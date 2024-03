Minh Tú xinh đẹp như công chúa trong loạt ảnh cưới với chồng ngoại quốc, triết lý về chuyện tình yêu

Đám cưới Minh Tú và Chris sẽ diễn ra vào ngày 13/4 tới tại TP.HCM. Trước ngày trọng đại, người đẹp sinh năm 1991 chia sẻ loạt ảnh cưới ngọt ngào, tình tứ bên chồng ngoại quốc. Đi kèm với loạt ảnh này, Minh Tú chia sẻ như triết lý về chuyện tình yêu, hôn nhân: "Hôn nhân là chuyện cả đời. Yêu người vừa ý, cưới người mình thương".

Ngay sau khi loạt ảnh cưới của Minh Tú được đăng tải đã thu hút hơn 45.000 lượt bày tỏ cảm xúc, bình luận và chia sẻ từ cộng đồng mạng. Mỹ nhân sinh năm 1991 nhận được nhiều lời khen ngợi nhan sắc xinh đẹp và những chúc phúc từ dàn sao Việt, người hâm mộ. "Chúc chị trăm năm hạnh phúc!", Hoa hậu Thùy Tiên gửi lời chúc đến đàn chị.

Minh Tú xinh đẹp như công chúa trong loạt ảnh cưới với chồng ngoại quốc

Hình ảnh cô dâu Minh Tú tay trong tay với chú rể Chris giữa khung cảnh tràn ngập hoa đẹp như truyện cổ tích. (Ảnh: TEE LE Studio, FBNV)

Nhan sắc Minh Tú trong bộ váy cưới được khen ngợi xinh đẹp như công chúa. (Ảnh: TEE LE Studio, FBNV)

Được biết, đám cưới Minh Tú tổ chức tại TP HCM vào ngày 13/4 sắp tới. (Ảnh: TEE LE Studio, FBNV)

Minh Tú hạnh phúc trong vòng tay của "nửa kia". (Ảnh: TEE LE Studio, FBNV)

Theo người đẹp sinh năm 1991 chia sẻ, đây là cái kết ngọt ngào cho chuyện tình 10 năm của cô và bạn trai ngoại quốc. "Sau những biến động lớn của cuộc đời, tôi cảm nhận được sự chân thành, tử tế và sẵn sàng lắng nghe từ Chris. Chúng tôi ở bên nhau là duyên nợ, cả hai phải giữ chặt hạnh phúc của mình", Minh Tú chia sẻ.



Trước ngày trọng đại của Minh Tú và Chris, nhiều sao Việt đã khoe khéo hình ảnh thiệp cưới của cặp đôi. Trong đó, người đẹp sinh năm 1991 yêu cầu khách mời mặc trang phục trang trọng, màu đen. Ngoài ra, siêu mẫu Minh Tú còn hé lộ "chiếc thiệp cưới biết mọc mầm" của mình: "Xé nhỏ giấy, để vào chậu và phủ lên một lớp đất mỏng, hạt giống sẽ nảy mầm khi được chăm sóc, tưới nước hằng ngày".

Theo Minh Tú cho biết, thiệp cưới của cô được làm từ chất liệu giấy tái chế, có thể mọc thành cây khi chăm bón. Đây cũng là cách vợ chồng siêu mẫu Minh Tú truyền tải thông điệp về khởi đầu mới đầy sức sống, ươm mầm hạnh phúc hôn nhân. Người đẹp sinh năm 1991 cũng hy vọng sự sáng tạo này lan tỏa thông điệp tích cực đến khách mời nói riêng và mọi người nói chung về việc quan tâm đến các sản phẩm tái chế cũng như việc trồng cây xanh.

Chia sẻ về hành trình chuẩn bị cho đám cưới của mình, Minh Tú cho hay: "Tôi và Chris luôn cố gắng mang đến một buổi tiệc thật ấm áp, ngọt ngào và đầy yêu thương. Tôi cũng cảm ơn những lời chúc phúc của gia đình, các anh chị em đồng nghiệp, bạn bè cũng như cư dân mạng đã dành cho gia đình nhỏ của mình".

Thiệp cưới Minh Tú nảy mầm khiến fan thích thú. (Ảnh: FBNV)

Clip: Siêu mẫu Minh Tú hướng dẫn cách ươm mầm từ thiệp cưới của mình. (Nguồn: FB Minh Tú).

Đám cưới Minh Tú và chồng ngoại quốc: Cái kết đẹp cho hành trình hơn 10 năm gắn bó

Minh Tú (sinh năm 1991) được biết tới sau khi giành giải Bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013 và Á quân Asia's Next Top Model 2017. Năm 2018, cô tiếp tục tham gia cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia và lọt vào Top 10 cùng danh hiệu Miss Supranational Asia 2018 (Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á). Người đẹp sinh năm 1991 cũng đảm nhận vai trò huấn luyện viên của cuộc thi The Face Vietnam và The Look Vietnam 2017. Cô còn là giám khảo khách mời trong chương trình Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019.

Minh Tú được khen là người đào tạo mát tay khi huấn luyện nhiều hoa hậu đạt thành công, trong đó có Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

"Em chưa bao giờ từ bỏ tình yêu này, dù có chuyện gì đi nữa", Minh Tú từng bày tỏ khi cầu hôn "nửa kia". (Ảnh: TEE LE Studio, FBNV)

Vẻ ngoài điển trai, lịch lãm của chồng siêu mẫu Minh Tú. (Ảnh: TEE LE Studio, FBNV)

Là người mẫu hoạt động sôi nổi trong showbiz Việt nhưng Minh Tú khá kín tiếng về chuyện tình cảm. Lần đầu Minh Tú công khai chia sẻ về "nửa kia" là vào dịp kỷ niệm 9 năm cả hai quen biết. Cô chính thức cầu hôn bạn trai vào tháng 11/2023, khi theo anh về Đức thăm gia đình. "Em hoàn toàn cảm nhận được sự quan tâm và tình yêu anh dành cho em. Em chưa bao giờ từ bỏ tình yêu này, dù có chuyện gì đi nữa. Em muốn hỏi anh một điều, anh có đồng ý làm chồng em không?", Minh Tú bày tỏ trong đoạn clip cô chủ động cầu hôn "nửa kia".

Theo chia sẻ của Minh Tú, chồng ngoại quốc là người tình cảm, tử tế, trách nhiệm không chỉ với cô mà cả mọi người xung quanh. Anh luôn ủng hộ cô trong công việc. Bên cạnh đó, "nửa kia" của Minh Tú luôn tôn trọng sự riêng tư, các mối quan hệ cá nhân của cô. Gia đình cô cũng vui vì con gái tìm được một nửa của mình để yêu thương, san sẻ mọi chuyện.