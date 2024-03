Đám cưới siêu mẫu Minh Tú và chồng ngoại quốc: Cái kết đẹp cho hành trình hơn 10 năm gặp gỡ

Đám cưới siêu Minh Tú diễn ra khi nào?

Mới đây, siêu mẫu Minh Tú gây chú ý khi chia sẻ bức ảnh thông báo về đám cưới của cô và "nửa kia". Đi kèm với hình ảnh này, người đẹp sinh năm 1991 cho biết, đám cưới của của cô và bạn trai người Đức sẽ diễn ra vào ngày 13/4 tại TP.HCM. Ngày trọng đại của cặp đôi có sự góp mặt của gia đình, bạn bè hai bên và đồng nghiệp.

Chia sẻ với truyền thông, siêu mẫu Minh Tú cho biết: "Sau những biến động lớn của cuộc đời, tôi cảm nhận được tình yêu, sự chân thành, tử tế, sẵn sàng lắng nghe, động viên của anh. Cả hai quyết định tiến tới hôn nhân bằng một lễ cưới vào tháng 4 này.

Hành trình hơn 10 năm gặp gỡ rồi tạm xa nhau, trở lại một lần nữa và có một cái kết đẹp như thế này, tôi nghĩ đó là nợ duyên và mình phải giữ chặt hạnh phúc".

Siêu mẫu Minh Tú gây chú ý khi chia sẻ bức ảnh thông báo về đám cưới của cô và "nửa kia". (Ảnh: FBNV)

Hiện tại, siêu mẫu Minh Tú và chồng tương lai tập trung chuẩn bị cho ngày trọng đại. (Ảnh: FBNV)

Siêu mẫu Minh Tú (sinh năm 1991) được biết tới sau khi giành giải Bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013 và Á quân Asia's Next Top Model 2017. Năm 2018, cô tiếp tục tham gia cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia và lọt vào Top 10 cùng danh hiệu Miss Supranational Asia 2018 (Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á). Người đẹp sinh năm 1991 cũng đảm nhận vai trò huấn luyện viên của cuộc thi The Face Vietnam và The Look Vietnam 2017. Cô còn là giám khảo khách mời trong chương trình Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Minh Tú được khen là người đào tạo mát tay khi huấn luyện nhiều hoa hậu đạt thành công, trong đó có Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Chồng siêu mẫu Minh Tú là ai?

Là người mẫu hoạt động sôi nổi trong showbiz Việt nhưng Minh Tú khá kín tiếng về chuyện tình cảm. Lần đầu Minh Tú công khai chia sẻ về "nửa kia" là vào dịp kỷ niệm 9 năm cả hai quen biết. Thời điểm người đẹp công khai bạn trai người Đức, PV Dân Việt đã liên hệ với siêu mẫu Minh Tú. Phía quản lý của người đẹp sinh năm 1991 cho biết: "Chuyện tình cảm của Minh Tú sẽ được cô ấy trực tiếp chia sẻ".

Được biết, cặp đôi từng hẹn hò một thời gian rồi chia tay, sau đó tình cờ gặp lại vào năm 2018 và gắn kết cho tới hiện tại.

Chia sẻ về lý do quyết định chia tay bạn trai người Đức, siêu mẫu Minh Tú cho biết, vì cô nghĩ việc mình sẽ không lập gia đình. Trong tập 6 podcast Nhật ký ban công được đăng tải trên kênh YouTube cá nhân, Minh Tú tiết lộ: "Khi đã tuổi lập gia đình, tôi quyết định đi khám nhưng phát hiện mình có biểu hiện của bệnh lạc nội mạc tử cung. Bác sĩ cho biết, người bệnh có khả năng mang thai ngoài tử cung rất cao, thụ thai khó. Đón nhận tin đó, tôi rất buồn vì tôi rất thích em bé. Tôi cũng từng nghĩ mình sẽ có gia đình, có con...

Tôi bắt đầu stress và nghĩ đến việc không lập gia đình. Sau đó, tôi chia tay bạn trai quen 2 năm. Bạn ấy hỏi lý do vì sao, tôi không thể nói được. Khi đó, bạn trai tôi đã 40 tuổi rồi, anh cũng mong muốn có một gia đình nhỏ. Tôi nghĩ mình không thể làm được điều này nên để anh tìm người khác phù hợp hơn. Sau thời gian trao đổi, anh ấy rất dễ thương, anh nói sẵn sàng chấp nhận điều đó và chúng tôi có thể nhận con nuôi".

Siêu mẫu Minh Tú bất ngờ cầu hôn bạn trai người Đức sau khoảng thời gian dài gắn bó. (Ảnh: Chụp màn hình)

Minh Tú tiết lộ, "nửa kia" là người tình cảm, tử tế, trách nhiệm không chỉ với cô mà cả mọi người xung quanh. (Ảnh: FBNV)

Tháng 11/2023, siêu mẫu Minh Tú bất ngờ cầu hôn bạn trai người Đức. "Em hoàn toàn cảm nhận được sự quan tâm và tình yêu anh dành cho em. Em chưa bao giờ từ bỏ tình yêu này, dù có chuyện gì đi nữa. Em muốn hỏi anh một điều anh có đồng ý làm chồng em không?", Minh Tú bày tỏ trong đoạn clip cô chủ động cầu hôn "nửa kia".

Theo người đẹp sinh năm 1991 cho hay, chồng tương lai là người tình cảm, tử tế, trách nhiệm không chỉ với cô mà cả mọi người xung quanh. Anh luôn ủng hộ cô trong công việc. Bên cạnh đó, anh tôn trọng sự riêng tư, các mối quan hệ cá nhân của cô. Gia đình cô cũng vui vì con gái tìm được một nửa của mình để yêu thương, san sẻ mọi chuyện.