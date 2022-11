Đám đông người hâm mộ tụ tập với hy vọng có thể nhìn thấy ngôi sao Timothée Chalamet. (Clip: Variety).

Buổi công chiếu bộ phim lãng mạn - kinh dị của đạo diễn Luca Guadagnino "Bones and All" tại thành phố Milan, Ý đã buộc phải tạm dừng. Các hoạt động trên thảm đỏ diễn ra vào tối cuối tuần, đã thu hút một lượng lớn người hâm mộ nam diễn viên Timothée Chalamet tới tham dự với hy vọng có thể nhìn thấy ngôi sao của bộ phim.

Cảnh sát địa phương đã đóng cửa thảm đỏ bên ngoài Space Cinema Odeon sau khi đám đông tụ tập đông đúc đến mức gây lo ngại về an toàn. Trong khi buổi ra mắt sau đó, với số lượng hạn chế hơn, các thành viên của báo chí cung bị buộc phải rời khỏi địa điểm. Ngôi sao Timothée Chalamet không ra mắt cũng như trả lời truyền thông. Buổi chiếu phim đã diễn ra theo đúng kế hoạch, cùng với phần giới thiệu theo lịch trình.

Người hâm mộ gào thét khi thấy Timothée Chalamet và Taylor Russell. (Clip: Variety).

Đám đông hâm mộ Timothée Chalamet phải giải tán vì lo ngại thảm kịch giẫm đạp

Buổi ra mắt tại Milan là khởi đầu cho chuỗi sự kiện cao cấp mới nhất của "Bones and All". Bộ phim ra mắt tại Ý tại Liên hoan phim Venice vào tháng 9. Tại đó, những người hâm mộ ngôi sao 26 tuổi cũng tụ tập chật kín. Trong khi LHP Venice đã cho phép Timothee Chalamet không gian để dành thời gian trên thảm đỏ, tiếp cận công chúng để cho chữ ký và chụp ảnh, thì cơ hội tương tự đã không xảy ra tại Milan.

Nam diễn viên 26 tuổi tái hợp với Guadagnino trong "Bones and All". Vị đạo diễn này từng đạt thành công với "Call Me By Your Name", bộ phim làm nên tên tuổi của Timothée Chalamet. Timothée Chalamet và Taylor Russell kết hợp diễn xuất trong "Bones and All". Họ vào vai Lee và Maren, hai kẻ ăn thịt người trẻ tuổi sống bên lề xã hội. Họ gặp gỡ và cùng nhau lên đường trong một chuyến đi ngàn dặm.

Bộ phim giới thiệu dàn diễn viên phụ ấn tượng bao gồm: Mark Rylance, Michael Stuhlbarg, André Holland, Jessica Harper, Chloë Sevigny, Francesca Scorsese và đạo diễn Halloween David Gordon Green. Những hình ảnh đầu tiên từ "Bones anh All" tiết lộ tạo hình của Chalamet và Russell đã xuất hiện vào cuối tháng trước. Khán giả cuối cùng cũng được xem qua một số cảnh quay trong phim.

Sau khi công chiếu ở Venice, Guadagnino đã được ban giám khảo của liên hoan trao giải Sư tử bạc cho đạo diễn xuất sắc nhất, trong khi Russell giành giải Marcello Mastroianni. Lãng mạn và kinh dị dường như là thể loại ưa thích của Guadagnino, vì vậy sự kết hợp của hai thể loại này sẽ là bước đi thích hợp tiếp theo cho đạo diễn. Hai bộ phim điện ảnh trước đây của anh là "Suspiria" - bộ phim kinh dị siêu nhiên và bộ phim lãng mạn "Call Me By Your Name".

Giữa những khoảnh khắc lãng mạn dịu dàng của "Bones and All", có vẻ như sẽ có rất nhiều cảnh khiến cho khán giả phải hồi hộp khi Lee và Maren phải trốn tránh nhiều nguy hiểm rình rập. Dựa trên trailer được phát hành không lâu trước đây, "Bones and All" được định hình là một tác phẩm không thể bỏ qua giữa Chalamet và Guadagnino.

"Bones and All" bắt đầu phát hành tại rạp giới hạn ở Bắc Mỹ vào ngày 18/11 trước khi mở rộng ra phát hành rộng rãi vào ngày 23/11.