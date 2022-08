Phim kinh dị mới của Timothée Chalamet có gì thú vị?

Teaser của bộ phim "Bones & All". (Clip: YT).

Theo Variety, đoạn giới thiệu teaser đầu tiên của bộ phim kinh dị "Bones & All" đã hé lộ những thước phim đầu tiên về hai kẻ ăn thịt người. Nam diễn viên Timothée Chalamet thủ vai chính trong phim, anh sẽ hội ngộ với đạo diễn Luca Guadagnino. Hai người lần đầu tiên hợp tác các đây 5 năm trong bộ phim điện ảnh lãng mạn chủ đề LGBTQ+ năm 2017 "Call Me By Your Name" - tác phẩm đã mang về đề cử Oscar cho cả Chalamet và Guadagnino. Đến thời điểm hiện tại, nam diễn viên và đạo diễn đã tái hợp trong phim đề cập đến một mối tình tuổi mới lớn khác cũng dựa trên một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng. "Bones & All" được viết bởi Camille DeAngelis và được nhà biên kịch David Kajganich chuyển thể lên màn ảnh.

Timothée Chalamet và Taylor Russell trong "Bone & All". (Ảnh: Deadline).

Phim kinh dị mới của Timothée Chalamet

Timothée Chalamet và Taylor Russell kết hợp diễn xuất trong "Bones & All". Họ vào vai Lee và Maren, hai kẻ ăn thịt người trẻ tuổi sống bên lề xã hội. Họ gặp gỡ và cùng nhau lên đường trong một chuyến đi ngàn dặm.

Bộ phim giới thiệu dàn diễn viên phụ ấn tượng bao gồm: Mark Rylance, Michael Stuhlbarg, André Holland, Jessica Harper, Chloë Sevigny, Francesca Scorsese và đạo diễn Halloween David Gordon Green. Những hình ảnh đầu tiên từ "Bones & All" tiết lộ tạo hình của Chalamet và Russell đã xuất hiện vào cuối tháng trước. Khán giả cuối cùng cũng được xem qua một số cảnh quay trong phim.

Chỉ có hai câu thoại được nói trong đoạn teaser dài 30 giây, bắt đầu bằng việc Lee hỏi người yêu của anh: "Bạn không nghĩ tôi là người xấu sao?" và kết thúc bằng câu trả lời của Mảen: "Tất cả những gì em nghĩ là em yêu anh". Tuy nhiên, đoạn giới thiệu là quá đủ để khán giả hình dung về giai điệu tổng thể của "Bones & All". Người xem có thể cảm nhận được sự hồi hộp qua từng phân cảnh.

Bộ phim sẽ ra mắt khán giả vào ngày 23/11. (Ảnh: IT).

Lãng mạn và kinh dị dường như là thể loại ưa thích của Guadagnino, vì vậy sự kết hợp của hai thể loại này sẽ là bước đi thích hợp tiếp theo cho đạo diễn. Hai bộ phim điện ảnh trước đây của anh là "Suspiria" - bộ phim kinh dị siêu nhiên và bộ phim lãng mạn "Call Me By Your Name".



Giữa những khoảnh khắc lãng mạn dịu dàng của "Bones & All", có vẻ như sẽ có rất nhiều cảnh khiến cho khán giả phải hồi hộp khi Lee và Maren phải trốn tránh nhiều nguy hiểm rình rập. Dựa trên cảnh quay đầu tiên này, "Bones & All" được định hình là một tác phẩm không thể bỏ qua giữa Chalamet và Guadagnino. Phim dự kiến ra mắt thế giới tại Liên hoan phim Venice vào tháng tới, sau đó sẽ được công chiếu tại các rạp vào ngày 23/11.