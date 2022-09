Mới đây, theo Deadline, nam diễn viên trẻ đầy triển vọng Timothée Chalamet thừa nhận, thật "khó để tồn tại" trong thời đại mà danh tính, sự nổi tiếng của mọi người được xác định bởi mạng xã hội.

"Tôi chỉ có thể nói cho thế hệ của mình là giới trẻ bây giờ. Và thật ra giới trẻ của bất cứ thời đại nào cũng vậy, họ đều bị phán xét một cách mạnh mẽ", nam diễn viên 26 tuổi nói trong cuộc họp báo tại Liên hoan phim Venice.

Chalamet hiện đang quảng cáo cho bộ phim "Bones and All" sắp ra mắt. Anh nói với các phóng viên rằng, "thật nhẹ nhõm" khi vào vai một nhân vật tên Lee trong phim, người đã lớn lên trong một thời gian dài trước khi các nền tảng như Reddit, Twitter, Instagram và TikTok bắt đầu chiếm lĩnh internet.

Timothée Chalamet "ngột ngạt" vì mạng xã hội

Timothée Chalamet tại Liên hoan phim Venice. (Ảnh: VF).

"Không có sự phán xét nào cả, bạn có thể tìm thấy những người giống mình, nhưng tôi nghĩ bây giờ thật khó để tồn tại với hàng loạt mạng xã hội vây quanh. Tôi nghĩ rằng, những lo lắng về sự sụp đổ của xã hội vẫn còn tồn tại. Tôi không nói quá nhưng đó là lý do tại sao hy vọng trong phim quan trọng, bởi đó là vai trò của người nghệ sĩ, thắp sáng những gì tối tăm nhất đang diễn ra", anh nói.

Cuối tuần trước, bộ phim mới nhất của Chalamet đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt trong 10 phút, sau khi ra mắt tại lễ hội.

Bộ phim kinh dị do Luca Guadagnino đạo diễn, cốt truyện như một câu chuyện tuổi mới lớn, diễn ra ở Mỹ thời kỳ Tổng thống Ronald Reagan. Hai kẻ ăn thịt người ở tuổi vị thành niên đến từ Indiana - Lee (Chalamet) và Maren (Taylor Russell) trên con đường tìm lại người cha mất tích của Lee.

Nhà làm phim người Ý trước đây đã chọn Timothée Chalamet đóng vai chính trong bộ phim lãng mạn năm 2017 "Call Me By Your Name" diễn ra tại Ý vào năm 1938. Diễn xuất của Chalamet được giới phê bình đánh giá cao khi anh trong vai Elio 17 tuổi, đánh dấu vai diễn đột phá của nam diễn viên. Điều này cũng đưa Guadagnino (51 tuổi) trở thành tâm điểm chú ý trên thế giới.

Kể từ đó, Timothée Chalamet đóng vai chính trong nhiều bộ phim dành cho lứa tuổi mới lớn thuộc nhiều thể loại, từ phim khoa học viễn tưởng cổ điển đình đám "Dune" cho đến tác phẩm chuyển thể từ câu chuyện vượt thời gian "Little Women" của Greta Gerwig sang tiểu thuyết lịch sử Shakespeare sử thi "The King".

Trang phục khác lạ của Timothée Chalamet tại LHP Venice. (Ảnh: VF).

Những tuyên bố của Timothée Chalamet dù được đánh giá là mạnh mẽ trong liên hoan phim nhưng theo truyền thông tất cả vẫn nhạt nhòa so với trang phục mà nam diễn viên chọn. Timothée Chalamet gây ra một cơn "chấn động" khi đi trên thảm đỏ trong chiếc áo hai dây hở lưng màu hồng ngọc và chiếc quần dài đỏ chót. Diện mạo này do Haider Ackerman thiết kế riêng cho nam diễn viên "Beautiful Boy".