Dân chơi sử dụng ma túy ở vũ trường quán Bar, mức phạt chưa đủ răn đe?

"Ổ" sử dụng ma túy trái phép



Khoảng 1h30 ngày 12/9/2022, Công an quận Hoàn Kiếm (TP.Hà Nội) phối hợp với Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an TP.Hà Nội tiến hành kiểm tra quán bar Heyo Club tại phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 3 bàn khách có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 1,662 gam MDMA, 1,532 gam Ketamine và nhiều đồ vật liên quan đến việc sử dụng ma túy. Công an quận Hoàn Kiếm đã đưa 38 đối tượng (trong đó có 32 khách, 06 nhân viên) có liên quan về trụ sở để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Thời điểm cơ quan Công an kiểm tra quán bar Heyo Club tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp.

Qua test nhanh, phát hiện 23/38 đối tượng dương tính với ma túy. Căn cứ tài liệu điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ Nguyễn Thị Thảo Nguyên (sinh năm 2001; trú tại: Mão Điền, Thuận Thành, Bắc Ninh) để điều tra về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Điều đáng nói, trước đó quán bar Heyo Club từng bị lực lượng chức năng kiểm tra, nhiều lần phát hiện có các đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại đây. Nơi đây, được ví như "bãi đáp" của dân chơi sử dụng ma túy trái phép.

Tiếp đó, ngày 18/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động và Công an huyện Long Thành kiểm tra hành chính quán LV Club ở khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành.

Lực lượng chức năng phát hiện có 52/180 khách dương tính chất ma túy (trong đó có 4 nhân viên và 1 bảo vệ của quán). Tang vật thu giữ 4 gói ma túy đá và nhiều bột ma túy màu trắng rơi vương vãi dưới sàn nhà; 27 bình sử dụng shisa, 9 bình chứa khí (bóng cười)…

Quán LV Club do Phạm Thị Nga, sinh năm 1988 và Nguyễn Hồng Trường, chồng của Nga, sinh năm 1990, cùng có hộ khẩu thường trú tại huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng làm chủ. Ngoài ra, đối tượng tên Phạm Thị Thúy An, sinh năm 1993, ngụ ở thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm quản lý, thu ngân (An đã có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tạm giữ hình sự 11 đối tượng và đề nghị đưa 2 đối tượng đi cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Qua đấu tranh, các đối tượng này khai nhận nguồn ma túy khách sử dụng tại quán chủ yếu là do khách đem từ bên ngoài vào sử dụng. Khi khách có nhu cầu mua ma túy sử dụng, sẽ liên hệ các đối tượng bên ngoài đem ma túy đến bán cho khách trước cửa quán. Có thể thấy, các đối tượng cũng coi quán LV Club là địa điểm để sử dụng nhiều loại ma túy trái phép.

Box: 6 tháng đầu năm 2022, cơ quan công an đã khởi tố mới hơn 12.000 vụ, hơn 16.000 đối tượng phạm tội về ma túy; xử lý hành chính hơn 5.400 vụ, hơn 10.500 đối tượng, xử phạt 12,05 tỷ đồng; đấu tranh triệt xóa 273 điểm, 29 tụ điểm phức tạp về ma túy. Về cơ bản, toàn quốc không còn tụ điểm ma túy phức tạp, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Cần tăng mức xử phạt?

Theo thống kê của Bộ Công an, tổng số người nghiện ma túy trên toàn quốc hiện nay là hơn 217.000 người, số người sử dụng trái phép chất ma túy là gần 60.000 người. Đây là nguồn cầu ma túy rất lớn, là nguy cơ làm phát sinh, phát triển các loại tội phạm và tệ nạn xã hội khác, gây phức tạp về trật tự an toàn xã hội ở nhiều địa phương, nhất là số đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy bị loạn thần, "ngáo đá" gây ra các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự.

Dụng cụ sử dụng ma túy trái phép được trưng bày ngay tại một quán bar trên cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang.

Theo quy định pháp luật, các đối tượng mua bán, tàng trữ ma túy bị xử phạt rất nặng theo quy định tại Bộ Luật Hình sự. Còn các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy chỉ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền.

"Theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng", luật sư Trần Tuấn Anh – Đoàn luật sư TP.Hà Nội cho biết.

Mức xử lý này được nhiều người dân, chuyên gia cho rằng chưa tương xứng, chưa đủ sức răn đe đối với người sử dụng chất ma túy trái phép.

Bên cạnh đó, việc quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy được quy định tại Nghị định 105/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, trong đó quy định quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy. Cụ thể, đối tượng bị quản lý là người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy mà không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 23 của Luật Phòng, chống ma túy.

Một người có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy khi có một trong các căn cứ sau đây: Tin báo, tố giác của cá nhân, cơ quan, tổ chức đã được cơ quan có thẩm quyền tiến hành xác minh, làm rõ; thông tin, tài liệu trong các vụ vi phạm pháp luật; người có biểu hiện mất năng lực nhận thức hoặc kiểm soát hành vi nghi do sử dụng ma túy; trên người, phương tiện, nơi ở của người đó có dấu vết của chất ma túy hoặc dụng cụ, phương tiện sử dụng trái phép chất ma túy; người điều khiển phương tiện có biểu hiện sử dụng chất kích thích nghi là ma túy; người có mặt tại các địa điểm có hành vi tổ chức, chứa chấp hoặc sử dụng trái phép chất ma túy nhưng không có lý do chính đáng; người tự khai báo hành vi sử dụng trái phép chất ma túy; người bị phát hiện quả tang sử dụng trái phép chất ma túy; những căn cứ khác theo quy định của pháp luật.

Khi có căn cứ cho rằng người có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy quy định nêu trên thì cơ quan, người có thẩm quyền xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể quy định tại khoản 2 Điều 22 của Luật Phòng, chống ma túy tiến hành xét nghiệm.

Khi có kết quả xét nghiệm dương tính thì cơ quan công an nơi phát hiện người sử dụng trái phép chất ma túy có trách nhiệm: Thực hiện xác minh nơi cư trú của người sử dụng trái phép chất ma túy; gửi thông báo về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy cho chủ tịch UBND cấp xã nơi người sử dụng trái phép chất ma túy cư trú hoặc nơi phát hiện hành vi sử dụng trái phép chất ma túy trong trường hợp người sử dụng trái phép chất ma túy không có nơi cư trú ổn định để tổ chức quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy và lập hồ sơ quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và kết quả xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể, chủ tịch UBND cấp xã nơi người sử dụng trái phép chất ma túy cư trú ổn định hoặc nơi phát hiện hành vi sử dụng trái phép chất ma túy đối với người không có nơi cư trú ổn định ra quyết định và tổ chức quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định tại khoản 2, khoản 4 Điều 23 của Luật Phòng, chống ma túy.

Thời hạn quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy là 1 năm, kể từ ngày chủ tịch UBND cấp xã ra quyết định quản lý.

Trong thời hạn quản lý, nếu người đang có quyết định quản lý bị phát hiện tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy mà không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 23 của Luật Phòng, chống ma túy thì chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền ra quyết định quản lý mới, trong đó xác định lại thời hạn quản lý là 1 năm, kể từ ngày ra quyết định quản lý mới.

Trường hợp người đang trong thời hạn quản lý chuyển nơi cư trú thì thời hạn quản lý được tính tiếp từ ngày chuyển đi tới khi hết thời gian quản lý còn lại.

Được biết, hiện Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04 - Bộ Công an) và công an các đơn vị, địa phương thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như: Tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật phòng, chống ma túy (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành; Tham mưu Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025.

Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, biện pháp công tác nhằm đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; triệt xóa các tụ điểm ma túy phức tạp;...