu vực chụp ảnh của cô dâu và chú rể cùng các khác mời.

Trước khi vào khu vực sảnh làm lễ cưới của cô dâu Minh Tú - chú rể Chris là khu vực chờ. Tại đây, các khách mời có thể vừa trò chuyện vừa chiêm ngưỡng những khoảnh khắc được lưu lại bằng hình ảnh trong hành trình yêu nhau của cô dâu và chú rể.

Được biết, các khung ảnh của Minh Tú và chồng Tây được làm thủ công với chất liệu gỗ kết hợp mây đan lưới được treo trên khung tre thiết kế đơn giản. Hình ảnh sẽ được treo hai mặt giúp khách mời có thể thưởng thức ở nhiều góc độ khác nhau mà không bị khuất tầm nhìn.



Khu vực sân khấu trong đám cưới Minh Tú được thiết kế nổi bật bởi hai mảng tre cách điệu ở hai bên. Ở phần chân hai mảng tre và xung quanh sàn runway sẽ được cắm các bụi hoa cỏ, tạo cảm giác mềm mại, xum xuê giống như một con đường làng Việt.

Chồng Minh Tú là ai?

Minh Tú (sinh năm 1991) được biết tới sau khi giành giải Bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013 và Á quân Asia's Next Top Model 2017. Năm 2018, cô tiếp tục tham gia cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia và lọt vào Top 10 cùng danh hiệu Miss Supranational Asia 2018 (Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á). Người đẹp sinh năm 1991 cũng đảm nhận vai trò huấn luyện viên của cuộc thi The Face Vietnam và The Look Vietnam 2017. Cô còn là giám khảo khách mời trong chương trình Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019.

Minh Tú được khen là người đào tạo mát tay khi huấn luyện nhiều hoa hậu đạt thành công, trong đó có Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Hành trình tình yêu của cô dâu Minh Tú và chú rể Chris được hé lộ trong đám cưới của cặp đôi:

Năm 2011, Minh Tú và Chris có cơ duyên gặp nhau lần đầu tiên trong một buổi quay TVC cho một thương hiệu trang sức. Cả hai hợp tác vui vẻ và đơn thuần là mối quan hệ làm việc cùng nhau.



Năm 2013, Minh Tú và Chris gặp lại nhau trong một bữa trưa thông qua một người bạn, lần này “duyên nợ gõ cửa” khi có cơ hội tương tác nhiều hơn. Dù đã bắt đầu hẹn hò, nhưng thời điểm đó, Minh Tú còn quá trẻ, tư duy khác biệt, cuộc sống đối lập về nghề nghiệp, văn hóa, rào cản ngôn ngữ… nên cả hai quyết định dừng lại sau một thời gian hẹn hò.

Năm 2018 (tức 5 năm sau), Facebook vô tình nhắc lại kỉ niệm của Chris bằng một video TVC năm xưa đóng cùng Minh Tú. Chris đã chủ động liên lạc nhưng thời điểm đó Minh Tú đang ở Ba Lan để tham gia Miss Supranational, nên khi trở về Việt Nam mới tình cờ gặp Chris tại một quán cà phê và chia sẻ nhiều hơn. Lúc này, Minh Tú và Chris cũng đã thay đổi rất nhiều so với 5 năm trước.

Ngày 15/1/2019, đánh dấu một bước ngoặc đặc biệt, Chris đã nhắn tin cho Minh Tú, một tin nhắn với hình chiếc khăn giấy ghi chữ: “Em có đồng ý làm bạn gái anh không?”. Dù không phải là lần đầu Chris gửi thông điệp này, nhưng cả hai rất xúc động vì 5 năm mới trở lại một cảm xúc yêu đương cùng nhau.

Tuy nhiên, làm mới một tình yêu cũ cũng khiến Minh Tú và Chris có nhiều thử thách. Các cuộc tranh cãi diễn ra với tần suất ngày càng nhiều. Khoảng thời gian 3 năm đầu thật sự khó khăn cho cả hai trong việc dung hòa tính cách, suy nghĩ, cũng như thích nghi với sự biến động của xã hội thời điểm ấy.

Sau những cột mốc đầy biến động của cuộc đời, Minh Tú cuối cùng cũng nhận ra đây không còn chỉ là mối quan hệ yêu đương hẹn hò bình thường nữa, mà Chris thực sự là người đàn ông, chỗ dựa tinh thần vững chắc cho Minh Tú. Chúng mình đã gạt qua mọi điều tồi tệ, tha thứ và thấu hiểu nhau hơn, chỉ còn tình yêu chân thành, sự hỗ trợ, sự quan tâm, sự kiên nhẫn và tôn trọng lẫn nhau, thấu hiểu cho nhau.

Câu chuyện tình yêu của Minh Tú và Chris trải qua hơn 5 năm, là minh chứng cho sự kiên trì, thấu hiểu, sức mạnh và sự cảm thông, vượt qua bao nhiêu sóng gió, bất đồng, chia ly rồi tái hợp. Dẫu cuộc sống bất định, nhưng mối liên kết không hề lay chuyển mà càng thêm bền chặt, tình yêu càng thêm sâu đậm dù trong những thời khắc khó khăn nhất.

5/4/2024 sẽ là ngày khó có thể quên trong cuộc đời của hai chúng mình, khi cầm trên tay Giấy đăng ký kết hôn, minh chứng cho sự cố gắng, nỗ lực và vun đắp và lựa chọn đồng hành cùng nhau trong suốt quãng đời còn lại, chúng mình lựa chọn đi trên con đường hạnh phúc cùng nhau.

Theo chia sẻ của cô dâu Minh Tú, chú rể Chris là người tình cảm, tử tế, trách nhiệm không chỉ với cô mà cả mọi người xung quanh. Anh luôn ủng hộ cô trong công việc. Bên cạnh đó, "nửa kia" của Minh Tú luôn tôn trọng sự riêng tư, các mối quan hệ cá nhân của cô. Gia đình cô cũng vui vì con gái tìm được một nửa của mình để yêu thương, san sẻ mọi chuyện.



Ảnh: Tee Le Studio